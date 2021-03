https://mundo.sputniknews.com/20210325/en-julio-comienza-inmunizacion-masiva-en-venezuela-con-vacuna-cubana-abdala-1110443383.html

En julio comienza inmunización masiva en Venezuela con vacuna cubana Abdala

En julio comienza inmunización masiva en Venezuela con vacuna cubana Abdala

"En julio ya estaremos vacunando masivamente con Abdala, que está buscando una meta la inmunidad perfecta", expresó Maduro durante una alocución transmitida

Maduro reiteró que en abril comenzarán en el país los ensayos clínicos de la fase 3 de los candidatos vacunales Soberana 02 y Abdala de Cuba, para luego proceder a la vacunación masiva.El mandatario recordó que actualmente se está inmunizando con las vacunas de China y Rusia, al personal de salud y educación."Estamos buscando otras vacunas interesantes, seguras, comprobadas y aprobadas científicamente por las autoridades sanitarias de Venezuela como debe ser, con lo que ha ido llegando en medio de la escasez de vacunas mundial hemos priorizado correctamente", sostuvo.El Gobierno de Maduro ha dicho que a esa nación no entrarán vacunas que no hayan sido autorizadas por los institutos científicos venezolanos.El pasado 15 de marzo, el Ejecutivo anunció que no autorizará el uso de la vacuna Astrazeneca, debido a las complicaciones que se han presentado en personas que han recibido la dosis en otros países.Por su parte, el director del departamento de emergencias de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Ciro Ugarte, dijo el 23 de marzo que Venezuela accederá a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax) a las inmunizaciones de Astrazeneca que son producidas en Corea del Sur, y que no son las mismas señaladas de producir efectos adversos.

