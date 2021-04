https://mundo.sputniknews.com/20210405/el-kremlin-ve-necesario-garantizar-la-seguridad-de-todos-los-ciudadanos-de-donbas-1110793596.html

El Kremlin ve necesario garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Donbás

El Kremlin ve necesario garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Donbás

Comentando los informes de la república autoproclamada de Donetsk (RPD), de que el 3 de abril falleció un menor en la RPD como resultado del uso de un vehículo

2021-04-05T10:35+0000

2021-04-05T10:35+0000

2021-04-05T11:09+0000

conflicto

kremlin

europa

internacional

donbás

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108346/41/1083464139_0:207:3037:1915_1920x0_80_0_0_16a0bd5bd0148cd806612487091600b8.jpg

Comentando los informes de la república autoproclamada de Donetsk (RPD), de que el 3 de abril falleció un menor en la RPD como resultado del uso de un vehículo aéreo no tripulado de los uniformados ucranianos, Peskov calificó lo ocurrido como "amargas consecuencias del conflicto irresuelto"."Es crucial que los acuerdos alcanzados anteriormente sean cumplidos y que sea garantizada la seguridad de todos los ciudadanos, no solo la de los menores, sino la de todos los ciudadanos de las repúblicas autoproclamadas", señaló el portavoz a los periodistas. Lugansk y Donetsk, preparadas para cualquier desarrollo de la situaciónPor su parte, Denís Pushilin, el líder de Donestk, declaró que resulta muy poco probable detener el conflicto militar en Donbás, las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk están preparadas para cualquier desarrollo de la situación.El mandatario destacó que tanto Donestk como Lugansk están haciendo todo lo que está a su alcance "para que el conflicto sea resuelto por la vía política"."Desgraciadamente, Kiev tiene otro enfoque (...) Todo lo que observamos por parte de Ucrania consiste en manipulaciones y mentiras. En esas condiciones la posibilidad de una solución política es muy baja, para no decir que se acerca a cero", destacó el líder de Donetsk en un programa del canal televisivo Rossiya 24.Pushilin advirtió que los territorios de Donetsk y Lugansk, en los últimos siete años, ya se acostumbraron a que de Kiev "se puede esperar cualquier cosa"."Estamos estudiando diferentes variantes del desarrollo de la situación, estamos preparados para ello", resaltó el líder de Donetsk.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Desplazamientos de militares rusosPeskov también indicó comentando los informes de que unidades militares rusas supuestamente se mueven con placas ocultas por la región de Rostov del Don fronteriza con Ucrania, que el Ejército ruso puede moverse por el territorio de Rusia como lo considera oportuno para garantizar la seguridad del país.Señaló que el movimiento de militares rusos dentro del país no debe preocupar a nadie."Rusia no representa una amenaza para ningún país del mundo, incluida Ucrania", aseguró Peskov.Al mismo tiempo, agregó, Rusia "siempre está muy atenta a su propia seguridad".Sanciones de KievAdemás, Peskov señaló que Rusia reaccionará a las sanciones de Ucrania de la forma que mejor corresponda a sus intereses nacionales.El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, había puesto en vigor la decisión del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania (SNBO, por sus siglas en ucraniano) sobrе sanciones contra 10 compañías rusas y la Agencia Federal de Cooperación Internacional Humanitaria de Rusia (Rossotrudnichestvo).Las sanciones ucranianas abarcan a 10 compañías rusas, incluidasla aerolínea de carga Volga-Dnepr y dos empresas de Sebastopol, en Crimea.Las restricciones prevén el bloqueo de activos, la limitación de operaciones comerciales, el cese total del tránsito de recursos, vuelos y transportación a través del territorio de Ucrania.Además se impide la retirada de capitales fuera del país, se suspende la implementación de obligaciones económicas y financieras, se anulan o suspenden las licencias.A las compañías se les prohíbe participar en la privatización en Ucrania, y también se aplica la prohibición plena o parcial en transacciones con valores.

https://mundo.sputniknews.com/20210402/rusia-tomara-medidas-adicionales-para-garantizar-su-seguridad-si-eeuu-envia-sus-militares-a-ucrania-1110737028.html

https://mundo.sputniknews.com/20210326/ucrania-define-a-rusia-como-un-adversario-en-su-nueva-doctrina-militar-1110452517.html

donbás

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

conflicto, kremlin, europa, donbás, rusia