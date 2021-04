https://mundo.sputniknews.com/20210401/rusia-descarta-una-alianza-militar-con-china-similar-a-la-otan-1110704568.html

Rusia descarta una alianza militar con China similar a la OTAN

Rusia descarta una alianza militar con China similar a la OTAN

Moscú, 1 abr (Sputnik).- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, desestimó que su país forme una alianza militar con China semejante a la

2021-04-01T12:35+0000

2021-04-01T12:35+0000

2021-04-01T12:42+0000

internacional

asia

otan

china

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/01/1110704881_0:292:3072:2020_1920x0_80_0_0_f9a3b2eccd25bccfae8eb64086869453.jpg

"Nuestras relaciones con China no constituyen una alianza militar y tampoco buscamos ese objetivo. No necesitamos una alianza militar como la OTAN", dijo Lavrov a la cadena televisiva Canal 1.Además, Lavrov declaró que Rusia nunca va a usar sus recursos de energía o rutas petroleras y gasísticas para ejercer influencia política en los países europeos."Nosotros nunca —eso es nuestra posición fundamental que no depende de nada— vamos a usar recursos de energía, nuestras rutas del petróleo y del gas en Europa", dijo Lavrov en declaraciones a la cadena Canal 1 preguntado si Rusia podría usar los suministros energéticos como herramienta de influencia política.

asia

china

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

asia, otan, china, rusia