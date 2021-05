https://mundo.sputniknews.com/20210518/harry-se-mete-con-la-primera-enmienda-y-hace-enfurecer-a-los-estadounidenses--1112283931.html

Harry se mete con la Primera Enmienda y hace enfurecer a los estadounidenses

Harry se mete con la Primera Enmienda y hace enfurecer a los estadounidenses

El príncipe llamó "una locura" a la Primera Enmienda de la Constitución de EEUU, aunque admitió que no la entiende completamente.

2021-05-18T01:28+0000

2021-05-18T01:28+0000

2021-05-18T01:28+0000

internacional

príncipe harry

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/12/1112283904_0:0:2056:1157_1920x0_80_0_0_4b3e89ca74967190c0e898bf9173b16f.jpg

El duque de Sussex hizo los comentarios mientras aparecía en el pódcast Armchair Expert con el actor Dax Shepard."Tengo tantas cosas que quiero decir sobre la Primera Enmienda, pero es una locura. No quiero empezar con la Primera Enmienda porque es un tema enorme y no lo entiendo porque solo he estado aquí por poco tiempo, pero puedes encontrar un pretexto en cualquier cosa", opinó el duque de Sussex.La Primera Enmienda de la Constitución es el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos y es considerada parte de los fundamentos de la libertad. La enmienda también protege la libertad de religión, la libertad de prensa, el derecho de reunión y el derecho a presentar peticiones al Gobierno. Las palabras de Harry provocaron la ira de muchos estadounidenses, quienes sugirieron que debería abandonar el país si no estaba de acuerdo con la Constitución."Bueno, acabo de duplicar el tamaño de mi fiesta del Día de la Independencia", lanzó el congresista Dan Crenshaw.En el Reino Unido, los comentarios de Harry también tuvieron repercusión. "Que el príncipe Harry condene la Primera Enmienda de los EEUU demuestra que ha perdido el rumbo. Pronto no lo querrán en ninguno de los lados del océano", sostuvo Nigel Farage, uno de los artífices del Brexit.Sin embargo, algunos internautas en EEUU indicaron que Harry quizá cometió un error y en realidad tenía la intención de hablar sobre la Segunda Enmienda que establece el derecho a portar armas.

https://mundo.sputniknews.com/20210517/las-revelaciones-de-meghan-y-harry-dejaron-a-carlos-sintiendose-culpable-1112269457.html

https://mundo.sputniknews.com/20210517/podria-la-reina-isabel-ii-quitarle-a-harry-y-meghan-el-titulo-de-los-duques-de-sussex-1112263835.html

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

príncipe harry, eeuu