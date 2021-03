https://mundo.sputniknews.com/20210305/volkswagen-anuncia-que-fabricara-vehiculos-electricos-en-la-planta-de-seat-en-barcelona-1109571697.html

Volkswagen anuncia que fabricará vehículos eléctricos en la planta de SEAT en Barcelona

Volkswagen anuncia que fabricará vehículos eléctricos en la planta de SEAT en Barcelona

En presencia del rey Felipe VI y de Pedro Sánchez, y resaltando el potencial de España en el ámbito europeo de la electromovilidad, el presidente del consorcio... 05.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-05T16:42+0000

2021-03-05T16:42+0000

2021-03-05T16:42+0000

españa

motor

fabricación

planta

coche eléctrico

batería

seat

iberdrola

volkswagen

pedro sánchez

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109146/21/1091462112_0:94:3063:1817_1920x0_80_0_0_515cce0bb19e3d6d528acb0e71e18cd2.jpg

Herbert Diess, presidente del Grupo Volkswagen, ha confirmado la intención del gigante de la automoción de producir vehículos eléctricos en la factoría de SEAT en Martorell. La noticia se produce en el marco de los actos con motivo del septuagésimo aniversario de la fundación de SEAT y un día después del anuncio del Gobierno español de un proyecto para construir una fábrica de baterías eléctricas en las proximidades de la planta."España tiene un enorme potencial para ser un 'hub' de electromovilidad en Europa", declaró Diess ante los presentes, entre los que se encontraban el rey de España, el presidente del Gobierno y la ministra de Industria, Reyes Maroto, entre otras personalidades estatales y autonómicas. El anuncio no ha pillado por sorpresa a nadie, habida cuenta de las anteriores declaraciones de la ministra Maroto sobre la creación de un consorcio entre el Estado, el Grupo Volskwagen y la compañía energética Iberdrola para emplazar la primera fábrica de baterías en España. El monarca español, que visitó la factoría de SEAT en compañía del presidente de la empresa, Wayne Griffiths, y las anteriormente mencionadas personalidades, saludó "efusivamente" la perspectiva de fabricar baterías eléctricas en España y calificó de "irreversible" la apuesta del país por la movilidad eléctrica, situando la transición ecológica de los vehículos como uno de los actuales retos para el país.El consorcio alemán destinará 5.000 millones de euros para electrificar las instalaciones de SEAT en Martorell y posiblemente las de Landaben, en Navarra, donde actualmente se fabrican los modelos Volkswagen Polo y T-Cross. El desarrollo del proyecto dará continuidad a la actividad de estas plantas durante más de una década, que podrán fabricar modelos Ibiza y Polo de nueva generación, es decir, dotada con motores eléctricos y no sólo híbridos o de combustión, pues los criterios de transición ecológica y de cero emisiones para la década en curso dificultará la fabricación de estos últimos. El Grupo Volskwagen se unirá así a los fabricantes que ya producen en España automóviles 100% eléctricos. El Peugeot 2008 se fabrica en la planta industrial del Grupo Stellantis en Vigo, el Opel Corsa en la de Zaragoza y el Citroën C4 en la de Madrid.El presidente de SEAT, Wayne Griffiths, subrayó que el proyecto permitirá "recuperar el peso del sector industrial perdido en los últimos años" y se mostró confiado en que el proceso de vacunación y la llegada de los fondos europeos contribuyan a la viabilidad de una iniciativa que podría auspiciar la creación de centros tecnológicos e incluir la colaboración de compañías como Telefónica e Iberdrola, y entidades financieras como Caixabank. "España no puede perder el tren de la electrificación", dijo.

/20201204/un-coche-hecho-de-arroz-asi-es-como-seat-sustituye-el-plastico-en-espana-video-1093722542.html

/20210305/protestas-por-la-visita-del-rey-de-espana-a-la-planta-de-seat-en-barcelona--fotos-video-1109558833.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

motor, fabricación, planta, coche eléctrico, batería, seat, iberdrola, volkswagen, pedro sánchez, felipe vi, sociedad