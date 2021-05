https://mundo.sputniknews.com/20210505/por-que-los-madrilenos-prefieren-el-trumpismo-de-ayuso-al-modelo-soso-serio-y-formal-1111897714.html

¿Por qué los madrileños prefieren el 'trumpismo' de Ayuso al modelo "soso, serio y formal"?

Los resultados electorales en Madrid han sacudido el panorama político de la región y no han dejado indiferente a nadie. La rotunda victoria del modelo... 05.05.2021, Sputnik Mundo

"La que has liao Murcia", escribía un tuitero tras conocer los resultados electorales en Madrid, haciendo alusión a aquel famoso vídeo viral en el que una niña pequeña le reclamaba a un pollito que campaba a sus anchas encima de su mesa, que hubiese tirado su comida sin complejos, liándola bastante, la verdad. "La que has liao pollito", le decía la niña. Y aquel video, a España, le hizo mucha gracia y tuvo millones de reproducciones.La red social en todas sus vertientes respondía enardecida al tuitero, que hacía el paralelismo con aquella moción de censura donde empezó todo. Algunos le daban la razón, otros le reclamaban seriedad, otros le reían las gracias a golpe de meme.Pero la verdad es que Isabel Díaz Ayuso la ha liao, pero bien. Porque en el día del análisis hay muchas (muchas) aristas que tratar en profundidad, muchos aspectos que valorar, demasiadas sorpresas que explicar y muchas consecuencias novedosas que hasta el momento no se habían visto en Madrid, ni en España.Los medios nacionales e internacionales, y los analistas consultados por esta agencia, ya hablan del "Efecto Ayuso", del "Efecto mariposa", de "la Trumpista cañí", o de "la Peronista ibérica", como un fenómeno imparable que les ha dejado descolocados a todos y con una resaca digna de reposar y de estudiar con calma. La palabra "arrasa" ha sido la más utilizada por todos ellos para referirse a su proeza.Y no es para menos, porque estudiando los números objetivos de los resultados electorales en Madrid, vemos que el Partido Popular ha sido el partido más votado en los 21 distritos de la capital y en 177 de los 179 municipios de la Comunidad.Isabel Díaz Ayuso ha conseguido, como mínimo, el 25% de los votos en todos los distritos y, aunque sus mejores resultados los ha obtenido, como suele ser habitual, en sus feudos del norte (Chamartín, barrio de Salamanca, Chamberí y Moncloa), esta vez ha conseguido algunas proezas históricas, como ganar en barrios donde nunca había ganado el PP en unas elecciones autonómicas. Estamos hablando de Puente de Vallecas, donde obtuvo el 27% de los votos, algo que no consiguió ni siquiera Esperanza Aguirre, muy parecida a Ayuso tanto en el discurso como en las formas, y que cosechó grandes éxitos y votos en su época para el PP madrileño.El PP ha sacado 65 escaños, 35 más que en 2019, hace solo dos años, y se queda a cuatro de la mayoría absoluta, algo que parece poco relevante en estos momentos, porque solo necesita la abstención de Vox (que ha sacado 13 escaños, solo uno más que en 2019) para la investidura, y no necesitará negociar demasiado con la extrema derecha para sacar adelante su programa.El bloque de la derecha obtiene 78 escaños frente a los 58 de la izquierda que suman PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. El gran perdedor de este lado de la política es sin duda el PSOE de Ángel Gabilondo, que sufre un desplome histórico con un traspaso de votos sin paliativos a Más Madrid. El PSOE, tras (recordemos) haber ganado las elecciones en 2019, ha obtenido solo 24 escaños, 10,5 puntos menos que hace dos años. Se trata de una derrota del candidato, pero también de Ferraz, por la implicación política que La Moncloa tuvo en la estrategia de Madrid desde el principio, imponiendo candidatos en las listas, apariciones estelares de Pedro Sánchez y hasta plantaron al jefe de gabinete del Presidente (Iván Redondo) como estratega y jefe de campaña de Gabilondo, en contra de su voluntad.La diferencia entre ambos bloques quintuplica ahora la que había en 2019. Los números son realmente estratosféricos por lo diferentes e inesperados, y eso que solo han pasado dos años. Pero qué años.Atendamos al análisis en profundidad. ¿Qué ha pasado en Madrid para que haya este giro tan simbólico a la derecha? ¿Por qué barrios obreros y tradicionalmente de izquierdas han votado al PP? ¿Y por qué la participación ha sido histórica a pesar de la pandemia y de que las elecciones se celebraron en un día laborable? ¿Qué consecuencias puede tener en clave nacional la dimisión de Pablo Iglesias y su salida de la política?¿Por qué gana el PP de esta manera, o qué tiene Ayuso que no tienen otros (u otras)?Para la politóloga internacionalista Claudia Sánchez Montero, hemos asistido "a la toma de Madrid por la mujer", explica en entrevista con Sputnik. "Y no solamente de Ayuso, también por parte de Mónica García, que lo ha hecho muy bien, y hasta de Rocío Monasterio, que ha reivindicado su espacio".La politóloga cree que las mujeres han sido en esta campaña las que han marcado la agenda, y que a pesar de "el discurso poco profundo en muchos casos, sobre todo el de Ayuso y Monasterio, las tres han sabido tocar la fibra de los sentimientos de los madrileños. Cada una con su estilo y sus políticas, pero todas han demostrado tener una percepción muy sensible de lo que piensa el electorado. Tienen un sexto sentido que les dice lo que quiere la gente", sostiene.Una clave de la victoria del PP ha sido la participación histórica, y esto también rompe los moldes de las ciencias políticas que explican el caso español, y madrileño, donde se presuponía que mayor participación favorecería a la izquierda, con un electorado tradicionalmente más crítico y por ende más desmovilizado.La participación se disparó hasta superar el 76% en estas elecciones, 12 puntos más que en 2019. Al final no influyó negativamente que los comicios se celebrasen un martes laborable y que los niños no tuviesen colegio para que los madrileños se echasen a la calle en masa.Para la experta internacionalista, el éxito de movilización tiene que ver sobre todo con el hartazgo pandémico. Sánchez Montero cree que no se habían medido las consecuencias que la pandemia podía tener en unas urnas como la madrileña, con una idiosincrasia claramente muy particular. Y es aquí, donde a su juicio, ha sabido conectar a la perfección Díaz Ayuso con su discurso en pro de la "libertad" para todo y el vivir "a la madrileña", que además ha hecho de una manera "muy alegre, reivindicando cosas muy de aquí y haciendo creer a los votantes que con ella no se lo van a volver a quitar".Por otro lado, están sus ocurrencias o denominadas "ayusadas": que si a los madrileños nos gusta tomar una caña después de sufrir en el trabajo, que si vivir en Madrid significa que puedes cambiar de pareja y no encontrarte a tu ex por la calle, que si no quieren que gane Vox (al PSOE), entonces vótenme a mí… Al final, el llamar la atención, la hipérbole y el decir las cosas con cierta gracia (y desparpajo chulesco), para bien o para mal, también son votos. No importa que por debajo no haya profundidad en el discurso. Eso también es trumpismo y está demostrado que el producto funciona.En la misma línea opina Manuel Rodríguez, politólogo y codirector de Cámara Cívica, en entrevista con esta agencia. "La campaña de Díaz Ayuso ha sabido conectar con una sociedad muy cansada de que le digan lo que tiene que hacer, y ha utilizado un discurso que le ha robado todos los votos a Ciudadanos, pero también al PSOE", asegura.Rodríguez afirma que la candidata del PP ha inaugurado lo que podría llamarse un "populismo madrileño o casi nacionalismo madrileño, porque hemos visto en ella discursos que recuerdan a partidos nacionalistas, asegurando que Madrid es diferente y necesita un trato diferenciado".También ha hecho suyo el discurso de "la libertad neoliberal quitando ese espacio a Vox". Es el Thatcherismo ibérico o cómo promover una sociedad donde el individualismo por encima de todo sea el principal hit de la oratoria electoral. Eso sí, con una chulería típica made in Spain, nada que ver con la high class inglesa tremendamente polite.Para el experto, la alta participación en Madrid también se debe a la polarización. "La polarización saca a la gente a la calle. Los dos bloques estaban fuertes y los madrileños salieron a votar a los suyos". El aterrizaje de Pablo Iglesias en los comicios también habría influido para movilizar el voto de la derecha: "A Iglesias le ha salido un poco el tiro por la culata, porque quería movilizar a los suyos y al final ha terminado movilizando a los de enfrente que han pensado: "Vamos a votar, a ver si va a gobernar El Coletas".¿Si Madrid se constipa, España estornuda?Que lo que pase en Madrid no se queda en Madrid, sino que es extrapolable a otras regiones de España, ha sido otro de los eslóganes (después del de "Comunismo o Libertad") más recurrentes y utilizados durante esta campaña electoral y no solamente por el Partido Popular, sino por todo el espectro político.Pero, ¿de qué manera podría influenciar en la política nacional lo que acaba de pasar en Madrid?Puede tener consecuencias tanto para el PP nacional como para el Gobierno central de coalición. Isabel Díaz Ayuso ha arrasado en la comunidad más rica y la que mayor peso político y mediático acumula. Su partido no goza de este poderío en otras regiones donde ha acumulado derrotas reseñables como en Cataluña, y Pablo Casado, en la oposición, no tiene tan claro que sea la opción de su partido para competir en las próximas generales porque su peso en el Congreso es notablemente menor que en otras épocas nobles del PP.Ayuso, que llegó a la política casi de casualidad, que fue ascendiendo poco a poco sin un pedigree familiar ni político reseñable, que ha sido tachada de poco capacitada para la política (y para muchas otras cosas) por unos y otros, y que fue elegida para el cargo por el propio Casado, por una cuestión de mera amistad y porque no sabía a quién más poner para liderar Madrid en un momento en el que la fidelidad reinaba por su ausencia en las filas azules; ahora brilla con luz propia tras los resultados del 4 de mayo. Y eso que tampoco ha hecho grandes cosas durante sus dos años de mandato. Para empezar ni siquiera aprobó lo más básico: los Presupuestos de la CAM para empezar a gobernar.Muchos temen, incluso, que lo de Madrid sea solo un trampolín en las aspiraciones de la presidenta, y que pueda disputarle el puesto a su amigo Pablo (Casado) junto a su mano derecha y artífice de su campaña (y en teoría de su éxito de marketing político) Miguel Ángel Rodríguez.Sobre cómo va a influir el resultado de las elecciones en Madrid a nivel nacional en otros partidos y en el Gobierno central, Íñigo Errejón, ha lanzado una pulla: "Madrid no está en Marte", ha dicho en el día después de las urnas. El líder de Más País (la versión nacional de Más Madrid), ha pedido al Ejecutivo que salga de su "ensimismamiento" y que "recupere el pulso" y el "horizonte de transformación" de España.Errejón habla desde el triunfalismo de haber derrotado a su enemigo en lo particular, Pablo Iglesias, y a su expartido, Unidas Podemos, que tan mal le trató y del que decidió escindirse por diferencias insalvables con la directiva, con la que en algún momento soñó y diseñó una alternativa de izquierdas que nació al calor del 15M y que tuvo su momento de gloria y revolución dentro y fuera de España.Más Madrid, con Mónica García a la cabeza, se ha convertido en la fuerza más votada de la oposición, superando al PSOE (y realizando el temido sorpasso) en número de votos, aunque obteniendo los mismos escaños (24).Lo que está claro es que el PSOE, y no solo en Madrid, es el gran derrotado (con permiso de Ciudadanos) de estas elecciones, porque desde el principio los comicios se midieron en clave nacional. Ayuso se dirigió desde el minuto uno a Pedro Sánchez en sus discursos, ignorando por completo a Ángel Gabilondo. Y lo peor es que Sánchez entró al trapo y tomó un protagonismo desde la precampaña que probablemente no le correspondía o que al menos no había tomado en otros comicios autonómicos con sus respectivos candidatos."El PSOE debe hacer una revisión profunda, necesita un cambio de liderazgo y en general de sus propuestas. Tiene que definirse más porque su discurso se ha diluido y ahora mismo sus votantes no conocen su programa", asegura la internacionalista Claudia Sánchez Montero.Para Alberto Penadés, politólogo y analista de la Fundación Alternativas, "seguramente habrá una crisis de Gobierno, habrá reformas y el Ejecutivo virará al centro de cara a las próximas elecciones generales. Debe haber cambios que vayan en la dirección de contrarrestar el giro hacia la izquierda que ha hecho en Madrid, porque está claro que no le ha funcionado", asegura en entrevista con este medio.¿Qué ha pasado con el PSOE en Madrid y por qué ha perdido sus bastiones?Este es uno de los puntos más inexplicables de los resultados en Madrid. Los votos "prestados" del PSOE al PP y cómo personas que jamás habían mirado al la formación azul han decidido votarles a pesar de no ser unos electores eminentemente de derechas, sino más bien de centro.Alberto Penadés cree que la abstención de otros años se ha movido a la derecha a pesar de pertenecer a un votante centrista y que huye de la confrontación, pero que tiene "más miedo a un pacto del PSOE con la izquierda que representa Pablo Iglesias que a uno con la derecha de Ayuso", que al final ha sabido conectar más con sus necesidades del día a día.Por otro lado, la política de mantener los bares y la hostelería abierta a pesar de las restricciones impuestas por el Gobierno central y que otras autonomías asumieron de manera más restrictiva, ha influido según los analistas consultados por esta agencia, a la hora de dar votos a Díaz Ayuso en feudos de la izquierda como Puente de Vallecas."Yo vivo en Vallecas", explica Sánchez Montero. "Y hace tiempo que digo que vengo notando un cambio. En Vallecas, ¿cuántos bares y restaurantes hay? Muchísimos. Y toda esa gente vive de sus negocios, no tienen grandes sueldos y viven del día a día. Mantener los bares abiertos y pelear por ello ha sido una de las banderas de Díaz Ayuso y ha sido un punto a su favor, a pesar de que no les ha dado ayudas"."Ayuso ha sido inteligente y parecía que se ponía en el pellejo de los que menos tienen, aunque no fuera verdad", concluye la politóloga.El fascismo 'cool' emergente y la salida de Pablo IglesiasCuando parecía que el subidón de adrenalina con los resultados electorales no podía ser superado por nada, Pablo Iglesias lo volvió a hacer y soltó una bomba. En uno de esos giros de guión que tanto le caracterizan para buscar el espectáculo y los titulares, anunció que dejaba la política y todos sus cargos, y además citó al cantautor cubano Silvio Rodríguez: "No sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Hasta siempre".Hay que reconocerle estilo al hasta hace muy poco líder indiscutible de Unidas Podemos, que aseguró en su discurso de despedida que "cuando uno deja de ser útil tiene que aprender a retirarse".Ya se había especulado en varias ocasiones con esta posibilidad y el líder de la formación morada no escondía que pensaba dejar la política (ha sufrido amenazas personales, ha soportado a haters en la puerta de su casa, se ha entregado en cuerpo y alma a una causa sin demasiado rédito abandonando algunas cuestiones familiares…), pero en ningún momento dejo entrever que fuera tan pronto.Y parece que ni siquiera él mismo lo esperaba hasta los acontecimientos aciagos de la noche electoral. Con su presencia en Madrid, para la que dejó una vicepresidencia en el Ejecutivo, apenas consiguió tres escaños más que en 2019. Sí, salvó al partido del ostracismo que habría sido la desaparición absoluta de la Asamblea, pero continúan como una formación marginal en comparación con la gloria que algún día tuvieron. Y, sobre todo, hay mucho rencor y mucho cansancio respecto a la manera de hacer las cosas en sus filas, que algún día se llamaron círculos y que promulgaban la democracia interna por encima de todo.Los analistas consultados por Sputnik coinciden en que todavía es pronto para saber de qué manera afectará al Gobierno y a Unidas Podemos la salida de Iglesias, pero todos afirman que, sin duda, comienza una nueva etapa de remodelación más serena que se mirará en positivo a medio plazo, una vez superado el shock moral (sobre todo entre los suyos) de su retirada definitiva.Y al otro lado del espectro político se encuentra Vox, que permanece fuerte en Madrid, que permitirá la investidura de Díaz Ayuso y que seguramente tendrá alguna recompensa en lo que a cargos se refiere en el gobierno de la Comunidad.La ultraderecha se ha convertido en una opción sin complejos en Madrid, en España (donde son tercera fuerza en el Congreso) y en muchos países de Europa y del mundo. No es un fenómeno aislado. Pero, ¿por qué pareciera que ser facha de repente es cool? ¿Y por qué resulta atractiva esta ideología antidemocrática y anticonstitucional para las nuevas generaciones?La tarde y la noche del 4 de mayo en las puertas de la sede de Vox en Madrid lo que más se veía eran grupos de jóvenes enarbolando banderas de España, gritando consignas antiinmigrantes y azuzando esas mismas banderas en sus espaldas, colocándoselas al estilo Superman."De repente el fascismo mola", dice Manuel Rodríguez. "Lo que pasa es que hay muchos cantantes o youtubers que aparecen en televisión y promocionan el individualismo posesivo, o alardean de que pagan menos impuestos aludiendo a cualquier estrategia. Ser contestatario contra el sistema no es ser de izquierdas contra un sistema capitalista. Ahora es al revés, y es la dictadura de los progres de lo políticamente correcto lo que nos está oprimiendo. Ir a la contra es lo nuevo cool", argumenta el codirector de Cámara Cívica.Los expertos señalan además el papel protagonista que reciben estos mensajes peligrosos en muchos medios de comunicación y opinan que son los demócratas los que deben hacer un revisionismo profundo del tema. Por otro lado, señalan la estrategia inteligente de Vox de visitar la España Vacía y lanzarles un mensaje de fe a los pocos habitantes de estas zonas abandonadas. Un mensaje de que no están solos."Se han dedicado a ir a estos pueblos, donde no va nadie, y donde sienten que no les escuchan. Se plantan en su puerta y les dan voz. Esta gente no recibe otra oferta. Vox está recogiendo desesperanza", concluye la internacionalista Claudia Sánchez Montero.Y por el momento les está funcionando. Las próximas elecciones en Madrid y en España se celebrarán en 2023, y habrá que ver las consecuencias de todo este terremoto político en apenas dos años, tiempo que ha demostrado ser más que suficiente para poner patas arriba a un país entero le pese a quien le pese.

