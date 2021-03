https://mundo.sputniknews.com/20210330/en-alemania-estiman-que-el-impacto-de-suez-sobre-trafico-maritimo-durara-varios-meses-1110597303.html

En Alemania estiman que el impacto de Suez sobre tráfico marítimo durará varios meses

En Alemania estiman que el impacto de Suez sobre tráfico marítimo durará varios meses

El director general adjunto de BDI, Holger Lösch, celebró el reflote del megacarguero Ever Given, que mantenía taponada la ruta marítima entre el mar Rojo y el

2021-03-30T10:44+0000

2021-03-30T10:44+0000

2021-03-30T10:51+0000

internacional

alemania

oriente medio

canal de suez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1110597253_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_d33c282ba3f4ad28f46334d5aacb0d86.jpg

El director general adjunto de BDI, Holger Lösch, celebró el reflote del megacarguero Ever Given, que mantenía taponada la ruta marítima entre el mar Rojo y el Mediterráneo desde la semana pasada, pero dijo que "se requieren de 3 a 6 días más para eliminar el atasco de unos 400 buques".Lösch opinó que "el tráfico marítimo de mercancías podría relajarse hacia el tercer trimestre".El 23 de marzo el portacontenedores Ever Given perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la compañía Evergreen Marine Corporation de Taiwán, encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez.El buque que mide 400 metros de eslora y 59 de manga y tiene una capacidad de carga de 220.000 toneladas fue reflotado este 29 de mar.

/20210329/fitch-estima-que-el-bloqueo-del-canal-de-suez-aumentara-precios-de-reaseguro-maritimo-1110546671.html

alemania

canal de suez

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

alemania, oriente medio, canal de suez