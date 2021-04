https://mundo.sputniknews.com/20210419/de-que-hablaron-en-privado-los-principes-carlos-guillermo-y-harry-tras-el-funeral-de-felipe-1111333756.html

¿De qué hablaron en privado los príncipes Carlos, Guillermo y Harry tras el funeral de Felipe?

¿De qué hablaron en privado los príncipes Carlos, Guillermo y Harry tras el funeral de Felipe?

La reunión a puerta cerrada duró más de dos horas y tuvo lugar en el Castillo de Windsor una vez concluyó el funeral del esposo de la reina Isabel II, el duque

2021-04-19T17:02+0000

2021-04-19T17:02+0000

2021-04-19T17:03+0000

familia real británica

príncipe felipe

gente

príncipe harry

príncipe guillermo

príncipe carlos

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/13/1111333603_0:3:1812:1022_1920x0_80_0_0_b878057ad88db2d80a0bcb6133581d54.jpg

La reunión a puerta cerrada duró más de dos horas y tuvo lugar en el Castillo de Windsor una vez concluyó el funeral del esposo de la reina Isabel II, el duque de Edimburgo, Felipe. Si bien no se sabe de qué hablaron exactamente, podría ser un paso más hacia la reconciliación entre los hermanos. "Es muy pronto, pero esperemos que este sea exactamente el paso que Felipe hubiera deseado", declara a The Sun una fuente anónima cercana a la familia real. Agrega que "sería incomprensible" pensar que no hubiesen abordado el denominado Megxit —la renuncia de Harry y Meghan a su papel en la realeza— y la controvertida entrevista que los duques de Sussex concedieron a la popular presentadora Oprah Winfrey.Cabe señalar que Guillermo y Harry también intercambiaron un par de frases durante el propio funeral. Un experto en lectura de labios vio las imágenes del diálogo y sugiere que Guillermo calificó de "genial" la ceremonia de despedida, mientras que Harry respondió que "fue como él [Felipe] quería".Harry llegó solo al Reino Unido, pues Meghan Markle está en las últimas etapas del embarazo. Y por ahora no tiene prisa por regresar a California. Es muy probable que asista al cumpleaños número 95 de su abuela, Isabel II, antes de partir a Los Ángeles.A principios de abril, los hermanos también acordaron inaugurar juntos un monumento a su madre, la princesa Diana de Gales. Se espera que la solemne ceremonia tenga lugar el 1 de julio en los jardines del palacio de Kensington.

https://mundo.sputniknews.com/20210415/decision-sin-precedentes-como-isabel-ii-salvara-a-harry-en-el-funeral-del-principe-felipe-1111236190.html

https://mundo.sputniknews.com/20210414/asi-entiende-la-reina-isabel-ii-que-meghan-markle-no-asista-al-funeral-del-principe-felipe-1111166181.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

familia real británica, príncipe felipe, gente, príncipe harry, príncipe guillermo, príncipe carlos