Polémica de AstraZeneca: ¿pueden las vacunas producir coágulos?

Polémica de AstraZeneca: ¿pueden las vacunas producir coágulos?

Más de una docena de países han suspendido temporalmente las inoculaciones contra COVID-19 con dosis de AstraZeneca, tras conocerse casos de personas que... 17.03.2021

Desde el 7 de marzo a la fecha, ya son más de 12 los países que suspendieron temporalmente la vacunación con la vacuna británica AstraZeneca para COVID-19, entre ellos Alemania, Dinamarca, España Francia e Italia, luego de que aparecieran casos de personas que recibieron dicha dosis y presentaran cuadros de sangrado anormal y coágulos sanguíneos, en algunos casos derivados en trombosis, y la muerte.Ante las medidas de suspensión de esta vacuna, surgieron múltiples dudas respecto a la seguridad de AstraZeneca y, por ende, si este tipo de casos podría darse con vacunas anti-COVID-19 de otros laboratorios. ¿Fue la vacuna AstraZeneca la causante de estos casos? ¿Pueden las vacunas en general producir coágulos sanguíneos?Los casos que generaron alerta Buena parte de los países que cancelaron la vacunación con estas dosis fundamentaron que se trata de una suspensión temporal, en tanto se investigan los casos de pacientes que presentaron coágulos y se comprueba que estos no fueron ocasionados por la vacuna. Uno de los países que presentó casos fue Noruega, en donde cuatro trabajadores de la salud menores de 50 años que recibieron la dosis de AstraZeneca desarrollaron coágulos o anomalías hemorrágicas, como también recuentos de plaquetas bajos, según lo informado por las autoridades sanitarias nacionales y recogido por The New York Times. Dos de los afectados murieron a causa de hemorragias cerebrales, y los otros dos permanecen hospitalizados. Otras dos muertes ocurrieron en Dinamarca y en Italia, una mujer de 60 años y un hombre de 57 respectivamente. Según el diario español ABC, tras administrarse cerca de cinco millones de dosis de AstraZeneca en la Unión Europea, al 10 de marzo fueron reportados unos 30 casos de episodios tromboembólicos. ¿Qué dicen los especialistas? La Agencia Europea de Medicamentos —EMA, por sus siglas en inglés— se pronunció respecto a los eventos en torno a la vacuna británica, y declaró que "no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no figuran como efectos secundarios de la vacuna", luego de que los Gobiernos de Estonia, Letonia, Lituania y Luxemburgo siguieron el ejemplo de Austria y suspendieran por precaución el uso de las dosis.En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó continuar su uso, ya que "cree que los beneficios de la vacuna AstraZeneca superan los riesgos". En referencia a la trombosis —un coágulo de sangre grave en una vena que obstruye la circulación sanguínea al corazón y puede terminar en un infarto—, precisó que es la tercera enfermedad cardiovascular más frecuente del mundo, y resaltó que no hay indicios científicos hasta el momento que comprueben un vínculo causal entre la vacuna y la enfermedad. "Hay muchas causas de coagulación sanguínea, muchos factores predisponentes y muchas personas que tienen un mayor riesgo, y estas a menudo también son las personas que están siendo vacunadas en este momento", dijo Mark Slifka, investigador de vacunas en la Universidad de Ciencias y Salud de Oregon, a The New York Times.Por ejemplo, un coágulo de sangre puede ser una respuesta física a lesiones, enfermedades como el cáncer, trastornos genéticos, ciertos medicamentos, y hasta el reposo en cama prolongado. En general, se presentan en las piernas, y de allí pueden desprenderse y trasladarse a los pulmones o, en menos casos, al cerebro. Para explicar la carencia de pruebas que hay para vincular la vacuna con los casos de coágulos sanguíneos, el hematólogo y profesor de medicina de la Universidad de Carolina del Norte Stephan Moll utilizó el caso de Estados Unidos, donde entre 300.000 a 600.000 personas al año desarrollan esta afección, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.Esto significa que a diario entre unas 1.000 y 2.000 personas desarrollan coágulos de sangre en EEUU. "Estados Unidos tiene 253 millones de adultos", dijo al mismo medio, por lo que "si todos los días 2,3 millones de personas en los Estados Unidos se vacunan contra la COVID-19, eso significa que alrededor del 1% de la población adulta se vacuna todos los días".Por lo tanto, estadísticamente, de esos 1.000 o 2.000 coágulos de sangre diarios promediales, un 1% (de 10 a 20 coágulos) aparecerían en pacientes que hubieran sido vacunados con la dosis. Solo si la tasa de casos fuera más alta deberíamos preguntarnos por una eventual relación causal entre vacuna y enfermedad, resaltó.

