https://mundo.sputniknews.com/20210324/maduro-afirma-que-a-venezuela-no-entraran-vacunas-que-esten-causando-estragos-en-el-mundo-1110395931.html

Maduro afirma que a Venezuela no entrarán vacunas que "estén causando estragos" en el mundo

Maduro afirma que a Venezuela no entrarán vacunas que "estén causando estragos" en el mundo

(Amplía desde el párrafo 5) Caracas, 25 mar (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo el miércoles que a su país no entrarán vacunas que no

2021-03-24T23:17+0000

2021-03-24T23:17+0000

2021-03-24T23:27+0000

américa latina

vacuna contra coronavirus

covid-19

nicolás maduro

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1c/1093968967_0:0:2758:1552_1920x0_80_0_0_370fd411f1c369dd2da4bf252e670d4e.jpg

"No va a entrar ninguna vacuna al país ni debe ser enviada que no haya sido autorizada por nuestros institutos científicos nacionales, por los institutos farmacológicos, por las autoridades sanitarias del país, no vamos a traer ninguna vacuna que esté causando estragos en el mundo, no voy a nombrar a ninguna, solamente van a venir las vacunas comprobadas científicamente en Venezuela", expresó Maduro en una alocución transmitida por el canal del Estado Venezolana de Televisión.El pasado 15 de marzo, el Gobierno venezolano anunció que no autorizará el uso de la vacuna AstraZeneca, debido a la aparición de coágulos de sangre en algunas personas que han recibido la dosis en otros países.Sin embargo, el director del departamento de emergencias de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Ciro Ugarte, anunció el martes que Venezuela accederá a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax) a las vacunas de AstraZeneca que son producidas en Corea del Sur, y que no son las mismas señaladas de producir efectos adversos.Maduro indicó que su Gobierno informó al Covax que habían realizado una solicitud para la liberación del dinero venezolano "secuestrado" en el Banco de Inglaterra, y que una vez lo tengan autorizarán un conjunto de vacunas que son las que entrarían al país caribeño por medio de ese mecanismo.Hasta el momento, en Venezuela se están aplicando las vacunas rusa Sputnik V y la china de Sinopharm.De la Sputnik V han llegado al país 200.000 dosis que han sido aplicadas al personal sanitario, y se prevé que arriben más vacunas por el acuerdo que firmaron Venezuela y Rusia para la adquisición de 10 millones de dosis.Mientras que de la vacuna china llegaron 500.000 unidades para la inmunización del personal de educación.Maduro ha dicho en reiteradas ocasiones que en abril iniciará la vacunación masiva.Además, el mandatario pidió justicia para Venezuela, por el "robo" y "secuestro" de sus recursos en el exterior. XenofobiaEl presidente de Venezuela aseguró que existe una campaña de xenofobia contra los ciudadanos de su país que migraron a Colombia, Ecuador, Perú y Chile.En las últimas semanas han aparecido panfletos en diferentes zonas de Colombia, especialmente en regiones fronterizas, con mensajes ofensivos hacia los venezolanos, tildándolos de delincuentes, ratas y hasta asesinos.El Gobierno, que ha desarrollado un plan denominado Vuelta a la Patria, con el que han retornado a su país más de 10.000 venezolanos, destacó que si tuviese 10 o 30 aviones los enviaría para todos los que quisieran pudieran volver.La situación de crisis económica que atraviesa Venezuela ha provocado la migración de millones de personas, principalmente hacia países vecinos como Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.

/20210324/venezuela-elegira-la-vacuna-de-covax-que-este-permitida-pero-no-la-de-astrazeneca-1110388374.html

/20210323/venezuela-recibira-vacunas-astrazeneca-producidas-en-corea-del-sur-1110341429.html

/20210305/xenofobia-contra-venezolanos-en-peru-no-se-puede-tapar-sol-con-un-dedo-1109594171.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, covid-19, nicolás maduro, venezuela