La UE no renunciará a su estrategia de vacunas por declaración alemana sobre Sputnik V

Este 8 de abril el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, afirmó que Berlín debatirá a nivel bilateral con Moscú los suministros de la vacuna Sputnik V al país.

Este 8 de abril el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, afirmó que Berlín debatirá a nivel bilateral con Moscú los suministros de la vacuna Sputnik V al país."Tenemos la estrategia europea de vacunas que se basa en negociaciones con una serie de empresas comerciales que han sido identificadas. El hecho de que los estados miembros decidan comprar vacunas a otros fabricantes (...) no significa el fin de la estrategia europea", dijo Mamer a la prensa.Contrato con AstraZenecaAdemás, la Comisión Europea no pretende renegociar el contrato con AstraZeneca para el suministro centralizado de su vacuna a los países de la UE después de las conclusiones expresadas por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) sobre los riesgos de su uso.La EMA y la Organización Mundial de la Salud (OMS) informaron el 7 de abril que la relación de causalidad que tienen la vacuna anti-COVID de AstraZeneca y la formación de coágulos sanguíneos es plausible pero no está confirmada, agregando que de momento el número de casos de coágulos sanguíneos provocados por el fármaco es muy bajo. Solo se sabe que la mayoría de los casos registrados corresponden a mujeres menores de 60 años y ocurrieron en las dos semanas posteriores a la vacunación.En marzo empezó a propagarse la información sobre peligrosas complicaciones que desarrollaron algunos vacunados con AstraZeneca en la Unión Europea.La primera en dar señales de alarma fue Austria, donde a un vacunado le diagnosticaron trombosis múltiple, y el hombre murió pasados diez días desde la vacunación; otra persona tras la vacunación fue hospitalizada con tromboembolia pulmonar.Varios países de la UE suspendieron el uso del fármaco de AstraZeneca a mediados de marzo. Sin embargo, la EMA comunicó el 18 de marzo que sus expertos no confirman que el uso de esta vacuna aumente el riesgo de complicaciones tromboembólicas.El regulador confirmó la inocuidad y la eficacia de la vacuna AstraZeneca, señalando que la protección que garantiza a la población supera considerablemente los probables riesgos. Tras eso, varios países reanudaron su aplicación.Actualmente la cartera de vacunas de la UE cuenta con seis fármacos contra el COVID-19 desarrollados por las empresas Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, CureVac, Johnson & Johnson y Sanofi-GSK.Ya se ha autorizado el uso de los primeros cuatro fármacos, mientras que la adquisición de las vacunas de CureVac y Sanofi-GSK está pendiente de los resultados de los estudios de su seguridad y eficacia.La UE, además, negocia la compra de vacunas contra el coronavirus con la farmacéutica franco-austriaca Valneva y la estadounidense Novavax.En total, los países de la UE, gracias a los contratos de la Comisión Europea, ya han garantizado el acceso de sus ciudadanos a casi 2.600 millones de dosis de vacunas anticoronavirus.

