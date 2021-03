Prohibición de uso de vacuna de AstraZeneca genera controversia entre venezolanos

https://mundo.sputniknews.com/20210326/prohibicion-de-uso-de-vacuna-de-astrazeneca-genera-controversia-entre-venezolanos-1110497121.html

Caracas, 27 mar (Sputnik).- La decisión del Gobierno de Venezuela de no autorizar el uso de la vacuna de AstraZeneca

El 15 de marzo, el Gobierno venezolano anunció que no dará licencia para el uso de la vacuna de AstraZeneca, debido a las complicaciones que se han presentado en personas que han recibido la dosis en otros países.Una semana después, el director del Departamento de Emergencias de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Ciro Ugarte, informó que Venezuela accederá a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax) a las vacunas de AstraZeneca que son producidas en Corea del Sur, y que no son las señaladas de producir efectos adversos.Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro recalcó que no van a permitir el ingreso de vacunas "que estén causando estragos en el mundo", y que solo podrán llegar al país las que sean aprobadas por sus instituciones científicas.Responsabilidad políticaAdrián Castellanos, empleado del sector público, señaló a esta agencia que el Gobierno siente temor de aplicar una vacuna que pueda ocasionar daños a la salud y que luego lo responsabilicen."Creo que en medio del cerco internacional que le tienen al Gobierno venezolano, es normal que éste desconfíe de que quieran enviar al país la vacuna de AstraZeneca, porque si esta vacuna generara complicaciones en los pacientes venezolanos obviamente la culpa será del Gobierno por haberla aceptado, así que considero que están tomando una medida política para cuidarse la espalda", sostuvo.Por su parte, Julio Morillo, residente de una zona de la periferia de Caracas, opinó que no se debería utilizar una vacuna que lejos de ayudar, puede causar daños a la salud."Sé que es difícil por todo el temor al coronavirus, toda la gente quiere vacunarse, pero si es una vacuna que puede ocasionar daños, no debería aplicarse", acotó.Entretanto, Carolina Gabante, trabajadora del sector inmobiliario, consideró que el Gobierno debería permitir el ingreso de la vacuna de AstraZeneca, así como lo hará con las cubanas."Pienso que frente a la gravedad de la situación debe haber apertura, si el presidente está pensando en la posibilidad de solicitar vacunas cubanas en prueba ¿por qué se niega a recibir otras vacunas como la de AstraZeneca?; dicen que tiene un 75% de efectividad comprobada, entonces probemos", comentó.RiesgosLa vacuna de Oxford ha sido señalada de causar casos graves de formación de coágulos en la sangre de algunos inmunizados.El laboratorio británico AstraZeneca aseguró que "no hay pruebas de un riesgo agravado" de trombosis debido a la administración de su vacuna contra el COVID-19.A juicio de Luis González, residente de Caricuao (oeste), no habrá una solución a corto plazo para que haya una vacunación masiva en el país, ya que el Gobierno ha reconocido que no cuenta con recursos."El discurso se ha estancado en que no hay dinero para comprar vacunas y piden que liberen los recursos, por lo tanto, no parece que vaya a mejorar drásticamente el tema de la vacunación en Venezuela, al menos en el futuro cercano", señaló.Maduro pidió a la OPS gestionar la liberación de 300 millones de dólares de Venezuela en el Banco de Inglaterra para la compra de vacunas.En Venezuela se lleva a cabo la inmunización con las vacunas Sputnik V, de Rusia, y la Sinopharm, de China.Entre febrero y marzo arribaron al país caribeño 200.000 unidades de la Sputnik V para la inmunización del personal de salud y se prevé que lleguen más, ya que en diciembre pasado Venezuela firmó con Rusia un acuerdo para la compra de 10 millones de dosis.Además, Maduro anunció que en abril comenzarán los ensayos clínicos en Venezuela de la fase 3 de las vacunas cubanas Soberana 02 y Abdala, y con ésta última dijo que esperan iniciar en julio una inmunización masiva.Venezuela atraviesa la segunda ola de COVID-19 por la variante P.1, conocida como brasileña, informó el mandatario.

