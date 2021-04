https://mundo.sputniknews.com/20210412/andalucia-se-reunira-esta-semana-con-los-fabricantes-de-sputnik-v-1111054028.html

Andalucía se reunirá esta semana con los fabricantes de Sputnik V

Andalucía se reunirá esta semana con los fabricantes de Sputnik V

En una entrevista con la televisora regional Canal Sur, el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, adelantó que esta semana se reunirá por

En una entrevista con la televisora regional Canal Sur, el consejero de Salud de Andalucía, Jesús Aguirre, adelantó que esta semana se reunirá por videoconferencia con los fabricantes de la Sputnik V. Explicó que, desde el inicio de la pandemia, las autoridades sanitarias andaluzas se han reunido con los principales fabricantes de estos fármacos."Nosotros desde el primer día en Andalucía hemos tenido reuniones con AstraZeneca, Janssen, con todos, porque gracias a esas reuniones yo sé el número de vacunas que se van a entregar a Europa, a España y la parte de alícuota que nos corresponde a los andaluces de cara a los meses de abril, mayo y junio, y podemos hacer perfectamente una proyección de las necesidades de personal para aplicar todas esas vacunas", indicó.Aguirre resaltó que Andalucía apuesta por "la compra centralizada" de las vacunas porque son los Gobiernos centrales "los que tienen capacidad de negociar". "Posiblemente habría que valorar si la Unión Europea ha hecho bien sus tareas a la hora de los contratos firmados con las multinacionales. En agosto, cuando estaban esas multinacionales en investigación, ya había puesto la Unión Europea el dinero encima de la mesa y no se ha cumplido todo lo prometido por los fabricantes de vacunas a la hora de traer vacunas a Europa, o Europa no ha presionado lo que tenía que presionar a estos fabricantes para traerlas", consideró.A su vez, Aguirre detalló que la reunión que mantienen con las distintas farmacéuticas les permitirá responder en caso de que el coronavirus se mantenga en los próximos años "o en caso de que hubiera una ruptura de mercado"."Una vez que el estado de alarma decaiga y la vacunación se haya generalizado, posiblemente el coronavirus se quedará con nosotros como otros virus y tendremos que ir adecuando vacunas o meterlo en el calendario vacunal, y para ello ya serían compras por parte de las propias comunidades autónomas y tener buena relación con ellos, estar continuamente informados, lo vemos positivo".Aguirre también exigió al Gobierno cumplir con la distribución de vacunas acordadas para poder llegar a un "punto óptimo de vacunación de cara al verano"."A principios de enero el Gobierno central nos hizo una proyección del número de vacunas que nos iba a ir mandando a cada una de las comunidades autónomas. Si esa proyección se hubiera cumplido, ahora mismo en vez del 6,3% de la población andaluza que la tenemos ya inmunizada, tendríamos ahora mismo el 18% de la población. Luego, en estos tres meses, dos tercios de las vacunas previstas a llegar no han llegado. Yo confío en la palabra del presidente del Gobierno cuando el otro día hizo esa proyección de vacuna de cara a este trimestre, espero que se cumpla. Si se cumple, bienvenido sea, pero debe de cumplirse", resaltó.

