Crematorios al aire libre: el coronavirus llega a su punto más crítico en la India | Fotos

La India se ha sumergido en una profunda crisis sanitaria. Cada día que pasa marca récords mundiales en cifras por contagios y decesos por COVID-19. Son miles las familias que peregrinan con algún ser querido de hospital en hospital para internarlos, inclusive cruzando ciudades, y terminan no solo contagiados, sino también resignados de que solo un milagro los salvará de la desgracia, ya que los hospitales tienen escasez de oxígeno. Solamente la capital, Nueva Delhi, ha registrado más de 20.000 casos diarios de contagio superando más de 300 muertes confirmadas por el virus. En tanto, a nivel nacional el 26 de abril, la India reportó 349.691 contagios en un día contabilizando 2.767 nuevas muertes.Sin embargo, varios periodistas y los mismos residentes creen que estas cifras en realidad son mayores, ya que es imposible contabilizar la cantidad de fallecidos que están siendo cremados en los terrenos de los crematorios. Tal es el caso de uno que está ubicado en Nigam Bodh Ghat, donde antes incineraban 20 cuerpos y ahora no son menos de 50 por día.Mientras tanto, el crematorio de la colonia Geeta, según relató el cuidador a India Today, las reservas de madera que tenían para incinerar los restos mortales de los difuntos en sus tradicionales piras funerarias se terminaron y la fila de cadáveres no hace más que aumentar."Teníamos reservas de madera para los próximos dos meses y se gastaron en tan solo 10 días. Ahora estamos esperando más suministro de madera", explicó Arun Sharma. Los mismos trabajadores de los crematorios en otras ciudades nunca en su vida vieron tantos difuntos. Esta situación ha obligado a muchos crematorios a saltarse las ceremonias individuales y rituales que los hindúes realizan para liberar al alma del ciclo de la reencarnación.

