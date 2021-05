https://mundo.sputniknews.com/20210510/1112043344.html

Pilar Quintana, la escritora colombiana que disecciona las maternidades

Pilar Quintana, la escritora colombiana que disecciona las maternidades

MONTEVIDEO (Sputnik) — "Estoy un poco muda por la consternación. La policía está cometiendo unos abusos terribles, están disparando a matar", dice a Sputnik la...

"Se siente la tensión en el ambiente", dice la autora a Sputnik desde su hogar en Bogotá, en el marco de las manifestaciones en contra del Gobierno y la violenta respuesta de sus fuerzas de seguridad, que ha dejado decenas de muertos.Niñez tergiversadaNarrada desde la mirada de una niña, Los abismos muestra las desdichas y el hastío de una madre por una vida que no eligió y que sobrelleva en base a antidepresivos, alcohol y revistas del corazón.La mirada de esa niña, de nombre Claudia, como su madre, revela el mundo de una familia de clase media alta en la Cali de los años 80; un mundo que se descubre a veces desde la ingenuidad, otras desde la certeza de que detrás de algunas decisiones, de aquello que se dice y sobre todo de lo que se evita decir, se esconden secretos profundos."Creo que todos fuimos niños, pero no nos acordamos cómo era ser niño en realidad. Y en la niñez vamos poniendo unos velos para no acordarnos de las cosas duras. Hay mucha gente que tiende a decir que la niñez fue su periodo más feliz, donde era libre, inocente, y ese recuerdo es tergiversado, porque la niñez, así como la pasamos bien, también es un periodo duro, donde muchas veces en silencio cargamos con los problemas emocionales de nuestros padres", dice la escritora.Para Quintana, uno de los desafíos de Los abismos fue darle forma al personaje de la madre, esta mujer que se casó apenas culminada la adolescencia con un hombre 20 años mayor, que sucumbió a las presiones familiares de la maternidad y desistió de elegir cuál iba a ser su vida."Lo que más me costó fue poder construir el personaje de una madre desde el lugar que no es el de juzgar, que es lo que tendemos a hacer los hijos", dice la autora.Maternidad y literaturaDespués de muchos años sin proponérselo, Quintana quiso ser madre. Ya tenía más de 40 y "asumía" que no iba a tener hijos."Siempre nos han dicho a las mujeres que a los 40 no podemos tener hijos, que ya somos viejas", dice.Sin embargo, Pilar Quintana fue madre, y no solo eso, la maternidad comenzó a colarse en su literatura, como quedó plasmado en Los abismos, pero ya en su anterior novela, La perra, cuya primera versión nació en su celular, mientras amamantaba a su hijo.Publicada en 2017 y ganadora, entre otros premios, del PEN Translate Award, además de haber sido finalista del National Book Award, La perra trata sobre una mujer pobre y negra del Pacífico colombiano, que cuida la casa de una familia blanca y rica de Cali, y que cerca de llegar a los 40 años y pese a varios intentos, no logra concebir.Quintana tiene claro que tener un hijo fue "muy importante" para ella "como creadora", porque le permitió derribar el discurso de la incompatibilidad entre maternidad y literatura que escuchó una y otra vez durante su carrera.Rabiosamente feministaEsta mujer de 49 años, crecida en esa misma clase media alta caleña en la que se mueven los personajes de Los abismos, que sintió sobre su espalda las mismas miradas que juzgan a Damaris, la protagonista de La perra, tuvo en su propia experiencia de la maternidad el despertar de una conciencia más clara de las inequidades entre hombres y mujeres."A veces uno tiende a pensar que eso no te está pasando a vos, porque no te das cuenta, porque estás tan metida en la sociedad patriarcal, que te parece normal. Pero entonces empecé a ver las diferencias sutiles. Las mamás diciendo que mi marido era un padre extraordinario porque cambiaba los pañales al bebé y porque lo bañaba. ¡Y yo que doy teta, entonces, me tienen que dar el Premio Nobel de la maternidad! Como que ahí empecé a volverme rabiosamente feminista y a reconocerme y nombrarme como feminista", cuenta la autora.En Los abismos hay mujeres que se deprimen, mujeres que se casan para no estar solas, mujeres casadas que se acuestan con otros hombres porque, aunque casadas, también están solas. Mujeres que nunca pudieron elegir y que quizás eligen por primera vez en su vida cuando acaban con ella. Mujeres que conviven de la mejor manera que pueden con las presiones que impone la sociedad caleña."La Cali en la que yo crecí, esta Cali de clase media alta, es tremendamente conservadora. Y crecer en una ciudad así para alguien que no se ajusta a la norma y la norma no te hace feliz, es difícil. Toda mi vida crecí ahí tratando de ser yo lo más posible, pero siendo mirada mal porque lo que era yo no estaba bien visto. Y es muy difícil crecer así. Y a los 28 años dije: 'Me vale verga, esto soy', e hice una novela autobiográfica ('Cosquillas en la lengua', 2003) donde mostraba lo que yo era, las cosas que hacía; donde me pongo emborrachándome, fumando marihuana y acostándome con tipos", dice Quintana.— ¿Fue una especie de catarsis?— Fue decir: "Ya no voy a disimular más, esto soy; los que me quieren me seguirán queriendo y los que no, no. Ya no me importa lo que piensen de mí".

