https://mundo.sputniknews.com/20210518/harry-ha-cruzado-el-punto-de-no-retorno-en-lo-que-respecta-a-la-simpatia-del-publico-britanico-1112294869.html

"Harry ha cruzado el punto de no retorno en lo que respecta a la simpatía del público británico"

"Harry ha cruzado el punto de no retorno en lo que respecta a la simpatía del público británico"

Mercy Muroki, la comisionada de la Comisión de Disparidades Raciales y Étnicas del Reino Unido, columnista y la investigadora principal del Centro para la... 18.05.2021, Sputnik Mundo

2021-05-18T13:59+0000

2021-05-18T13:59+0000

2021-05-18T13:59+0000

estilo de vida

familia real británica

gente

meghan markle

príncipe harry

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110033781_0:36:2001:1161_1920x0_80_0_0_5ef082a09f1f0385c347060dc67d01b0.jpg

La mujer afrobritánica confesó que al principio sentía simpatía por Harry y Meghan, la primera pareja mixta en la familia real. Sin embargo, pronto se irritó con la pareja cuando los duques "empezaron con las giras para llamar la atención, lo cual, viniendo de una pareja que supuestamente pretende mantenerse al margen de los medios de comunicación, resultaba extraño". Harry ha cruzado el punto de no retorno en lo que respecta a la simpatía del público británico, afirmó tristemente Muroki. Puñalada por la espalda a la familia realLa columnista admitió lo complicado que pudo haber sido su infancia pero calificó de inoportuna y autocomplaciente las últimas declaraciones de Harry sobre su familia. "Cuando compara su crianza con vivir en un zoológico y acusa a sus padres de transmitir 'dolor y sufrimiento genético', no sólo es extraño, sino que parece un amargo intento de apuñalarlos por la espalda", escribió Muroki al señalar que además lo hizo en un momento de gran luto para la familia tras la muerte de duque de Edimburgo.La comisionada subrayó que todas las familias luchan y todas las familias tienen tragedias. Nadie tiene la impresión de que la familia real y la vida de los príncipes y princesas sea perfecta, agregó."De lo que no se da cuenta Harry en sus intentos de desacreditar a su familia es de que la imperfección ya está incorporada en la percepción que tenemos de la familia real", enfatizó Muroki.La mujer confesó experimentar una ruptura familiar a los siete años, sin embargo, destrozar a la familia ante millones de personas en todo el mundo es lo último que ella haría.Victimismo de HarryMercy Muroki afirma que cuanto más habla Harry, menos simpatía siente por él, porque cada vez que lo hace "suena más ensimismado". Según ella, sería mejor tratar estos asuntos delicados en privado con los implicados."A pesar de todos sus defectos, creo sinceramente que los padres y abuelos de Harry le quieren y le desean lo mejor. Me cuesta creer las afirmaciones infundadas de que están amargados por su elección de casarse con una mujer de piel ligeramente más oscura. Me da pena que no puedan dar su versión de la historia en una entrevista en horario de máxima audiencia como ha hecho Harry. Tampoco deberían tener que hacerlo", declaró la columnista. Recuerda que los dos príncipes fueron criados para ser agradecidos y agraciados con un sentido de orgullo y deber nacional. Por eso, el hecho de que Harry se haya ido a Estados Unidos y de repente haya empezado a utilizar el lenguaje del "dolor y sufrimiento genético" le parece "muy extraño".La experta subrayó que este lenguaje normalmente lo usan quienes hablan de cómo las luchas de sus antepasados esclavos han afligido a las generaciones futuras. Se pregunta qué tiene que ver con la vida privilegiada de Harry. La columnista cree que Harry está siendo absorbido por la cultura del victimismo, que lo obliga a reexaminar todo lo que ha sucedido a través de la lente del victimismo y el sufrimiento.El victimismo "te convierte en una persona lamentable e infantil que se siente muy maltratada por el mundo, sin tener en cuenta lo afortunado que eres", enfatizó. "Tal vez [Harry] encuentre un verdadero hogar en Estados Unidos, donde el victimismo da mucho dinero y donde vale la pena ser una celebridad autocompasiva y millonaria", finalizó al constatar que el príncipe ha perdido finalmente al pueblo británico.

https://mundo.sputniknews.com/20210517/las-revelaciones-de-meghan-y-harry-dejaron-a-carlos-sintiendose-culpable-1112269457.html

https://mundo.sputniknews.com/20210419/de-que-hablaron-en-privado-los-principes-carlos-guillermo-y-harry-tras-el-funeral-de-felipe-1111333756.html

https://mundo.sputniknews.com/20210312/el-principe-harry-un-joven-mimado-y-desagradecido-1109905856.html

https://mundo.sputniknews.com/20210518/harry-se-mete-con-la-primera-enmienda-y-hace-enfurecer-a-los-estadounidenses--1112283931.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

familia real británica, gente, meghan markle, príncipe harry