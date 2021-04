https://mundo.sputniknews.com/20210426/1111596954.html

Piñera giró 180 grados: enviará su propio proyecto de retiro de pensiones

SANTIAGO (Sputnik) — Alegó, se enojó, criticó a la política y desplegó un lobby inmenso para evitar que el tercer proyecto de retiro anticipado de pensiones... 26.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-26T20:18+0000

2021-04-26T20:18+0000

2021-04-26T20:21+0000

reforma de pensiones

congreso de chile

américa latina

sebastián piñera

chile

"Este es el camino fácil, el del populismo, que significa preocuparse del hoy y olvidarse del mañana". Esa es una de las cosas más suaves que dijo el mandatario para criticar la reforma.La semana pasada, la iniciativa que busca ayudar a las familias afectadas durante la pandemia fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso, con apoyo transversal de todos los partidos políticos, incluyendo los de Gobierno. Pero Piñera, a pesar de todas las recomendaciones, decidió impugnar el proyecto ante el Tribunal Constitucional.Sorpresivamente, en una acrobacia casi olímpica, el mandatario cambió radicalmente su postura durante el fin de semana y se abrió a estudiar la iniciativa. El domingo 25 de abril se reunió con algunos líderes de su coalición y este lunes 26 confirmó que apoyaría el retiro anticipado. Pero no el que se ya se discutió y aprobó en el Congreso, sino uno redactado por su Gobierno, que lleve su firma.A pesar de que la iniciativa es casi idéntica a la aprobada por los parlamentarios, deberá ingresar al Congreso y sortear todos los trámites legislativos que ya superó la moción original, en el Senado, en la Cámara de Diputados y en sus respectivas comisiones técnicas.Nuevo proyectoLa iniciativa de Piñera, al igual que la aprobada en el Congreso, permite que los afiliados al sistema de pensiones retiren hasta un 10% de sus fondos. Uno de los cambios es que aquellas personas que estén dentro del 10% de la población con mayores ingresos deberán pagar un impuesto cuya tasa aún no se define.La otra modificación es que se cambia el sistema de cotización mensual de los trabajadores, aumentando un 1% la cotización adicional que será de cargo del empleador y un 1% a cargo del fisco.Y por último, es que el fisco le depositará 200.000 pesos (unos 283 dólares) a cada persona que quedó con saldo cero debido a los dos retiros anteriores, cifra que alcanza unos 3 millones de cotizantes.Todo en contraTras el sorpresivo anuncio, que dejó descolocado a varios, muchos actores, líderes y fuerzas políticas salieron a criticar la medida. Pero cada uno lo hizo por razones distintas.La oposición criticó que Piñera haya decidido redactar su propio proyecto en vez de aprobar el que ya está listo para ser promulgado. El reclamo más formal fue realizado por todos los senadores de oposición que se unieron para publicar una carta en le que piden al presidente no retrasar más la situación. "Establece una absurda disputa de atribuciones entre el Ejecutivo y el Congreso", dijeron.Esta postura fue secundada por todos los partidos de la oposición, quienes además criticaron que los 200.000 de reembolso no fueran entregado directamente a las personas, sino que serán ingresados a la cuenta de capitalización individual en el sistema privado de Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), un modelo ampliamente cuestionado por la ciudadanía.El fuego amigo tampoco ayudó mucho al Ejecutivo. Parte de la derecha criticó que el mandatario haya cambiado tan radicalmente de posición, siendo que algunos de sus parlamentarios se mantuvieron fieles y votaron en contra del proyecto a pesar del costo político que ello les pudo significar.La senadora Ena Von Baer, del partido oficialista Unión Demócrata Independiente, afirmó en entrevista al diario La Tercera que "La Moneda perdió el norte y la estrategia política", y su compañero de coalición, el senador de Renovación Nacional, Manuel José Ossandón, emitió una declaración pública diciendo que "el anuncio de Piñera solo confirma que hay un gran vacío de conducción política de la nación".Los gremios empresariales no se quedaron atrás y le hicieron ver a Piñera su descontento con la disposición que obliga a los empleadores a entregar más dinero a las cotizaciones de sus empleados. "Es un muy mal anuncio, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas, a las que ni siquiera se les consultó si están en condición de cumplir esto", dijo el presidente de la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett al medio local Emol.El golpe de gracia lo dio la ciudadanía. La encuestadora privada Cadem publicó el 26 de abril un estudio revelando que un 87% de la población rechaza la decisión de Piñera de impugnar el proyecto aprobado en el Congreso. Y por esto, y otras razones, la aprobación ciudadana del mandatario cayó de 16 a solo 9% en solo una semana.

chile

