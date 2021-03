https://mundo.sputniknews.com/20210324/un-buque-de-carga-se-desvia-en-el-canal-de-suez-y-bloquea-el-trafico-1110364177.html

Un buque de carga se desvía en el canal de Suez y bloquea el tráfico

El incidente en el canal ha amenazado con perturbar el sistema de transporte marítimo mundial que ya se encuentra en dificultades por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, ahora parece que el tráfico se ha empezado a restituir, indican fuente de Reuters.El MV Ever Given, un portacontenedores de bandera panameña que navega entre Asia y Europa, quedó encallado en la estrecha vía de agua que divide el África continental de la península del Sinaí. No está claro qué causó el problema, pero Evergreen Marine Corp., una importante compañía naviera con sede en Taiwán que opera el barco, declaró a AP que el Ever Given podría haber sido movido por unos fuertes vientos al entrar en el canal desde el mar Rojo.Diez tanqueros que portan 13 millones de barriles de crudo de Oriente Medio a Europa podrían verse afectados por este atasco, informa Reuters citando la firma de análisis de la industria Vortexa.

