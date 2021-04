https://mundo.sputniknews.com/20210402/la-vacuna-sputnik-v-el-arma-antipandemia-rusa-de-nueva-generacion-que-sacude-a-europa-1110760432.html

La vacuna Sputnik V, el 'arma' antipandemia rusa de nueva generación que sacude a Europa

La alta efectividad de la vacuna rusa Sputnik V resultó en una alta demanda en diferentes partes del mundo. Sin embargo, algunos países europeos optan por...

Un ejemplo de un país europeo que hasta se enfrentó a una grave crisis política a causa de la vacuna rusa es Eslovaquia. El 1 de marzo, el primer ministro, Igor Matovic, organizó el suministro del primer lote de Sputnik V sin informar previamente a la presidenta del país ni a los miembros del Gobierno. Como consecuencia, los ministros quedaron indignados por las acciones del presidente del Gobierno.El razonamiento detrás de las acciones de Matovic es evidente: seguramente había evaluado la situación y eligió la mejor opción posible en momentos en que la nación se enfrenta a una considerable crisis sanitaria. Este pequeño país de cinco millones de personas diariamente registra un promedio de 1.200 nuevos contagios. Casi 10.000 ciudadanos eslovacos fallecieron a causa del COVID-19.La llegada del primer lote de Sputnik desencadenó una ola de indignación en algunos políticos eslovacos. Si bien la meta de Matovic era frenar las muertes por COVID-19 en el país, muchos no le perdonaron al primer ministro que tramitara en secreto el envío de las dosis y exigieron su renuncia. Pero la reciente crisis política en Eslovaquia no estuvo exclusivamente vinculada con la llegada de Sputnik V al país, sino también con otras razones importantes.Matovic estuvo involucrado en una serie de escándalos: lo criticaron fuertemente por su gestión de la pandemia de coronavirus y por los insultos y discrepancias entre los ministros. En particular, Matovic insultó públicamente al titular de Economía y líder del partido Libertad y Solidaridad, Richard Sulik, al llamarlo "idiota". Sulik, a su vez, acusó a Matovic de ineptitud y gestión caótica.El primer ministro aceptó la condición de que Eduard Heger, del mismo partido que Matovic, lo reemplazara. La presidenta de Eslovaquia, Zuzana Caputova, ratificó al nuevo Gobierno al frente del recién designado primer ministro Heger, lo que puso fin a la crisis política en este país europeo. A partir del 1 de abril, Matovic ostenta el cargo del ministro de Finanzas de Eslovaquia, el cargo que antes ocupó Heger. Efectivamente se trata de un mero intercambio de papeles en el Gobierno. Por ahora no queda claro cuál será la política del nuevo presidente del Gobierno en cuanto a la adquisición de la vacuna. La situación actual en Eslovaquia requiere encontrar una solución rápida y efectiva.Sputnik V, la manzana de la discordia en el Viejo Continente Las políticas de la UE, de ciertos países europeos y funcionarios hacia la vacuna rusa están sesgadas. Europa afirma tener sus propias vacunas efectivas. Sin embargo, la experiencia del uso de las vacunas europeas y estadounidenses demuestra que los efectos secundarios a menudo sobrepasan en peso a las ventajas de estos medicamentos. Se informa que algunas muertes supuestamente estuvieron vinculadas con el uso de esas vacunas.Aun así, en la UE están contentos con la situación actual. El comisario europeo para el Mercado Interior, Thierry Breton, declaró el 21 de marzo que la UE no necesita la Sputnik V. Esta declaración provocó una amplia variedad de reacciones. El primer ministro bávaro, Markus Söder, llamó a las autoridades de la UE a "pensar de manera más amplia" el problema de suministros de vacunas producidos por diferentes fabricantes. En particular, dijo que es necesario dar acceso a Sputnik V cuanto antes, si esta vacuna cumple con los requisitos. Una empresa bávara todavía espera recibir el permiso de la Agencia Europea de Medicamentos para lanzar la producción de Sputnik V.La actual pandemia de coronavirus sembró numerosas discrepancias dentro de la Unión Europea. La principal discrepancia yace en las medidas que se deben aplicar para taclear la propagación del COVID-19 por el territorio de países miembros de la UE. Las autoridades nacionales a menudo no están de acuerdo con las soluciones sugeridas por la gestión política del organismo supranacional.La negativa de usar Sputnik V a menudo carece de un razonamiento lógico porque incluso en las condiciones de la pandemia mundial algunos políticos europeos actúan bajo el mismo tipo de pensamiento que se usó durante la Guerra Fría entre la URSS y EEUU. Piensan que van a perder esta ronda del conflicto con Rusia, si aceptan su ayuda, es decir, la ayuda de su adversario, y por eso tratan de competir con el país euroasiático a todos los niveles posibles.La vida humana, ¿moneda de cambio en los juegos de la UE?La cúpula dirigente de la UE se preocupa más por los valores occidentales, mientras que los gobiernos nacionales en su mayoría piensan en cómo es posible reducir la tasa de mortalidad a causa del COVID-19 y controlar el nivel de contagio con el nuevo coronavirus. Estos dos enfoques se contradicen el uno a otro y está claro que, si el primero prevalece, las consecuencias para los habitantes del Viejo Continente serán demasiado amargas.Tratan de salvar la imagen de la UE, mientras que al mismo tiempo adoptan un toque encaminado a manchar la imagen de Rusia, aunque esta última hace una labor sumamente altruista. Moscú busca ayudar a Europa y ya vimos ejemplos de esto cuando durante la primera ola del coronavirus las autoridades rusas enviaron sus médicos militares a Italia para contribuir en la lucha contra el brote del COVID-19.Cuando la UE se niega a recibir ayuda rusa, cuando abiertamente dice "no" a la vacuna rusa, en cierto sentido sacrifica la salud de sus propios ciudadanos. Sin embargo, las vidas humanas no deben ser una moneda de cambio en los juegos políticos de Bruselas.La adquisición de Sputnik V por la UE podría tener un efecto contrario a las esperanzas de los políticos en Bruselas: tal paso podría acercar a los países de la UE con Moscú. Es una perfecta posibilidad de mejorar las relaciones que actualmente ya casi tocan fondo. En realidad, resulta que muchos habitantes del Viejo Continente confían más en los logros de los médicos rusos que en las palabras vacías de algunos políticos europeos.Rusia, desde los tiempos de la URSS, ha demostrado que es capaz de conseguir muchos logros científicos en la medicina. La vacuna Sputnik V es un arma rusa de nueva generación y al día de hoy es la mejor arma disponible para la incansable lucha contra el nuevo coronavirus.

