https://mundo.sputniknews.com/20210312/el-principe-harry-un-joven-mimado-y-desagradecido-1109905856.html

El príncipe Harry, ¿un "joven mimado y desagradecido"?

El príncipe Harry, ¿un "joven mimado y desagradecido"?

En la explosiva entrevista con Oprah Winfrey, el príncipe Harry y su esposa, Meghan Markle, no dejaron de lado al príncipe Carlos. Sus comentarios respecto a... 12.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-12T20:25+0000

2021-03-12T20:25+0000

2021-03-12T20:25+0000

estilo de vida

familia real británica

el conflicto de harry y meghan con la familia real británica

gente

príncipe harry

príncipe carlos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/1b/1092916757_0:0:3069:1726_1920x0_80_0_0_5733d17eba28c9ab89fc36d29a9b6a74.jpg

Carlos fue acusado por la pareja de haberles cortado la financiación que recibían como miembros de la familia real y de dejar de responder las llamadas de su hijo para no escuchar sus quejas. Un biógrafo real y autor de The King and Di: The True Story (El rey y Di: la verdadera historia), Howard Hodgson, ha defendido al príncipe Carlos de los comentarios de su hijo menor y ha calificado al duque de Sussex de "joven mimado y desagradecido" en una entrevista que concedió a The Express.Los principios de este año no han sido fáciles para el príncipe Carlos y su esposa Camilla después de que saliera la cuarta temporada del drama de Netflix The Crown con una representación ficticia de su relación durante el infeliz matrimonio de Carlos con Diana. Harry podría haber defendido más la imagen pública de su padre cuando se le presentó esta oportunidad en el programa Late Late Show con James Corden, cree Hodgson. Cuando le preguntaron a Harry sobre The Crown, el Duque respondió: "Es una ficción. Pero se basa libremente en la realidad. Por supuesto, no es estrictamente exacta, pero te da una idea aproximada de ese estilo de vida y la presión de poner el deber y el servicio por encima de la familia y todo lo demás y lo que puede salir de eso".Por su parte, el príncipe Carlos siempre ha evitado criticar públicamente a sus familiares, incluso durante la ruptura de su matrimonio con la princesa Diana."Incluso estuvo defendiendo increíblemente a la difunta princesa de Gales, cuando yo estaba escribiendo mi biografía, a pesar de todas las historias falsas que ella había inventado para desacreditarlo y que se repitieron tan de manera inexacta en la serie The Crown", continúa Hodgson.El escritor arremetió contra Harry afirmando que si realmente quisiera dar un paso atrás no habría hecho la entrevista con Oprah que ha sido vista por millones de personas.

/20210308/traidores-o-valientes-la-entrevista-de-harry-y-meghan-con-oprah-divide-la-sociedad-1109644839.html

/20201216/la-historia-de-lady-di-que-sorprendio-a-la-actriz-que-la-interpreto-en-la-serie-the-crown-1093850144.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

familia real británica, el conflicto de harry y meghan con la familia real británica, gente, príncipe harry, príncipe carlos