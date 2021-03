https://mundo.sputniknews.com/20210331/harry-y-meghan-asestaron-un-golpe-a-la-monarquia-peor-que-la-abdicacion-de-eduardo-viii-1110660380.html

Harry y Meghan asestaron un golpe a la monarquía "peor que la abdicación de Eduardo VIII"

El 31 de marzo se cumple un año desde que Harry y Meghan abandonaron sus funciones reales. Desde entonces han comenzado una nueva vida en California.

El 31 de marzo se cumple un año desde que Harry y Meghan abandonaron sus funciones reales. Desde entonces han comenzado una nueva vida en California."Cuando Harry y Meghan se fueron hace un año, la gente se sorprendió y se decepcionó porque eran una gran pareja. Harry era un miembro de la realeza muy popular y Meghan era un gran activo para la familia", explicó Junor a Daily mail."Un año después, creo que mucha gente está realmente enfadada y piensa que han traicionado a su familia y han lanzado una gran bomba en el corazón de la institución y también han dado un golpe al Reino Unido", agregó.Junor describió la crisis como algo peor que la abdicación de Eduardo VIII en 1936 para casarse con la celebridad estadounidense y dos veces divorciada Wallis Simpson. Explicó que aunque parecía que la abdicación de Eduardo iba a perjudicar a la monarquía, en realidad no fue así porque su hermano estaba preparado para ocupar su lugar. El rey Jorge VI hizo un trabajo realmente bueno y restauró la reputación de la monarquía, señaló.La biógrafa calificó la entrevista con la presentadora Oprah Winfrey de traición a la familia real. "Son acusaciones realmente terribles que se mantendrán", declaró. En la entrevista entre otras cosas, Meghan dijo que algunos parientes de su marido hicieron comentarios sobre el color de piel de su hijo y que ella había tenido pensamientos suicidas durante su estancia en el Reino Unido.Asimismo, las revelaciones de Gayle King, una amiga de Meghan Markle y de Oprah, de que Harry habló con su padre y hermano y estas conversaciones "no fueran productivas" tendrían un impacto indeleble en la relación del duque de Sussex con su familia, subrayó la experta. "El hecho de que se haya difundido lo esencial de esa conversación es una terrible traición a la confianza", indicó."No sé cómo se resolverá todo el problema porque Harry ha demostrado que no es digno de confianza, y que si la familia real se acerca a él, si no le gusta lo que dicen, lo más probable es que salga en la televisión mundial", enfatizó.Los duques de Sussex comentaron en la entrevista con Oprah que el racismo les hizo salir del Reino Unido. Meghan Markle afirmó que entró en la familia real "ingenuamente" y que no investigó sobre su marido o la institución. El príncipe Harry además acusó a su padre, el príncipe Carlos, de negarse a atender sus llamadas cuando la pareja emigró a Estados Unidos el año pasado.

