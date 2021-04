https://mundo.sputniknews.com/20210406/la-situacion-en-donbas-al-borde-de-convertirse-en-polvorin-1110860909.html

La situación en Donbás al borde de convertirse en polvorín

"La OTAN es la única forma de acabar con la guerra en Donbás. El Plan de Acción para la Membresía de Ucrania será una señal real para Rusia", escribió Zelenski

"La OTAN es la única forma de acabar con la guerra en Donbás. El Plan de Acción para la Membresía de Ucrania será una señal real para Rusia", escribió Zelenski en su cuenta de Twitter al término de la conversación telefónica con el secretario general de la alianza, Jens Stoltenberg.Como era de esperar la reacción de Moscú a las declaraciones del líder ucraniano no tardó en producirse. Al respecto se pronunció el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov:Al referirse a la situación en Donbás, el portavoz del Kremlin constató que "sigue siendo tensa" y pidió evitar provocaciones por parte de Ucrania."No vemos la intención de Ucrania de calmarse de alguna manera, abandonar el tema militar (...) y tomar el control de todas sus unidades de las fuerzas armadas, que están directamente cerca de la línea de separación, que de hecho son la razón más frecuente de estas provocaciones", afirmó Peskov.Rusia espera que los países occidentales influyan en Ucrania para que cumpla con los Acuerdos de Minsk con el fin de solucionar el conflicto en Donbás, declaró el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, desde Nueva Deli, adonde llegó en una visita.El canciller ruso señaló que el cumplimiento de dichos acuerdos contribuye a "la eliminación de amenazas a la seguridad y el cese de bombardeos al sector civil" en el este de Ucrania.En otros temasEl primer ministro de Rusia, Mijaíl Mishustin, ha informado de que el coronavirus en Rusia por ahora "no cede", ni se registra disminución alguna de la morbilidad. En su intervención en la sesión de la presidencia del Consejo Coordinador adjunto al Gobierno de la Federación de Rusia para la lucha contra COVID-19, el jefe del Ejecutivo dijo:La jefa de la Oficina Nacional de Protección al Consumidor (Rospotrebnadzor), Ana Popova, entrevistada por el medio Izvestia, dijo que en territorio de la Federación de Rusia se han detectado 81 casos de infección por la cepa británica de COVID-19 y 6 por la cepa sudafricana.Por su parte, el director del Centro Nacional de Investigación de Epidemiología y Microbiología Gamaleya, Alexánder Ginsburg, dijo que "la UE no se apresura a dar paso a la Sputnik V como producto completo, por temor a su alta demanda de consumo y porque Sputnik V puede desplazar un poco a los fármacos que la burocracia europea promueve en su medio".Además, para acelerar los ritmos de vacunación el Centro Gamaleya ha desarrollado la variedad monodosis de la Sputnik V —Sputnik Light—, que permite disminuir la probabilidad de enfermar en un 50-60%.En otro orden, Rusia no tiene la intención de crear una alianza militar con China, señaló el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras una reunión en Nueva Deli con su par indio, Subramaniam Jaishankar.Cabe aseñalar que Lavrov afirmó la semana pasada que Rusia y China no necesitan una alianza similar a la OTAN ya que las relaciones chino-rusas son distintas y más estrechas que un bloque militar.Según Lavrov, Rusia no descarta la posibilidad de producir la vacuna india contra el coronavirus en su territorio. Así fue la respuesta del canciller ruso a la pregunta sobre si se está discutiendo una posible compra de la vacuna india Covaxin por parte de Rusia.Serguéi Lavrov afirmó haber examinado durante la reunión con su par indio, Subrahmanyam Jaishankar, los planes para desarrollar la cooperación técnica y militar, incluida la producción adicional de equipos militares rusos en el territorio indio.Estos y otros temas podrán escuchar con más detalle en la presente edición de El Punto, un espacio informativo-analítico de Radio Sputnik desde Moscú.

