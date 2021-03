España espera aluvión de contenedores tras la reapertura de Suez

https://mundo.sputniknews.com/20210330/espana-espera-aluvion-de-contenedores-tras-la-reapertura-de-suez-1110618731.html

Una vez abierto a la navegación, el flujo de los más 400 buques que estaban atrapados en el interior del canal o sus inmediaciones crearán un inesperado pico del tráfico marítimo que amenaza con colapsar los puertos.Dentro de lo malo, la buena noticia es que los cargueros tardan alrededor de seis días en trasladarse desde Suez a España (eso sin contar escalas), lo que da tiempo a las radas y los centros logísticos del país para elaborar planes de contingencia que permitan gestionar la sobrecarga.Según explica a Sputnik una portavoz de Puertos del Estado, las infraestructuras marítimas de España que aguantarán una mayor presión son las de Valencia, Algeciras y Barcelona, como destino más común para el tráfico de mercancías desde Asia, aunque también puede haber afectaciones en Tarragona y Cartagena, lugares de descarga del crudo procedente de Arabia Saudí.Presión para ValenciaUno de los principales focos estará en el puerto de Valencia, que en condiciones normales recibe unos 4.000 contenedores diarios procedentes de Suez. Tras los seis días de bloqueo, está previsto que a finales de esta semana empiecen a llegar a sus terminales unos 25.000 contenedores demorados.Ante la previsión de que el problema no será solo la carga y descarga de los contenedores, sino la posterior gestión logística de las mercancías, el puerto de Valencia ha optado por extender el horario de operaciones terrestres, ampliando la capacidad de trabajo de los transportistas en sus terminales."En nuestra terminal más importante no habrá límite de horarios: mientras haya camiones, aunque sea por la noche, nuestro compromiso es atenderles. La prioridad es garantizar la conectividad marítima-terrestre para que no haya rupturas de stock", apunta García.El escenario es similar en el puerto de Barcelona, según explicó su presidenta, Mercè Conesa, en declaraciones a la televisión pública catalana."Como Puerto de Barcelona lo que estamos haciendo es tener muy preparadas las terminales, para que tengan suficiente espacio porque suponemos que vendrán todos los barcos de golpe. También vamos a establecer los turnos de trabajo para operar con menos intensidad y poder hacer la estiba y desestiba con mayor agilidad. Aquí contamos mucho con los estibadores y las empresas de estiba para hacer que el puerto no se convierta en un cuello de botella", señaló.Evitar el colapsoUno de los mayores retos a la hora de gestionar una sobrecarga en la llegada de mercancías está en los plazos. El canal de Suez abrió este lunes 29 de marzo el paso a los buques paralizados, pero estos irán saliendo poco a poco y, además, tienen una ruta y unas escalas que cumplir, lo que dificulta saber cuándo llegarán.Además, una cosa es saber cuándo llega un barco, y otra cuánto se va a tardar en descargarlo o cuándo se pondrá la mercancía en camiones para trasladarla a su destino final. Por eso, los transportistas siguen a la espera, aunque calculan que el pico de trabajo para ellos llegará en unas dos semanas.Precisamente, por Abroñigal (situada al sur de Madrid) pasa la mayor parte de la mercancía que se descarga en los puertos de Valencia, Algeciras y Barcelona, donde se espera una mayor sobrecarga de trabajo tras el atasco de Suez.Pese a ello, Marcide destaca que "habrá un pico de trabajo", pero todavía "tardaremos unos días en ver el efecto" y, en todo caso, tanto los puertos como los centros logísticos "tienen la capacidad suficiente para que no se produzca un colapso".En un sentido similar se expresó Gerardo Landaluce, presidente de la Autoridad Portuaria de Algeciras, que manda un mensaje de "tranquilidad y confianza" después de que el bloqueo de Suez creara "mucha preocupación en el sector"."La preocupación principal era no tener una visibilidad clara de cuándo se podía solventar el problema. Después de esos seis días de parón, finalmente la situación se ha solventado, y ahora toca la tarea de ajustar los retrasos y las demoras de los buques que quedaron bloqueados", resume Landaluce en respuesta a las preguntas de Sputnik.En España, cerca del 85% de las importaciones y el 65% de las exportaciones se realiza a través de los puertos, cuya capacidad de respuesta tras el atasco de Suez será vital para limitar los daños en el tejido empresarial, principal damnificado por las demoras, que en un principio no tendrán un impacto importante para el bolsillo de los consumidores.

