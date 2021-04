https://mundo.sputniknews.com/20210429/espana-vigila-la-variante-india-del-coronavirus-es-muy-pronto-para-asignar-una-mayor-infectividad-1111731399.html

España vigila la variante india del coronavirus: "Es muy pronto para asignar una mayor infectividad"

España vigila la variante india del coronavirus: "Es muy pronto para asignar una mayor infectividad"

Las autoridades sanitarias empiezan a monitorizar la posible llegada de la variante india del virus, al parecer de mayor infectividad. Pero los expertos... 29.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-29T17:23+0000

2021-04-29T17:23+0000

2021-04-29T17:23+0000

vacuna contra coronavirus

fernando simón

infección

españa

la nueva cepa británica del coronavirus

mutación del coronavirus

cuarentena

la india

coronavirus

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1a/1111572795_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_88a355f9736bfca7729464e9506b043f.jpg

La fuerte ola de contagios que azota a India está sumiendo al país en una profunda crisis sanitaria. El hecho suscita el temor ante la expansión de una de las variantes del virus SARS-CoV-2 detectadas allí: la B.1.617 o variante india. Según datos preliminares, parece más transmisible y resistente a las vacunas, al igual que la variante británica.En España, la variante británica se ha impuesto paulatinamente y es ya la predominante. Como es más contagiosa y letal que la original de Wuhan, la sola posibilidad de irrupción de una variante similar (la india se identificó en otoño de 2020, casi a la par que la del Reino Unido) hace que empiecen a sonar las alertas. No hay comunicación directa por vía aérea con el país asiático, pero ya se están estudiando posibles casos de contagio con la nueva variante. En Valencia se está analizando el caso de una mujer infectada cuya hermana viajó a India. Aunque las probabilidades de que haya enfermado de la variante B.1.167 son prácticamente nulas, la secuenciación del virus no estará completada hasta principios de mayo, de ahí que no quepa aún descartar totalmente tal posibilidad. Y en Galicia están secuenciando las muestras de cinco tripulantes del mercante Prometheus Leader, de bandera de Singapur. Proveniente de Reino Unido, atracó en un muelle del puerto de Vigo y permanecerá en cuarentena previsiblemente hasta el 10 de mayo. Dos de los marineros, de 67 y 28 años, se hallan ingresados en un hospital de la ciudad. ¿Por qué preocupa la variante india?Mediáticamente, por su asociación con las imágenes de la situación de colapso del sistema sanitario indio, incapaz de atender a todos los infectados que requieren hospitalización. Desde el punto de vista científico, por las tres mutaciones observadas en su genoma, que pueden facilitar al virus SARS-CoV-2 una penetración más eficaz en los órganos internos, así como esquivar la acción del sistema inmunitario."Es una variante más, lo que ocurre es que el virus va evolucionando", explica a Sputnik Víctor Jiménez Cid, miembro de la junta directiva de la Sociedad Española de Microbiología (SEM). "En comparación con la variante clásica, la de Wuhan, esta tiene como 15 mutaciones. Es la evolución natural del virus". Aunque India carece de la capacidad necesaria para hacer un seguimiento efectivo de la variante entre su enorme población, este microbiólogo de la Universidad Complutense de Madrid señala que en realidad estamos asistiendo a una "evolución convergente" de las variantes del coronavirus hasta ahora detectadas. En general, según Jiménez Cid, no se puede considerar que ninguna de las variantes del virus SARS-CoV-2 sea más mortal que otras. "Ni siquiera la británica, que se ha dicho que es un 30% más letal. Sí es más infecciosa, pero no es más patógena. Es decir, no causa una enfermedad más grave ni tiene más tendencia a infectar los pulmones. Lo que ocurre es que cuando hay brotes muy virulentos, los sistemas sanitarios tienden a colapsarse e inducir casos fatales". Más resistente a las vacunasDe las 15 mutaciones observadas de la variante india, "solo dos y puede que una tercera estén tal vez implicadas en cambios más substanciales respecto a la capacidad de contagio o a la evasión de la respuesta inmunitaria generada frente a variantes anteriores, ya sea por estar vacunado o por haber pasado la enfermedad", advierte Jiménez Cid.Algunas de estas mutaciones son similares a Erik y Nelly, los nombres coloquiales con los que los científicos denominan a dos códigos de aminoácidos de la proteína S (la que interacciona con el receptor celular ACE2, la puerta de entrada a la célula) de la espícula del virus que han sufrido una mutación: E484K (Erik, detectada en las variantes sudafricana y brasileña) y N501Y (Nelly, presente en las anteriores y también en la británica). "Una de las mutaciones [de la variante india] se ubica en el mismo sitio que Erik, lo que pasa es que en lugar de Erik con k sería Eriq con q. Pero es más o menos igual; un cambio de un aminoácido, uno de los múltiples residuos que tiene la proteína de la espícula", explica. "Pero si el original tenía una carga negativa (E, ácido glutámico), el cambio es a una carga positiva. En el caso de Erik es a una licina (carga positiva) y en el caso de la variante india es a una q, que representa un aminoácido básico de carga positiva. Es un cambio importante en esa zona". "Y eso es lo que hace sospechar que esta mutación Eriq (E484Q) pueda cambiar un poco la configuración molecular de esa zona, que es de reconocimiento por los anticuerpos que se generan en el sistema inmunitario, por lo que cabe pensar que estamos menos protegidos frente a este tipo de variante que los que están vacunados o han pasado la enfermedad con la variante original, que tenía una E en esa posición, la 484. Ya hay evidencias de que esto es así, pero no en un sentido radical; es decir, las vacunas siguen siendo eficaces. Si Pfizer tiene un 95% de eficacia, pues igual baja ahora hasta el 80%". No obstante, las vacunas se reformulan con relativa rapidez para afrontar las nuevas variantes. "Lo que es más problemático es fabricar millones de dosis reformuladas, un esfuerzo industrial que cuesta meses. Pero la vacuna puede estar reformulada en cuestión de una semana", subraya Jiménez Cid, que prevé tal reformulación. "No tendría sentido vacunar dentro de dos años contra el virus de Wuhan. Las vacunas estarán reformuladas contra los virus que circulen, como ocurre con la vacuna de la gripe". Mayor infectividadLa segunda mutación confiere al virus una mayor capacidad de infección. Al igual que Nelly, "aumenta la capacidad efectiva del virus y lo hace más transmisible", afirma Jiménez Cid, ciñéndose a los datos disponibles sobre la variante india. La tercera mutación, la P681R, puede favorecer la entrada del virus en las células y aumentar su capacidad para invadir tejidos. "Pero no se sabe lo que contribuye a esta tercera mutación", matiza este microbiólogo. "Según datos preliminares, no es más transmisible que la variante británica (la 117, por ejemplo). Parece algo más transmisible que la original, pero menos que la británica". El virus evoluciona para transmitirse mejor, seleccionándose la de mayor éxito. "Porque aparecen las mismas mutaciones en distintos sitios del mundo", razona. "Una de las mutaciones de la variante india estaba ya en una variante de California. Y no está relacionada evolutivamente con ella. E igual pasó en Inglaterra, Brasil y Sudáfrica con la mutación N501Y Nelly, que apareció en tres ramas evolutivas a la vez. Si tienen éxito las variantes, es porque se están adaptando al hospedador humano, y eso es parte de su adaptación. Acabarán desplazando a las otras, es la evolución normal de cualquier virus". "Una orgía para el virus"India es un país con muchos contrastes, con grandes diferencias socioeconómicas y una población de más de 1.300 millones de personas. Su sistema sanitario está sometido a gran presión; en muchos de sus hospitales el oxígeno se ha agotado. "Lo llevábamos viendo un tiempo: si allí ocurría lo que en Brasil o en EEUU, el país será una orgía para el virus, dada su situación demográfica, social y la calidad de su asistencia sanitaria", asegura Jiménez Cid, quien subraya que la peligrosidad de la variante B.1.617 "atiende más a las características socioeconómicas del subcontinente indio, donde se está extendiendo de manera vertiginosa, que a la propia infectividad exacerbada de la cepa". De momento, señala, es tan solo "un 20% más contagiosa", a la espera de que estudios posteriores puedan confirmar un porcentaje mayor. "Es muy pronto para asignar una mayor infectividad a estas mutaciones, aunque cabe esperar que sí". Es decir, la situación en India no la ha generado la nueva variante, si acaso la transmisión que ya estaba produciéndose."Porque lo mismo sucedió con las otras variantes y los experimentos in vitro; comparando una variante con la original, se ve que es más contagiosa. La modelización por ordenador de las moléculas está muy avanzada, así que estos cambios se pueden modelizar y ver que afectan al sitio de unión del receptor, con lo cual podrían aumentar la competencia de la propia espícula para reconocer al receptor y hacerla más infectiva. Es una hipótesis plausible y ya sucedió con Nelly y otras mutaciones detectadas en el primer pico". El Ministerio de Sanidad, tranquiloEl director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, todavía no se muestra excesivamente preocupado por la posibilidad de que la variante india acabe también llegando a España. Ha recordado que la inexistencia de vuelos directos con India puede limitar el riesgo. "Lo que dice Simón es que la ciencia aún no tiene evidencias experimentales de que esta variante sea más transmisible", explica Jiménez Cid. "Él siempre tiende a tranquilizar y eso le honra. Pero ya hay más de 400 casos declarados en Reino Unido y otros casos puntuales en muchos países europeos. Es decir, ya está aquí. Otra cosa es que se logre contener", concluye, apuntando la necesidad de establecer "filtros y cuarentenas" a los viajeros provenientes de esos puntos.

https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111634406.html

https://mundo.sputniknews.com/20210217/que-son-erik-y-nelly-y-por-que-las-nuevas-variantes-del-coronavirus-pueden-ser-mas-peligrosas-1107885858.html

https://mundo.sputniknews.com/20210427/1111628014.html

mutación del coronavirus

la india

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sergio Hernández-Ranera Sánchez https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/16/1109031588_0:148:2048:2196_100x100_80_0_0_7c1a0931dfb7cd2eb41c7e0cbf99e660.jpg

vacuna contra coronavirus, fernando simón, infección, la nueva cepa británica del coronavirus, mutación del coronavirus, cuarentena, la india, coronavirus, salud, sociedad