https://mundo.sputniknews.com/20210209/moscu-a-kiev-le-importa-mas-complacer-a-occidente-que-las-vidas-de-los-ucranianos-1094376994.html

Moscú: a Kiev le importa más complacer a Occidente que las vidas de los ucranianos

Moscú: a Kiev le importa más complacer a Occidente que las vidas de los ucranianos

La negativa de Ucrania a usar la vacuna rusa Sputnik V solo puede explicarse con el deseo de Kiev de complacer a Occidente, que prevalece en las autoridades... 09.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-09T16:02+0000

2021-02-09T16:02+0000

2021-02-11T17:40+0000

occidente

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

ucrania

política

noticias

internacional

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/1094376994.jpg?10687222171613065227

"Según nuestras fuentes, la compañía farmacéutica Biolek de Járkov presentó al Ministerio de Salud ucraniano la solicitud de registro de la vacuna rusa, pero el Kiev oficial no ha hecho nada que confirme el propósito de obtenerla, sino todo lo contrario, califica la vacuna como 'arma híbrida apuntada contra Ucrania'. Parece que la coyuntura política y el deseo de complacer a los patronos occidentales le importan más que las vidas y la salud de sus ciudadanos", declaró.El uso de esta vacuna ya se aprobó en 23 países extranjeros, incluidos Argentina, Argelia, Bielorrusia, Bolivia, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Mongolia, Palestina, Paraguay, Pakistán, Serbia, Turkmenistán y Venezuela.Desestabilización de la situación en países cercanos a RusiaAdemás, Rudenko declaró que EEUU no ceja en sus intentos de desestabilizar la situación en los países vecinos de Rusia, para crear nuevos focos de tensión junto a las fronteras,El diplomático destacó que Washington pretende, además, obstaculizar "los procesos de integración entre las antiguas repúblicas aliadas", así como destruir el espacio común social, político, económico y cultural que une a esos países con Moscú."No debemos esperar una evolución drástica en la política de EEUU en el espacio postsoviético con el cambio de administración en Washington", precisó Rudenko, agregando que no le agrega ningún optimismo la presencia en la Casa Blanca de "antiguos conocidos del equipo de Barack Obama", tales como Victoria Nuland.El viceministro recordó que Nuland "se encontraba en los orígenes del golpe de Estado en Kiev en febrero 2014, que condujo a la aparición del conflicto armado en Donbás".Días antes, el presidente de EEUU, Joe Biden, nombró a Nuland como como subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos.La política estadounidense, en particular, se hizo famosa en 2014, cuando ocupaba el cargo de responsable de la política exterior para asuntos europeos y euroasiáticos, por haber distribuido galletas entre los manifestantes en el Maidán de Ucrania.

/20210202/vacuna-para-toda-la-humanidad-the-lancet-valida-la-eficacia-de-sputnik-v-en-un-916-1094303121.html

/20210114/el-retorno-de-la-derecha-globalista-en-eeuu-1094110280.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

occidente, sputnik v (vacuna), vacuna contra coronavirus, ucrania, política, noticias, rusia