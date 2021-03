Federación empresarial venezolana propone importar vacunas contra el COVID-19

https://mundo.sputniknews.com/20210325/federacion-empresarial-venezolana-propone-importar-vacunas-contra-el-covid-19-1110442054.html

Caracas, 25 mar (Sputnik).- La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción (Fedecámaras) de Venezuela

Cusanno detalló que se plantea la ejecución del plan de vacunación a través de cien clínicas de la cadena privada."Queremos ayudar, complementar y tributar a la necesidad de llegar a la llamada inmunidad de rebaño, queremos sumar con nuestro esfuerzo para presentar esta propuesta y que todos los venezolanos podamos vacunarnos lo antes posible, sabiendo las condiciones de nuestra realidad económica y humanitaria", sostuvo.El titular de Fedecámaras indicó que el empresariado no solo asumiría los costos de sus trabajadores y familiares, sino también estaría incluido un 20% de dosis para que sean distribuidas entre las poblaciones más vulnerables, que serían determinadas por el ejecutivo nacional.Posición gubernamentalMaduro anunció el miércoles que a Venezuela no entrarán vacunas que no hayan sido autorizadas por los institutos científicos de ese país caribeño.Las declaraciones de Maduro se produjeron un día después de que el director del Departamento de Emergencias de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Ciro Ugarte, dijo que Venezuela accederá a través del Fondo de Acceso Global para Vacunas COVID-19 (Covax) a las vacunas de AstraZeneca que son producidas en Corea del Sur, y que no son las señaladas de producir efectos adversos.Sin embargo, el pasado 15 de marzo el Gobierno venezolano había anunciado que no autorizaría el uso de la vacuna AstraZeneca, debido a las complicaciones que se han presentado en personas que han recibido la dosis en otros países.Hasta el momento, en Venezuela se están aplicando las vacunas rusa Sputnik V y la china de Sinopharm.De la Sputnik V han llegado al país 200.000 dosis que han sido aplicadas al personal sanitario, y se prevé que arriben más vacunas por el acuerdo que firmaron Venezuela y Rusia para la adquisición de 10 millones de dosis.En tanto, de la vacuna china llegaron 500.000 unidades para la inmunización del personal de educación.Maduro ha dicho en reiteradas ocasiones que en abril iniciará la vacunación masiva.

