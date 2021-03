https://mundo.sputniknews.com/20210329/la-sputnik-v-rusa-se-podria-aprobar-en-europa-el-tiempo-que-perdemos-se-cuantifica-en-victimas-1110544167.html

"La Sputnik V rusa se podría aprobar en Europa, el tiempo que perdemos se cuantifica en víctimas"

"La Sputnik V rusa se podría aprobar en Europa, el tiempo que perdemos se cuantifica en víctimas"

Sin diversificar el suministro de más vacunas, el objetivo del Ministerio de Sanidad de vacunar al 70% de la población para finales de verano se antoja...

Con más de 2,5 millones y medio de personas que han recibido la pauta completa y unos siete millones de dosis administradas, España intenta recuperar el ritmo de vacunación luego del parón dictado entre el 15 y 24 de marzo en la inoculación de la vacuna de Oxford-AstraZeneca.A la llegada de una nueva remesa de 672.750 dosis de la vacuna Pfizer y al reparto a las comunidades autónomas de otras 393.600 de la de Moderna, cabe añadir que la confianza de la población en el preparado anglosueco apenas se ha resentido en la medida que prácticamente nadie la rechaza, según se afirma desde diversas asociaciones y sindicatos de profesionales de la enfermería. Según los datos aportados por la Comunidad Valenciana, el día en que se reanudaron las inoculaciones con el fármaco de AstraZeneca tras la suspensión cautelar, solo el 1% de los llamados a vacunarse rehusó hacerlo. En otras regiones, como Extremadura, el rechazo también está siendo mínimo. Pero antes del parón, una encuesta conducida por YouGov reveló que la confianza de los españoles en esta vacuna se cifraba en un 59%, para después descender al 38%. Es decir, es como si el poso de desconfianza hacia el fármaco anglosueco no terminase de afectar su administración, que antes sufre de retrasos y mermas en sus remesas.Una decisión dudosaTeniendo en cuenta que, al ritmo actual, España aún tardaría un año y un mes en vacunar al 70% de la población (con dos dosis), la suspensión cautelar sobre el preparado de AstraZeneca ha supuesto un frenazo a la ya de por sí lenta campaña de vacunación. Con todo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, asegura que el 70% de la población española estará vacunada para finales de verano, pues podrá próximamente multiplicar por tres el ritmo.Sin embargo, en la comunidad científica hay quien cree que la tardanza del Ministerio de Sanidad en asumir las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) sobre la seguridad de esta vacuna ha sido perjudicial. "La observación de un aumento inesperado de trombosis merecía una investigación a fondo, pero era innecesario causar pánico y desconfianza", declara a Sputnik el genetista y divulgador científico Salvador Macip, quien además avisa de que no todos los espectros de edad se están beneficiando de esta vacuna. "La EMA y la OMS ya dijeron desde el principio que no había ninguna indicación de que la vacuna y las trombosis estuvieran relacionadas. Si había dudas al principio, han quedado disipadas con los datos que han ido llegando en las últimas semanas. No hay excusa para usarla para proteger cuanto antes a la población más susceptible", añade, aludiendo al espectro de población mayor de 65 años que además es el que más ingresos registra en las UCI.Errores de planificaciónLa estrategia de vacunación española ha adolecido de previsión, opina Macip, lo que unido a los retrasos en los suministros de dosis a la UE por parte de las compañías farmacéuticas, hace necesario plantearse adquirir vacunas también de otros proveedores. "Como están haciendo otros países, acudir a las vacunas de Rusia, China e India", declaró al diario Nius. Se trata de poder vacunar a la población "con más rapidez al margen de las que la UE negoció", explica. En el entorno europeo, Hungría está complementando su suministro de vacunas con la Sputnik V rusa y la china Sinopharm, y su porcentaje de vacunados (26,81%) es claramente mayor que la media de la UE. Fuera de ella, Serbia, también provista de un amplio arco de vacunas, muestra un porcentaje de vacunación del 26,13%. En el sur, el vecino Marruecos, igualmente con suministro diversificado proveniente de India, ha inoculado ya al 20,68%, mayoritariamente con AstraZeneca y Sinopharm, a la espera de recibir también un millón de dosis de Sputnik V.Macip también se muestra crítico con el futuro pasaporte de vacunación, dado que no todos los vacunados desarrollan anticuerpos. Además, las vacunas comercializadas no generan inmunidad esterilizante, por lo que cabe la posibilidad de que una persona vacunada pueda seguir transmitiendo el virus. A gran ritmoUn dato interesante es que ante las informaciones sobre los posibles efectos adversos de la vacuna de AstraZeneca y la suspensión de su administración en la UE, los recelos no han cundido en la sociedad británica ni en su comunidad científica. Es decir, la confianza depositada en este fármaco no ha resultado afectada, y tampoco el ritmo de vacunación. Salvador Macip, que desempeña su labor investigadora en la Universidad de Leicester, habla de cierta sensación de sorpresa, "porque en el Reino Unido el impacto de la campaña de desprestigio no ha sido tan grande". En Reino Unido el ritmo de vacunación es mucho más alto que el de cualquier país de la UE, con más de 33 millones de dosis administradas y un 48,64% de inoculados. ¿Se podría extrapolar a España la estrategia británica de vacunación?, cabría preguntarse. "Si hubiera suficientes vacunas, sí", admite. "El país ha hecho un esfuerzo increíble para organizar la campaña, pero esto es algo que España podría copiar, ya que los recursos los tiene. El único problema es que te lleguen suficientes vacunas para conseguir este ritmo de más de 700.000 pinchazos al día que el Reino Unido ha alcanzado últimamente. No ha de preocuparse por buscar más vacunas porque tiene suficientes, de momento, pero la Unión Europea tiene un problema importante".

