Escritora argentina Mariana Enriquez preseleccionada al Premio Booker Internacional

El Premio Booker International se entrega cada año a un libro de ficción en cualquier idioma que haya sido traducido al inglés y publicado en el Reino Unido o Irlanda.El ganador se conocerá el próximo 2 de junio.Antes de su fallo final, el jurado anuncia una lista larga y luego —este año será el 22 de abril— da a conocer los finalistas.Este año, los jueces consideraron 125 libros, de los que quedaron seleccionados 13, entre ellos el de Enriquez, que fue traducido por Megan McDowell y editado por Granta Books.El objetivo de esta distinción es fomentar más publicaciones y lecturas de ficción de calidad de todo el mundo y promover el trabajo de los traductores.El premio está dotado de 50.000 libras (unos 68.000 dólares) que se reparten equitativamente entre el escritor y el traductor del libro ganador.La autora y su obraEnriquez es periodista, docente y subeditora del suplemento "Radar" del diario Página/12, y en su recorrido literario se incluyen novelas, relatos de viajes y cuentos publicados en revistas internacionales como Granta, Electric Literature o The New Yorker.Desde mayo de 2020, es la nueva directora de Letras del Fondo Nacional de las Artes.En "Los peligros de fumar en la cama", la autora trabaja el género del terror a partir de un registro que ahonda en el sentido de lo extraño y lo inquietante enfocando problemáticas sociales como la soledad, la depresión, la violencia de género, el abuso de drogas y el miedo.Entre sus libros, destacan "Bajar es lo peor", "Las cosas que perdimos en el fuego", "Ese verano a oscuras" y "La hermana menor".En 2019 publicó su cuarta novela, "Nuestra parte de noche", con la que ganó ese mismo año el Premio Herralde, el Premio de la Crítica de narrativa castellana y en 2020 el Premio Celsius a la mejor novela de ciencia ficción, terror o fantasía escrita en español, que otorga la Semana Negra de Gijón."Nuestra parte de noche" actualmente está siendo traducida al inglés también por McDowell,

Escritora argentina Mariana Enriquez preseleccionada al Premio Booker Internacional

BUENOS AIRES (Sputnik) — La periodista y escritora argentina Mariana Enriquez fue elegida para integrar la "longlist" del Premio Booker Internatonal por su libro traducido al inglés con el título "The Dangers of Smoking in Bed" (Los peligros de fumar en la cama).