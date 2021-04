https://mundo.sputniknews.com/20210429/un-doctor-espanol-descubre-el-rostro-del-coronavirus-asi-es-como-actua-a-nivel-celular-1111730002.html

Un doctor español descubre el 'rostro' del coronavirus: así es como actúa a nivel celular

Un doctor del Hospital del Mar, en Barcelona, ha logrado detectar el coronavirus en el interior del organismo gracias a un microscopio electrónico. A través de... 29.04.2021, Sputnik Mundo

En concreto se utilizó una muestra de tejido de un intestino de un paciente que había dado positivo por PCR en otro hospital. Dicho paciente padecía diarrea y los sanitarios trataron de analizar si el virus podía afectar a su intestino. Como en su centro no contaban con aparatos especializados para realizar dicha prueba, decidieron mandarlo al Hospital del Mar para que hicieran ellos el análisis.El encargado de llevar a cabo el estudio fue el doctor Josep Lloreta del Servicio de Patología del Hospital del Mar, "todo un experto a nivel mundial en este tipo de imágenes", explican a Sputnik fuentes del hospital. Pero, ¿cómo se puede identificar el virus en la imagen sin conocimientos previos de medicina? Un trabajador del Hospital del Mar ha explicado a Sputnik cómo traducirla: "En la imagen se ve una forma sinuosa en el último tercio de la foto, donde aparece la línea negra. Encima de ella, hay unas bolitas estrelladas en varios puntos y justo el tercio superior derecho, hay una mancha blanca junto a una bolita negra rugosa: eso es un SARS-CoV-2", dice el trabajador. Fuentes del hospital manifiestan que no saben si es la primera vez que se realizan este tipo de imágenes, pero creen que todavía ningún investigador las había hecho públicas. En una segunda fotografía, mucho más ampliada, se ve el SARS-CoV-2 de cerca, "donde se puede ver su aspecto redondeado y la corona de piezas de anclaje que le da nombre y que el virus utiliza para agarrarse e introducirse en las células que quiere infectar", declara el doctor. Con su análisis ha logrado mostrar al mundo cómo es el coronavirus en el interior de las personas infectadas y concluir que el COVID sí puede afectar a esa parte del cuerpo en un momento en el que no se sabía con certeza si eso podía ocurrir.

