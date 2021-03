https://mundo.sputniknews.com/20210325/venezolanos-apoyan-suspension-de-reinicio-de-clases-presenciales-por-aumento-de-contagios-1110438468.html

Venezolanos apoyan suspensión de reinicio de clases presenciales por aumento de contagios

El presidente Nicolás Maduro anunció el 21 de marzo que "por ahora" no podrán iniciar las clases presenciales y que las actividades se mantendrán por internet.Maduro indicó que la decisión obedece a que Venezuela atraviesa la segunda ola de COVID-19, a consecuencia de la variante brasileña, que se detectó a principios de marzo en La Guaira (norte), Caracas (norte), Bolívar (sur) y Miranda (norte), y que semanas después se ha extendido a Monagas y Anzoátegui, en el este del país, y Mérida y Zulia, en el oeste.María Rosario Navarro, madre de dos niños de 8 y 10 años, contó a Sputnik que aunque tenía todo listo para enviar a sus hijos al colegio, respalda la medida del Gobierno, pues dijo que "primero es la salud".Esta es la tercera vez que el Gobierno suspende el reinicio de clases presenciales.En Venezuela, las actividades escolares en las aulas fueron suspendidas por primera vez en marzo de 2020, cuando se detectaron los primeros casos de COVID-19 en este país.VacunaciónEl Gobierno venezolano inició el 9 de marzo la inmunización del personal de educación con la vacuna china Sinopharm, de las cuales llegaron al país 500.000 dosis.Maduro aseguró que aunque no reiniciarán las clases continuarán vacunando hasta inmunizar a todo el personal educativo.Además, los estudiantes podrán asistir durante las semanas de flexibilización a las asesorías pedagógicas que se realizan en las instituciones educativas para interactuar con sus maestros y profesores.Antonio Artiles, padre de un niño de 9 años, manifestó que nunca estuvo de acuerdo con el retorno a las aulas, pues a su juicio las condiciones no están dadas.Desde hace un año los estudiantes venezolanos reciben clases de forma virtual, siendo, según conoció esta agencia, una de las principales quejas de los padres y representantes la deficiente conectividad a internet.Entretanto, en Venezuela se mantiene el método 7+7 que consiste en siete días de flexibilización de los sectores de la economía y siete días de cuarentena radical, para cortar las cadenas de contagio.Hasta la fecha en el país se contabilizan un total de 153.315 casos positivos y 1.521 fallecidos por covid-19.

