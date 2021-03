https://mundo.sputniknews.com/20210323/mexico-registra-104-reacciones-graves-en-58-millones-de-dosis-de-4-vacunas-1110318579.html

México registra 104 reacciones "graves" en 5,8 millones de dosis de 4 vacunas

México registra 104 reacciones "graves" en 5,8 millones de dosis de 4 vacunas

El informe semanal presentado este 23 de marzo y el parte sanitario cotidiano ofrecen datos de los Esavis, que "en su enorme mayoría, más de 99%, son eventos

2021-03-23T16:31+0000

2021-03-23T16:31+0000

2021-03-23T17:22+0000

vacuna contra coronavirus

hugo lópez-gatell ramírez

coronavirus

vacunación

américa latina

méxico

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/1094300850_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_58571efd7dffd0e3ca97be8a8ada09c8.jpg

La proporción que representan los más de 12.400 Esavis "es la esperada con respecto a las vacunas en el mundo y es muy pequeña, de 0,2%", detalló el epidemiólogo.En cuanto a los poco más de 100 casos graves, López-Gatell explicó que, después de la aplicación de vacunas, "a veces se requiere hospitalizar a las personas por algunos días, por muy poco tiempo, pero afortunadamente no han dejado secuelas ni consecuencias permanentes, y se han recuperado todas las personas".De los 104 casos graves:En tanto, de los Esavis totales, la mayoría ocurrieron al aplicar la vacuna de la estadounidense Pfizer, desarrollada junto a la alemana BioNTech, con 11.794 casos, mientras que 105 personas reaccionaron a la inmunización de la china Sinovac.México ha recibido 3,9 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, mientras que de SinoVac llegaron 3,0 millones de unidades.Esos dos tipos de productos biológicos contra SARS-CoV-2 todavía se están aplicando.Las únicos dos embarques que ya se agotaron, mientras se esperan nuevos envíos, son de la británica AstraZeneca, con 422 eventos en las 870.000 dosis aplicadas; y de la rusa Sputnik V, con 96 casos en los 400.000 dosis inyectadas.Avance de vacunación y nuevos embarquesHasta la fecha, solo han sido completamente aplicadas los embarques de AstraZeneca y Sputnik, y falta por utilizar casi 2,7 millones de Pfizer y Sinovac.Proporcionalmente, los Esavis de la vacuna británica AstraZeneca fueron 422 casos de 870.000 totales recibidas, es decir 48,5 por cada 100.000; mientras que los 96 casos de las 400.000 de Sputnik V representan 24 eventos por cada 100.000.Los 11.794 Esavis de Pfizer representan, hasta ahora, 302 en cada 100.000 de las 3,9 millones recibidas, y los 105 de SinoVac son 3,5 en cada 100.000 de los 3,0 millones de unidades recibidas.Sin embargo, las cifras no son totales para esos dos tipos de vacunas, porque aún falta aplicar 2,35 millones de dosis más de Pfizer y Sinovav de los primeros embarques, y las autoridades no detallan la cantidad aplicada de cada una.En promedio, el ritmo de vacunación alcanzado en las últimas semanas es de 200.000 personas cada día.La tarde del lunes pasado 22, el laboratorio mexicano que envasa el producto biológico chino de CanSino Bio entregó 940.000 dosis, que elevan el total de unidades recibidas a 9,1 millones de dosis.Las 5,8 millones de dosis aplicadas son 64% de los 9,1 millones vacunas adquiridas por este país desde finales de diciembre pasado, detalló López-Gatell.Este 23 de marzo llegaron otras 487.500 dosis de la vacuna de Pfizer; el miércoles 24 de marzo arribarán 170.525 más de ese producto; y el jueves 25 de marzo Sinovac enviará un millón de dosis más."Con esa cifras, esta semana están confirmadas más de 1,65 millones de dosis más", que elevarán el total recibido a 10,75 millones, detalló el director de la farmacéutica estatal Birmex, Pedro Centeno.Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard anunció que en los próximos lotes que recibirán las autoridades sanitarias destacan 500.000 dosis más de la rusa Sputnik V, esperadas para el próximo lunes el 29 de marzo.Además, llegarán 632.000 unidades de Pfizer, el 30 de marzo; otro embarque con sustancia activa a granel para seis millones de AstraZeneca; y 2,7 millones de dosis envasadas de esa misma vacuna británica desde EEUU, esperadas entre marzo y abril.El presidente Andrés Manuel López Obrador expresó ante ese balance que "está garantizado el abasto de vacunas, no van a faltar las vacunas".En México fallecieron 198.239 pacientes y más de 2,19 millones de personas han sido contagiadas en toda la pandemia, con un índice de letalidad de 9%, uno de los más altos del mundo.

/20210322/secretaria-de-salud-de-mexico-sputnik-v-es-la-unica-vacuna-que-no-registra-efectos-adversos-graves-1110275739.html

/20210227/el-ano-de-covid-19-cronica-de-una-pandemia-que-cambio-a-mexico-1109328717.html

/20210219/2021-el-ano-de-la-carrera-entre-vacunacion-y-transmision-de-nuevas-cepas-de-covid-19-en-mexico-1107992235.html

/20210318/mexico-y-eeuu-logran-acuerdo-para-enfrentar-covid-19-y-administrar-la-migracion-1110159834.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacuna contra coronavirus, hugo lópez-gatell ramírez, coronavirus, vacunación, méxico