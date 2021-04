https://mundo.sputniknews.com/20210428/por-que-el-tercer-retiro-del-10-de-las-afp-es-tan-polemico-en-chile-1111662088.html

¿Por qué el tercer retiro del 10% de las AFP es tan polémico en Chile?

¿Por qué el tercer retiro del 10% de las AFP es tan polémico en Chile?

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que este martes 28 promulgará el proyecto del tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones

La discusión sobre un tercer retiro del 10% de los fondos de pensión se ha tomado a agenda política en Chile, no solo por la negativa de Gobierno de apoyar la iniciativa parlamentaria, hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para frenarla y presentar en forma acelerada su propio proyecto, sino también porque finalmente anunció su promulgación tras el rechazo del organismo colegiado. Un periplo que ha provocado una serie de manifestaciones, particularmente por los trabajadores portuarios que han llamado a una protesta nacional. Académicos, economistas y políticos han dado su opinión sobre el actuar del Gobierno y la crisis del sistema de pensiones basado en la capitalización individual administrada por las AFP, impuesta durante la dictadura cívico-militar en Chile (1973 1990), pero ¿cuál es la opinión de la ciudadanía sobre este tema que la afecta directamente? ¿Y qué han hecho y piensan hacer?"Voy a seguir sacando hasta el final, porque finalmente yo necesito vivir hoy, no puedo estar pensando que necesito eso de aquí a cuatro años, que va a ser mi edad de jubilar, capaz que ni llegue a los 60, y no pretendo hacerle el juego a las AFP. En la medida que yo pueda recuperar parte de esa plata, lo voy a hacer", señala a Sputnik María Cristina Arancibia, periodista, jefa de hogar y quien ha hecho retiro en dos ocasiones del 10%.María Cristina es una más de los cientos de profesionales que han perdido el trabajo durante la pandemia y que pertenecería a la llamada clase media, la que durante la crisis sanitaria se ha visto particularmente afectada económicamente porque "tampoco somos sujetos de ningún bono ni beneficio, ni apoyo de ningún tipo a nivel gubernamental, y no hay trabajo. Así de simple".Un argumento que fue fundamental en la discusión del proyecto que fue aprobado por el Congreso chileno, con amplia mayoría y con apoyo transversal, como medida de emergencia para que las familias puedan enfrentar de mejor manera la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia.Sobre todo, si se considera que casi un 90% de los afiliados a las AFP hizo el primer retiro y cerca del 40% realizó el segundo, aunque 3 millones de afiliados, que corresponden al 30% de los cotizantes, no pudieron hacer este segundo rescate de fondos porque quedaron sin dinero en sus cuentas previsionales.Para Mónica, la propuesta del Gobierno es "un absurdo, que solo sirve para que el Estado ponga plata en la AFP con esos 200.000 pesos (284 dólares), que debió hacer una transferencia directa a los beneficiarios, pero que se las va a pasar a sus amigos de la AFP, de manera que ahí quedarán, porque muchos ni van a sacar ese dinero".La posición del Gobierno y sus detractoresEl traspaso al que hace referencia Mónica da cuenta de una de las diferencias que tenía la propuesta del Ejecutivo respecto a la de Parlamento, y en el que Piñera insistirá vía iniciativa de ley: el llamado Bono Saldo Cero, que otorgará un aporte de cargo fiscal por 200.000 pesos para los cotizantes que a la fecha tuvieran saldo cero en sus cuentas de capitalización individual producto de los retiros. De acuerdo a los datos de afiliados activos a febrero del presente año, y antes mencionados, el beneficio podría ser recibido por cerca de 3 millones de personas. El bono se depositará en las cuentas individuales de las AFP —que podrá ser retirado por el cotizante— y no en forma directa a los beneficiarios.En el proyecto del Ejecutivo, y que hoy el mandatario también presentará como iniciativa de ley, contempla un Reintegro de los fondos, basado en una cotización adicional, con el fin de restituir lo retirado de sus cuentas individuales. Para lo anterior, la cotización mensual se incrementará en 1% adicional, la que será de cargo del empleador. Adicionalmente, el Estado le otorgará otro 1% con el fin de incentivar su reintegro, la que será integrada en la cuenta individual de cada trabajador. A quienes no realicen retiros, igualmente el Estado les aportará el 1% con el fin de contribuir al mejoramiento de sus ahorros previsionales.La propuesta de Piñera fue recibida con un esquivo entusiasmo en varios sectores del oficialismo y un rechazo por parte del partido Evópoli (derecha), cuyo precandidato presidencial es Ignacio Briones, anterior ministro de Hacienda del Gobierno. Situación que se vio complejizada tras tener que anunciar la promulgación del proyecto parlamentario, y que es considerada una derrota política del Gobierno. Para la oposición, tanto el proyecto presentado en la noche del domingo 25 como el rechazo del requerimiento interpuesto por el mandatario al TC, que obligó al Gobierno a realizar el anuncio, solo demostraría la falta de conexión que ha tenido La Moneda con lo que les sucede a los ciudadanos de a pie. Lo que ha generado innumerables impases entre el Poder Ejecutivo y Legislativo en esta materia, sobre todo si se considera el factor tiempo y las necesidades urgentes de la gente. Una situación que quedó de manifiesto en la carta firmada por los senadores de oposición, después de la presentación del proyecto del mandatario, y que revela las críticas a esta insistencia presidencial."Las inconsistencias que revela esta conducta política son múltiples y complejas, pero basta poner como ejemplo de ellas que la decisión del Ejecutivo de impulsar un nuevo retiro se contradice con su reiterada negativa a hacerlo durante todo el debate legislativo, un proceso de deliberación que, atendiendo las urgencias de la población, fue emprendido en tiempo récord, y el proyecto resultante, respaldado por el más amplio arco de fuerzas políticas con representación parlamentaria, más de dos tercios del Congreso Nacional".Por esto mismo, "el paso dado por el presidente Piñera agrava las tensiones entre el Gobierno y el Congreso en horas críticas para los chilenos y chilenas, especialmente para las familias que están padeciendo los rigores de la crisis sanitaria", detalla la declaración pública de los senadores.Además, ponen énfasis en la llamada letra chica que tenía el proyecto, la que seguiría en las iniciativas de ley anunciadas, y que se refieren al financiamiento estatal para las AFP, donde precisan que "ha expresado la voluntad de entregar mayores recursos a las AFP, lo cual redunda en el fortalecimiento de un sistema agotado, y asimismo gravar a las clases medias —especialmente pequeños y medianos empresarios— con nuevos impuestos".Punto que es muy sensible y que los parlamentarios de oposición ya señalaron que estarán muy atentos, tras el nuevo anuncio presidencial de este 27 de abril. Qué harán los cotizantes María Cristina considera que el proyecto de Piñera es "una muestra más de que el Gobierno vuelve a privilegiar los intereses de los empresarios, porque finalmente esa plata que pretende devolverle a las AFP va a salir de nuestros propios bolsillos, los que a pesar de estar sin pega, tenemos que seguir pagando impuestos, y seguir pagando dividendo, o vernos obligados a vender nuestra propiedad que estamos comprando con mucho esfuerzo, hace muchos años".Claudio Lineros, trabajador independiente de 47 años, quien es dueño de una botillería en la comuna de Santiago, señala a Sputnik que realizó los dos retiros del 10%, "porque no creo en el sistema actual de AFP que hay hoy en día. Las platas realmente las tengo guardadas no las he ocupado, las tengo de reserva en caso de. Como soy trabajador independiente hace siete años que no cotizo. Antiguamente de los ocho años que trabajé, he cotizado siempre hasta que me independicé, y como no creo en el sistema no coticé más"María Cristina considera que los retiros realizados y el que realizará una vez aprobado el tercero son "la única oportunidad en la vida que iba a poder recuperar algo de la plata que obligatoriamente he tenido que entregarle mensualmente a las AFP, una institución que privilegia a su administración, y que jamás se ha hecho cargo de las pérdidas que han significado sus malos manejos para los fondos de los afiliados y sus hijos. Y porque quería tener la posibilidad de pagar un par de deudas, y si podía invertir algo en algo que me permitiera emprender y tener una opción alternativa a futuro".

