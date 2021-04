https://mundo.sputniknews.com/20210401/borrell-califica-de-agresion-la-expulsion-de-diplomaticos-europeos-de-rusia-por-protestas-1110694836.html

Borrell califica de agresión la expulsión de diplomáticos europeos de Rusia por protestas

Borrell califica de agresión la expulsión de diplomáticos europeos de Rusia por protestas

La Cancillería rusa declaró personas no gratas a diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania durante la visita de Borrell a Moscú donde se reunió con el

La Cancillería rusa declaró personas no gratas a diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania durante la visita de Borrell a Moscú donde se reunió con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov."El objetivo (de la visita) fue ver la actitud de Rusia hacia la Unión Europea y la respuesta fue clara, Rusia eligió la agresión al expulsar a los diplomáticos europeos justo durante la visita lo que va en contra del comportamiento diplomático", dijo Borrell en una entrevista con el canal televisivo France 24.Muchos políticos y periodistas europeos lanzaron duras críticas contra Borrell por su viaje a Rusia, algunos llegaron a decir que fue "humillado" por Lavrov y otros hasta exigieron la dimisión del español."No fui humillado, diría que me enfrenté a una agresión", explicó Borrell al canal francés, "cuando uno invita a otro y se aprovecha de su visita para anunciar la expulsión de diplomáticos no es humillación sino agresión".Subrayó que los países que quieren mantener buenas relaciones "no hacen tales cosas".El 5 de febrero, Rusia declaró personas no gratas a tres diplomáticos de Suecia, Polonia y Alemania por haber asistido el 23 de enero a manifestaciones no autorizadas en apoyo del opositor Alexéi Navalni en Moscú y San Petersburgo.Borrell, quien dijo haberse enterado de la noticia por las redes sociales condenó esta medida en términos contundentes y, a su regreso a Bruselas, afirmó que Rusia se aleja cada vez más de la UE.A su vez, Lavrov declaró que la expulsión no fue programada para coincidir con la visita de Borrell sino fue una decisión que "se tomó una vez que estas personas fueron identificadas en las manifestaciones ilegales".

