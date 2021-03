https://mundo.sputniknews.com/20210321/legitima-opcion-de-los-crimeos-1110236817.html

Legítima opción de los crimeos

Legítima opción de los crimeos

El referéndum celebrado en Crimea hace siete años y que permitió a la península reincorporarse a Rusia fue legítimo y no contradijo la legislación ucraniana... 21.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-21T15:54+0000

2021-03-21T15:54+0000

2021-03-21T15:54+0000

crimea

reino unido

eeuu

política

7 días

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/15/1110237071_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_6bbe5e574728bf36027aca78b38f14cf.jpg

Legítima opción de los crimeos Legítima opción de los crimeos

Sin exageración alguna, los habitantes aprobaron la histórica resolución por abrumadora mayoría. Y, tal como dicen ahora, la opción hecha por los habitantes dio un impulso colosal al desarrollo de la península. Medicina de gran calidad y altamente tecnológica, nuevas centrales eléctricas, viviendas, el aeropuerto de Simferópol, con la apertura del Puente de Crimea, el más largo de Rusia y Europa, y la autopista Tavrida, se produjo un verdadero boom turístico.La presidenta de la Cámara Alta del Parlamento, Valentina Matvienko, destacó los impresionantes cambios que ya se produjeron en la península y subrayó que, teniendo en cuenta las posibilidades de Crimea, no se trata de ningún límite.Al significado que para toda Rusia tienen los resultados del referéndum del 16 de marzo en Crimea, se refirió el presidente de la Duma (Cámara Baja del Parlamento ruso, Viacheslav Volodin:"En Ucrania se dio un golpe de Estado, el poder de hecho fue usurpado por vía anticonstitucional y los habitantes de Sebastopol, de Crimea, hicieron su opción", subrayó Viacheslav Volodin.Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".Entre tanto, el embajador de Rusia en EEUU, Anatoli Antónov, viajó el 20 de marzo a Moscú para unas consultas sobre las relaciones entre los dos países, informó la misión diplomática rusa al precisar que, "en las reuniones en la Cancillería rusa y otros entes se planea debatir las vías para normalizar las relaciones ruso-estadounidenses que están en una crisis".Una nueva espiral de tensión en las relaciones entre Washington y Moscú se produjo a raiz de la entrevista que el presidente Joe Biden concedió al canal ABC News en la que advirtió que el presidente ruso "pagaría un precio" por la supuesta injerencia en las presidenciales estadounidenses de 2020 y, respondió con una afirmativa a la pregunta de si "cree que Putin es un asesino".El presidente Vladímir Putin comentó las controvertidas declaraciones de su homólogo estadounidense:En tanto, Moscú llama a Washington y a los talibanes (movimiento proscrito en Rusia) a mantener su compromiso con el acuerdo de paz, declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov en la conferencia sobre Afganistán en Moscú.La conferencia internacional, que acogió el 18 de marzo la capital rusa, tenía como objetivo impulsar el proceso de paz en Afganistán y contó con participación de Rusia, Estados Unidos, Pakistán y China. A la reunión en este formato, por primera vez también se sumaron las delegaciones de Kabul y de los talibanes.Mientras, Rusia no es rival ni amenaza para otros países, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a la prensa en referencia a un nuevo documento elaborado por el Reino Unido y citado por medios británicos que define su política exterior y de defensa y que designa a Rusia bajo el gobierno de Vladímir Putin como una de las principales amenazas.De acuerdo con el periódico The Guardian, la nueva estrategia prevé un aumento del 40% de las ojivas nucleares británicas.Mientras, la OTAN hizo público este 16 de marzo un informe de su secretario general, Jens Stoltenberg, que define la política de la Alianza respecto a Rusia."El hecho de que China y Rusia trabajen mucho más juntos, realicen ejercicios militares, todo ello entraña desafíos para la OTAN en el futuro", apuntó Stoltenberg al presentar su informe.En otro orden, el presidente de la Asociación de las Cámaras europeas de Industria y Comercio, Christoph Leitl, reconoció que Europa había cometido errores en sus relaciones con Rusia.Sin embargo, existen posibilidades aún para un relanzamiento. Para ello es indispensable dejar de sembrar escollos, atenuar paulatinamente las sanciones, creando una atmósfera de confianza y, normalizar la interacción en las distintas esferas, considera el político austríaco.Estos y otros temas en "7 Días".

/20210316/crimea-a-7-anos-de-su-incorporacion-a-rusia-1110018563.html

/20210318/putin-felicita-a-los-crimeos-por-el-septimo-aniversario-de-la-reintegracion-de-crimea-1110118520.html

/20210319/experto-las-palabras-de-biden-sobre-putin-lo-asemejan-a-un-sonambulo-que-va-hacia-una-catastrofe-1110170031.html

/20210309/washington-considera-una-amenaza-los-sistemas-espaciales-de-rusia-y-china-1109671229.html

crimea

reino unido

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

crimea, reino unido, eeuu, política, rusia