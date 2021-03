https://mundo.sputniknews.com/20210319/italia-levanta-la-prohibicion-de-uso-de-la-vacuna-de-astrazeneca-1110181236.html

Italia levanta la prohibición de uso de la vacuna de AstraZeneca

ROMA (Sputnik) — La Agencia Italiana del Fármaco (AIFA) volvió a autorizar la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, anunció el director general de la... 19.03.2021, Sputnik Mundo

"El comité de la AIFA ratificó el uso de la vacuna de AstraZeneca y la Agencia levantó hace poco la prohibición", comunicó Magrini.Según precisó, "los beneficios de la vacuna superan con creces los riesgos, el fármaco es seguro y eficaz para cualquier categoría de edad. No se asocia con un aumento del riesgo tromboembólico, ni hay problemas con algunos lotes".En cuanto a los casos de trombosis observados en algunos pacientes que se sometieron al fármaco, Magrini aseguró que "la relación causal no se ha demostrado, pero no hay que relajar la atención".Este 18 de marzo la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) también concluyó que el uso de la vacuna AstraZeneca no está asociado a un incremento del riesgo de sufrir episodios tromboembólicos e indicó que es un fármaco "seguro y eficaz que protege a las personas del COVID-19".A su vez, la Organización Mundial de la Salud aseveró el miércoles 17 que los beneficios de la vacuna de AstraZeneca superan los riesgos y recomendó continuar la administración de ese fármaco.

