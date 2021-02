https://mundo.sputniknews.com/20210219/2021-el-ano-de-la-carrera-entre-vacunacion-y-transmision-de-nuevas-cepas-de-covid-19-en-mexico-1107992235.html

2021, el año de la carrera entre vacunación y transmisión de nuevas cepas de COVID-19 en México

2021, el año de la carrera entre vacunación y transmisión de nuevas cepas de COVID-19 en México

A casi un año de que América Latina recibiera al nuevo coronavirus, la experiencia demostró que son pocas las proyecciones que la ciencia puede hacer sobre lo... 19.02.2021, Sputnik Mundo

El grupo de emergencias epidemiológicas de COVID-19 mantiene una perspectiva de análisis multisectorial sobre el desarrollo de la pandemia en México y en el mundo. Uno de sus integrantes, el profesor titular del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la UNAM, Gustavo Cruz Pacheco, ha venido compartiendo sus reflexiones e investigación a lo largo de este difícil período con Sputnik."Más que a México, a todo el mundo nos sorprendió lo complicado que ha sido comprender la pandemia a nivel mundial en el sentido que, cada vez que se espera una mejora, suceden cosas propias de la pandemia que lo hacen todo más difícil", explicó el Cruz Pacheco.El peligro de las nuevas cepas, el porcentaje de inmunización que ya circula entre la población mexicana y el nivel de efectividad de las vacunas, son algunos de los temas que repasamos con el experto en esta entrevista con Spuntik. Muertos por millón de habitantesPara el Dr. Cruz Pacheco, de todas las variables con las que se puede medir el ritmo y desarrollo de una enfermedad pandémica como ésta, los fallecimientos tienen un peso superior, ya que "son los más difíciles de ocultar".Al entrar en el año 2021, México superó a la India en el número total de muertos que se han registrado desde que llegó la pandemia al país. De este modo se ubicó en el tercer lugar a nivel mundial. Arriba de 175 mil personas han sido registradas como fallecidas, cuya muerte fue derivada de complicaciones en su salud, tras haber contraído la enfermedad provocada por el virus SARS-Cov-2 en México, según los datos oficiales disponibles a inicios de febrero de 2021. Aunque el número de fallecidos es "enorme", el Dr. Cruz Pacheco señaló que hay que tomar en cuenta dos elementos, para valorarlo correctamente.Primero que el aplanamiento de la curva de contagios a mediados de 2020 permitió que en México no se colapsara el sistema de salud, sin embargo "eso no disminuyó el número de fallecimientos globales, sólo los extendió en el tiempo", apuntó el experto.Por otro lado, el número de muertos por millón de habitantes que han registrado los países ha sido uno de los pocos elementos de análisis de la pandemia que se ha mantenido estable. Así, países europeos como Bélgica, el Reino Unido e Italia, se encuentran en los primeros lugares del mundo que han registrado una mayor proporción de fallecimientos por cada millón de habitantes. Además de su estabilidad en el fenómeno, esta medida de los fallecimientos por millón de habitantes es "más sensata", ya que permite observar las medidas tomadas por los países desde una perspectiva diferente. En este sentido, explicó la fuente, es llamativo cómo Occidente sale bastante mal en estos registros, mientas los países asiáticos han logrado un mejor control de la epidemia y de los fallecimientos de su población. "He tratado de seguir el caso de la India, porque aunque tiene diez veces más población que México, logró reducir su número de muertos por el COVID-19. Hay quien dice que no están contando bien sus muertos, algo que seguro tiene su impacto, pero también hay quien señala que la India ha enfrentado ya varias epidemias y eso le da cierta experiencia al respecto", señaló el académico. Esta semana, la India envió a México el primer lote de la vacuna Oxford/AstraZeneca producida en su territorio, con la que este 15 de febrero de 2021, México comenzó en 333 municipios del país la vacunación de sus adultos mayores a 60 años.El pico del inviernoCabe mencionar que Cruz Pacheco ya había señalado a este medio con bastante precisión que a mitad de 2020 llegarían los picos de incidencia y prevalencia de la primera oleada de la enfermedad en la Ciudad de México (principal epicentro de la pandemia del país por su densidad poblacional).También explicó que la curva se aplanó en nuestro país durante buena parte de 2020, ya que la mayor parte de las personas contagiadas vivieron su convalecencia en sus domicilios y no con atención hospitalaria."Según calculamos, se esperaba que durante el invierno se recrudeciera el número de contagios, cuánto era algo difícil de evaluar, pero calculamos ciertos escenarios y desgraciadamente, se dio uno de los peores", explicó Cruz Pacheco a Sputnik. Este segundo pico de la infección en México —ocurrido entre noviembre y diciembre de 2020, que ha bajado en lo que va de 2021— fue de entre 40% y 70% más grande que el primero, según se comparen las diferentes variables básicas para medir la enfermedad: personas contagiadas, hospitalizadas y fallecidas.Sin embargo, este pico no fue tan grande como el que hubiese ocurrido de no haber ninguna medida de distanciamiento social. "Сreo que hay una proporción de gente que sigue teniendo miedo del virus, que sigue guardando muy bien la cuarentena y eso ayuda. Me refiero por ejemplo, a toda la gente que puede trabajar desde casa, como el sector educativo", explicó el académico de la Universidad Nacional.Inmunidad y ritmo de transmisiónLos resultados preliminares de la Encuesta Nacional de Salud en México a cargo del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) indican que una cuarta parte de los mexicanos ya tienen anticuerpos de COVID-19 en la sangre.Para el matemático, los datos son consecuentes con sus propios cálculos —que él realiza mediante la proporción de personas infectadas que resultan en muertes— y cuyos resultados "ajustan bastante bien" con sus cifras.Por otro lado, algunos de sus colegas del grupo de emergencia epidemiológica, consideran que la muestra tomada en la Encuesta es demasiado pequeña para considerarse como representativa."Nuestro cálculo ubica que entre el 23 y 30% de la población mexicana tiene anticuerpos. La cifra ha variado ligeramente tras el pico del invierno que saturó los servicios de salud, pero que mantuvo el número de contagios relativamente bajo, al compararlo al total de la población del país", explicó el matemático. Esto ha hecho que el pico de diciembre 2020 (o de invierno como se lo ha llamado) incrementó levemente el número total de gente expuesta a la enfermedad y que de manera aislada, este pico no incidió en el porcentaje de inmunidad de la población frente al virus, dónde lo central es el acumulado en todo el período."Este pico de diciembre de 2020 habrá subido entre 2 y 3% la proporción de gente con anticuerpos en sangre, pero no mucho más que todo lo acumulado durante el 2020", detalló.Una carrera en 2021Aunque el científico rechazó hacer proyecciones sobre qué podrá suceder con el ritmo de la enfermedad en lo que viene por delante, señaló algunos elementos a tener en cuenta.Por un lado, las nuevas cepas de la enfermedad podrían complicar el panorama actual, ya que en el caso de la cepa llamada "inglesa", se estima que pueda ser un 30% más contagiosa o bien, hasta un 80% más letal que la original. "Si la cepa inglesa fuese más contagiosa, la mortalidad sería una proyección de esto y subiría un 30% más; pero si la cepa fuese más letal, eso podría elevar las muertes entre el 50% y el 80% de lo visto hasta ahora", explicó.Explicó que los servicios de salud del mundo han aprendido a tratar mejor esta enfermedad y han hallado en fármacos existentes una respuesta para evitar que los casos graves (que han requerido hospitalización) pasen a críticos, modulando químicamente la respuesta del sistema inmunológico de los pacientes y evitando en muchos casos, un desenlace trágico.Explicó que si se logra vacunar más rápido que lo que se generan los contagios, en 2021 se tendría un panorama en que bajaría significativamente el número de hospitalizaciones y fallecimientos por COVID-19. En cambio, si no se logra vacunar a ese ritmo, el panorama del año sería distinto, manteniendo un ritmo de infecciones lo suficientemente alto como el que México, por ejemplo, ha tenido en 2020.La duda que nadie ha respondido aún —señaló Cruz Pacheco— es qué tan efectiva es cada una de las vacunas en la disminución de contagios sobre una población específica. Falta mucho por estudiar los efectos comunitarios y del fenómeno bioestadístico conocido como “inmunidad de rebaño”. El tiempo y la ciencia nos dará las mejores respuestas para 2021.

