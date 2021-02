https://mundo.sputniknews.com/20210223/1109108496.html

Cepal: el fin del patriarcado en Latinoamérica está ocurriendo, pero lento

Cepal: el fin del patriarcado en Latinoamérica está ocurriendo, pero lento

SANTIAGO (Sputnik) — La cultura latinoamericana está dejando atrás el patriarcado gracias a los movimientos feministas y los esfuerzos en igualdad de género... 23.02.2021

Güezmes explicó que las altas tasas de femicidio es el problema que más urge a Cepal y a los organismos multilaterales de la región, sobre todo por el explosivo aumento que se registró durante el año pasado debido a la pandemia del COVID-19.Sin embargo, valoró la voluntad que están mostrando los países de la región para abordar este y todos los temas relacionados a equidad de género, en el marco de la Conferencia Regional sobre la Mujer que Güezmes encabezó el martes junto a otras autoridades latinoamericanas en la sede de Cepal en Santiago de Chile."Esta es una región que sí tiene ganas de avanzar, que ha conseguido grandes logros en materia de equidad, en materia de tratados y en participación política", dijo.Sobre este último ítem de participación política de la mujer, la directora detalló que Latinoamérica "va más avanzada que otras regiones, sin ir más lejos, Chile tendrá la primera Constitución del mundo escrita por igual número de hombres y mujeres", recalcó.Güezmes afirmó que muchos líderes regionales se han atrevido a avanzar en materia de igualdad de género porque se dieron cuenta que "fomentarla es bueno para la economía"."La equidad ayuda a la economía de los países, beneficia al intercambio comercial y ayuda en todos los ámbitos de la sociedad, y esto genera que el cambio cultural sea un poco más rápido", dijo.PendientesLa directora de Género de Cepal explicó que uno de los temas pendientes en la región a nivel político es la baja inversión monetaria que las naciones destinan para medidas que apunten a la equidad entre hombres y mujeres."Necesitamos inversiones contundentes y significativas, hacemos un llamado a crear un nuevo pacto fiscal que fortalezca los ministerios de la Mujer, que cree estatutos nuevos y que se entienda que esto no solo se logra con políticas sectoriales", aseguró.En este sentido, Güezmes valoró la propuesta que Chile hizo durante el encuentro, sobre crear una plataforma regional para fomentar la participación de las mujeres en el mundo digital y el comercio electrónico, a través de incentivos fiscales y políticos."Cerrar las brechas digitales entre hombres y mujeres generará un gran cambio social y cultural y es un esfuerzo totalmente viable", añadió.Por último, la autoridad aclaró que otro pendiente de la región radica en el proceso de vacunación contra el COVID-19, y denunció que los países no han dado prioridad a las trabajadoras domésticas."Este rubro está compuesto en un 92% por mujeres, quienes se vieron muy afectadas por la pandemia y que no están teniendo la atención necesaria de los países de la región", cerró.La Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe organizada por Cepal fue inaugurada este martes en su sede en Santiago y participaron de manera presencial, la directora ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, la ministra de la Mujer de Chile, Mónica Zalaquett y Güezmes; y de manera telemática, la directora regional de ONU Mujeres, María-Noel Vaeza y el canciller chileno, Andrés Allamand.

