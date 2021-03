https://mundo.sputniknews.com/20210323/espana-apuesta-parte-de-su-recuperacion-al-coche-electrico-1110317056.html

España apuesta parte de su recuperación al coche eléctrico

"Cometimos el error de vender un producto que no teníamos en la estantería, no tenemos dónde enchufarlo y el precio es carísimo. Nos equivocamos todos", dijo

Los directos damnificados, los casi una decena de fabricantes que tienen asentadas sus plantas en territorio español —prácticamente todas las marcas europeas— y toda la industria auxiliar. Juntos representan un 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y un 18% del total de las exportaciones españolas, según datos del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).Sin embargo, como en tantas otras cosas, la pandemia lo cambió todo. A lo largo de 2020, con el Gobierno del socialista Pedro Sánchez ya asentado, el Gobierno de España consiguió 150.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation EU para la recuperación tras la crisis del coronavirus.La llegada de este dinero desde Bruselas tiene varias vías, pero parte de ellas está condicionada a la elaboración de lo que el Gobierno ha bautizado como un PERTE (Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica). Y el primer PERTE fue anunciado el pasado 7 de marzo: Baterías españolasAdemás del Gobierno, la compañía automovilística SEAT —antiguo fabricante nacional de automóviles, ahora integrado en el grupo Volkswagen— y la firma eléctrica vasca Iberdrola serán los participantes en el proyecto.Grifftihs más que un hecho expresaba un deseo y se refería a los terrenos cercanos a sus principales plantas de fabricación poniendo el acento en la importancia de la cercanía a estos centros, algo que el Gobierno español sigue sin desvelar.En paralelo, el fabricante francés Renault, con dos plantas en las capitales castellanoleonesas de Valladolid y Palencia, anunció este mismo 23 de marzo su plan industrial para España con la fabricación de cinco modelos en estas plantas. Supondrán una inversión de 12.000 millones de euros y 1.000 puestos de trabajo indefinidos, según anunció su CEO, Luca de Meo, en presencia del rey y del presidente del Gobierno, en un acto transmitido por el canal de noticias estatal, TVE 24h.Pocas electrolinerasSin embargo, fuera de las grandes cifras, uno de los grandes retos de este tipo de vehículos apuntados por los consumidores es el de los puntos de carga y la autonomía de los vehículos.Según el organismo público Red Eléctrica Española (REE), en el territorio español hay actualmente 613 puntos de carga, lo que contrasta con las 11.602 gasolineras contabilizadas en España a finales de 2019, según la última memoria de la Asociación de Operadores Españoles de Productos Petrolíferos (AOP).En conversación con Sputnik, explica una anécdota personal: "hace poco intenté alquilar un coche para hacer el trayecto Madrid-Logroño, algo más de 300 kilómetros, y en la misma oficina de alquiler me lo desaconsejaron", afirma.También llama la atención este ingeniero sobre las diferencias entre el híbrido y el eléctrico, en lo que respecta a la autonomía, a favor del primero; y en la contaminación que supone todo el proceso de fabricación y puesta en marcha del proceso eléctrico.Aún le quedan obstáculos por tanto, a este nuevo tipo de vehículos que inexorablemente poblarán las carreteras españolas en los próximos años. Mientras tanto, las autoridades españolas no quieren perder el paso en la investigación y desarrollo de esta tecnología para poder mantener a su país como el segundo fabricante de vehículos de Europa y garantizarse así una importante fuente de puestos de trabajo.

