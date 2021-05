https://mundo.sputniknews.com/20210507/los-madrilenos-entre-el-miedo-y-las-ganas-ante-el-fin-del-estado-de-alarma-1111967892.html

Los madrileños, entre el miedo y las ganas, ante el fin del estado de alarma

Los madrileños, entre el miedo y las ganas, ante el fin del estado de alarma

El 9 de mayo es sinónimo de fin del estado de alarma, una situación de excepcionalidad que lleva rigiendo la vida del país desde hace más de un año.

Vivir en pandemia es excepcional, pero la sociedad se ha acostumbrado a vivir bajo normas estrictas, a no tener libertad de movimiento, a no poder reunirse con amigos o familiares; y ahora, parece que podría llegar un vacío normativo que a más de uno asusta ante la incertidumbre de lo que podría pasar, y teniendo en cuenta que el coronavirus no ha desaparecido. El proceso de vacunación avanza a un ritmo adecuado, eso sí, pero los contagios y la presión en las UCIs continúa.En Madrid, por ejemplo, una de las comunidades que más ha criticado la gestión del Gobierno central en la gestión de la pandemia, suman 317 casos por cada 100.000 habitantes (el límite del riesgo está en 250) y sus UCIs tienen la mayor ocupación de todo el territorio nacional.El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de aprobar un decreto ley que da poderes excepcionales al Tribunal Supremo para decidir qué derechos fundamentales pueden restringirse. De esta manera pretende evitar el caos al que se enfrentan las autonomías tras el 9M y que la disparidad en cuanto a restricciones entre territorios no sea la tónica, ahora que no habrá una legislación común y obligatoria para todos.En general, la mayoría de las comunidades ya ha mostrado su deseo de levantar los cierres perimetrales, aunque de puertas para dentro las decisiones en cuanto al toque de queda y la flexibilización de horarios en la hostelería y comercios, marcarán sin duda la diferencia, y un ciudadano, dependiendo de donde viva, podrá disfrutar de más o menos libertad."Libertad". Esa ha sido sin duda la palabra más repetida en la Comunidad de Madrid durante las últimas semanas. Con este concepto, la presidenta de la región y candidata (reelecta) del PP a las elecciones del 4 de mayo, Isabel Díaz Ayuso, enarboló un sentimiento profundo de rebeldía a las normas impuestas desde fuera que caló profundamente en la sociedad madrileña, y que de hecho, le dio votos, hasta rozar la mayoría absoluta batiendo récords de participación y con una victoria en todos los distritos de la capital, incluidos los feudos tradicionales de la izquierda.Madrid ha sido durante toda la pandemia una de las comunidades con las medidas más laxas frente al coronavirus. Son de sobra conocidas las decenas de fiestas ilegales desmanteladas cada fin de semana, las hordas de turistas disfrutando de las terrazas y el ocio en la capital más allá incluso del toque de queda, o la apertura de los comercios hasta su horario habitual. Madrid es una burbuja en pandemia donde casi todo es posible, y ahora muchos se preguntan qué va a cambiar después del 9 de mayo, "si total, aquí no estamos tan mal".Así se expresa Manuel, un chico de 27 años mientras se toma una caña en la puerta de un bar al lado de la Plaza Mayor de Madrid. Le acompaña un sol primaveral de justicia. "Yo ya me he acostumbrado a vivir así y la verdad es que casi no influye en mi vida, porque si queremos hacer fiestas las hacemos en casas", cuenta.En la mesa de enfrente, un grupo de tres mujeres de mediana edad hablan sobre sus planes de futuro después del 9 de mayo. Una de ellas es de Cádiz y dice que lleva más de un año sin poder visitar a su familia y que eso será lo primero que hará cuando levanten las restricciones perimetrales.Sobre lo que le gustaría que cambiase tras el fin del estado de alarma, lo tiene claro."Yo lo que quiero es volver a la normalidad, pero no a la nueva, a la vieja, a la de antes, la de siempre", explica a Sputnik mientras se ríe contenta por los cambios que se avecinan y tras pedir un brindis por eso con sus amigas.Las reservas de viajes tras el fin del estado de alarma se disparanLa agencia de viajes online Destinia afirma haber registrado un incremento del 122% en sus reservas una semana posterior tras el anuncio del Ejecutivo de que no prolongaría más el estado de alarma, y Canarias, según la agencia, sería el destino más demandado, ocupando un 24% del total de las reservas del mes de mayo. A las islas le seguirían Madrid y Alicante.Que el fin del estado de alarma, sumado a la llegada del buen tiempo y la época vacacional en España, supondrán un balón de oxígeno para el turismo, es algo que reconoce el sector hotelero, que por primera vez, parecen respirar aliviados ante una nueva temporada alta donde esperan recuperarse del peor año de su historia reciente.Las reservas de alojamiento están aumentando tanto en hoteles, como campings o alojamientos en apartamentos turísticos. El secretario general de la patronal hotelera Cehat, Ramón Estalella, afirmó en declaraciones a Europa Press, que prevé "un aumento muy significativo de la movilidad por la demanda contenida durante estos meses".Desde el sector esperan que los viajes sean en su mayoría cortos y dentro del territorio nacional, al igual que pasó en el verano de 2020. La agencia y buscador de internet Rumbo.es, ha publicado en su página web que los destinos preferentes por los españoles este verano están siendo Lanzarote, Menorca, Mallorca e Ibiza. Playa y sol por encima de todo para unos viajes que según esta agencia están aumentando sus ventas en un 70%, aunque también resaltan que los precios son un 30% más baratos que en un momento normal.¿Cómo está el ambiente en Madrid?La capital de España acaba de celebrar unos comicios intensos. Desde la precampaña se preveía que sería así, cuando el nivel de polarización en los discursos y el enfrentamiento entre los candidatos no paraba de crecer sobrepasando todos los límites de la política común. Y tras unas semanas donde parecía que no se hablaba de otra cosa en la calle y en los medios, ahora, la comidilla es el fin del estado de alarma y qué vendrá nuevo en Madrid.El Gobierno de la región ha anunciado que desde las 00:00 del domingo terminará el toque de queda (hasta ahora de 23:00 a 6:00) y la prohibición de reuniones en los domicilios con no convivientes. La otra medida más reseñable es la que afecta a la hostelería, que podrá abrir una hora más, hasta las doce de la noche. Sin embargo, se mantendrá el límite del aforo en cuatro personas en interiores y seis en exteriores y la prohibición de servir en la barra.Santiago Gutiérrez, camarero encargado de la taberna Oliveros con más de 15 años al frente del negocio, en el céntrico barrio de La Latina, afirma a esta agencia que ya han recibido numerosas llamadas de clientes para reservar el domingo.En el bar El Perla, en el mismo barrio, Carlos, empleado del local, dice que "es positivo", con lo que vendrá después del 9 de mayo. "Hombre, yo no espero que venga todo el turismo de golpe, pero espero que la gente que todavía tiene un poquito de miedo empiece a venir en pocas semanas, al ver que la cosa funciona, que mantenemos las medidas sanitarias y que el proceso de vacunación avanza", sostiene.El sector de la hostelería en España cifra en 67.000 millones de euros las pérdidas como consecuencia de la pandemia, y afirman que todavía hay 680.000 empleos en el aire y que facturan un 50% menos que antes de marzo de 2020.En la madrileña plaza de Santa Ana, llena de tabernas, bares y restaurantes y uno de los destinos favoritos tanto de los extranjeros que visitan la capital como de los connacionales, muchos negocios, incluso, han tomado la decisión de no servir a determinadas horas consumiciones como café en las mesas de la terraza, argumentando que no compensa económicamente. "Servicio mínimo en terraza 6 euros", rezan algunos carteles.La medida, bastante polémica, no es ilegal mientras se advierta previamente al cliente de las condiciones, y según defienden los hosteleros, se trata de una decisión excepcional para sobrevivir en tiempos difíciles.En esta plaza, apenas dos días antes de que se decrete el fin del estado de alarma, el ambiente es de total distensión. Mesas prácticamente ocupadas en su totalidad, temperatura primaveral y una sensación generalizada de que se vienen tiempos mejores, o al menos, de que lo peor ya ha pasado. Eso sí, muchos piden responsabilidad."Esperemos que la gente sea consciente de que, aunque se levanten algunas restricciones, el virus sigue ahí. Tenemos un poco de miedo, la verdad", afirman Eduardo y Mónica, una pareja que asegura que no tienen ningún plan concreto para después del 9 de mayo porque creen que ahora todo va a ser "una locura" y prefieren esperar "a que las cosas se calmen un poco"."Esto va a ser lío a tope", se ríe medio de broma medio en serio, Gonzalo, un albaceteño de 28 años que está tomándose una cerveza en la plaza con su amiga Beatriz. Ella asegura que lo que más echa de menos y lo que más le gustaría volver a hacer pronto es "viajar e ir a una discoteca".Marga, estudiante de Sevilla en la capital, celebra la apertura perimetral. "Me voy a ir a la playa en cuanto pueda y a ver a mi familia", asegura.Opiniones y temores para todos los gustos y con una única certeza: el 9 de mayo, guste más o guste menos, la vida cambiará para todos y habrá que reaprender a vivir con una nueva responsabilidad, y con la luz al final del largo túnel como meta imprescindible.

