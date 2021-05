https://mundo.sputniknews.com/20210522/la-nueva-edith-piaf-o-glamurosos-roqueros-italianos-quien-ganara-eurovision-2021-1112446129.html

La nueva Édith Piaf o glamurosos roqueros italianos: ¿quién ganará Eurovisión 2021?

El 22 de mayo se celebra la 65 edición del Festival de la Canción de Eurovisión, el concurso musical más grande del mundo. Las compañías de apuestas oficiales... 22.05.2021, Sputnik Mundo

Italia, Francia, Malta, Suiza y Ucrania encabezan la lista de los posibles ganadores del concurso. 1. Maneskin — Zitti e buoni (Italia)Los pronósticos oficiales dan la victoria con un 21% de probabilidad a la banda musical italiana compuesta por Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi y Ethan Torchio. Estos glamurosos roqueros de Roma son muy populares en Italia y aspiran a conquistar la simpatía de toda Europa. Su líder, Damiano David, juega con el público y se comporta como si fuera un Arlequín.Maneskin ganó en el Festival de la Canción de San Remo y, por lo tanto, recibió el derecho a representar a su país en este importante certamen.2. Barbara Pravi — Voilà (Francia)Los franceses definen a Pravi como la nueva Édith Piaf. La cantante, de 28 años, tardó mucho tiempo en llegar hasta el festival. La joven compone canciones para cantantes franceses famosos y ya lanzó tres álbumes. En busca de su propio estilo, Pravi al final optó por el tradicional chanson francés tras abandonar el pop.La canción Voilà es muy personal para la cantante y está llena de sentidos ocultos. Sería la ganadora del concurso con un 21% de probabilidad. 3. Destiny Chukunyere — Je me casse (Malta)A principios de abril, las casas de apuestas británicas dieron la victoria a la joven cantante maltesa-nigeriana Destiny Chukunyere, de 18 años, con un 18% de probabilidad. La cantante recibió el derecho a participar en este certamen tras ganar en el popular show X Factor Malta. En el 2015 triunfó en Eurovisión Junior. Su canción es muy enérgica y feminista. Ganaría con un 18% de probabilidad, según el nuevo pronóstico.4. Gjon's Tears — Tout l‘univers (Suiza)La canción Tout l‘univers, del cantante suizo de ascendencia albanokosovar Gjon Muharremaj, de 22 años, relata aspectos importantes de nuestra vida, como el amor, la amistad, la fuerza y la valentía, características que ayudan a sobrevivir a la pandemia, confiesa el joven. Gjon's Tears triunfaría con un 9% de probabilidad.5. Go-A — Shum (Ucrania)En las composiciones de este grupo brillan el típico canto ucraniano de su solista, Ekaterina Pavlenko, las danzas y la energía de las guitarras. Su canción se basa en un juego sacramental ucraniano llamado vesnianka. El público se quedará impresionado por la magia de su actuación y el demoníaco maquillaje de su cantante. 6. DaðI & Gagnamagnið — 10 years (Islandia)Esta banda musical es un negocio familiar, ya que está formada por el vocalista Daði Freyr Pétursson, su esposa, su hermana y sus amigos. Su canción lírica es muy sincera y relata la historia de la relación entre Pétursson y su pareja. Uno de los participantes del grupo había dado positivo por COVID, y, por lo tanto, el público no podrá ver su actuación en vivo.7. Blind Channel — Dark side (Finlandia)La canción de esta banda de rock alternativo compuesta por seis miembros es una mezcla de pop violento, rap y electrónica. Es un verdadero himno a la libertad al estilo de Ozzy Osbourne y Limp Bizkit. Enter Shikari, 30 Seconds to Mars y Linkin Park también dejaron su huella en las obras de esta banda.8. Victoria — Growing up is getting old (Bulgaria)Victoria Gueórguieva, de 23 años, destaca por su extraordinaria voz y por un estilo musical único que recuerda al de Billie Eilish. Se convirtió en la primera cantante de Europa del Este en actuar en el prestigioso festival español Melboss Open de Madrid en el 2019. La canción de Victoria trata el camino de la autoperfección a través del retorno a sus orígenes y a los lugares a los cuales te sientes seguro. Se la dedicó a sus seres queridos. 9. Elena Tsagrinou — El Diablo (Chipre)Elena Tsagrinou, de 26 años, es una de las cantantes más talentosas y glamurosas del pop griego. En su canción El Diablo, la joven explica su complicada historia de amor con un chico malo. 10. Senhit – Adrenalina (San Marino)La canción de Senhit (Senhit Zadik Zadik) es una mezcla de electropop y música tradicional instrumental. El famoso rapero Flo Rida participó en la grabación de Adrenalina. El resultado es una canción sincera y a la vez escandalosa e intrigante. La cantante participó en el Festival de la Canción de Eurovisión 2011 con Stand by, pero no logró ganar.Estos serán los resultados del concurso según las compañías de apuestas:El concurso musical de mayores dimensionesEl Festival de la Canción de Eurovisión es un certamen musical anual en el que participan los países miembros de la Unión Europea de Radiodifusión (UER). En 2015 Australia, que es miembro asociado pero no activo de la UER, debutó en el concurso.El certamen fue celebrado por primera vez en 1956, y en el 2015 Eurovisión batió el récord Guinness por ser el concurso musical televisivo más longevo de la historia.La 65 edición del Festival de la Canción de Eurovisión se celebra en la ciudad de Rotterdam (Países Bajos) del 18 al 22 de mayo. En el certamen participan los cantantes de 41 países.El Festival de la Canción Eurovisión 2020 debía celebrarse entre el 12 y el 16 de mayo de 2020 en Róterdam, ciudad se adjudicó la sede del concurso gracias a la victoria del cantante Duncan Laurence en la edición de 2019 en Tel Aviv. Pero debido a la pandemia, los organizadores se vieron obligados a cancelar el certamen en una decisión sin precedentes y reprogramarlo para mayo de 2021.En esta edición muchos países decidieron enviar al concurso a los candidatos que debían participar en el 2020.

