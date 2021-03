https://mundo.sputniknews.com/20210318/rueda-de-prensa-tras-el-consejo-interterritorial-de-salud-extraordinario-sobre-astrazeneca-1110147740.html

España reanuda la vacunación con AstraZeneca

La ministra de Sanidad ha convocado un Consejo Interterritorial extraordinario para analizar los próximos pasos a seguir con la vacuna de AstraZeneca. 18.03.2021, Sputnik Mundo

españa

carolina darias

astrazeneca

ministerio de sanidad de españa

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha concluido que no hay relación entre las complicaciones de salud y la calidad de la vacuna de AstraZeneca. En cuanto se ha dado a conocer la decisión, se ha convocado de manera extraordinaria un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.El Comité para la Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia europeo (PRAC) supeditado a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) estudió los datos sobre las complicaciones que han surgido durante los últimos días en las personas que habían recibido la vacuna de AstraZeneca, llegando a la conclusión de que no tienen pruebas sobre la relación entre las complicaciones y la vacunación con este fármaco. Sin embargo, también puntualizó que no se puede excluir de forma completa esa relación, así que continuarán estudiando la vacuna y los efectos secundarios que pueda producir.En España hasta el momento se han confirmado tres casos de trombos en personas vacunadas con este fármaco. Una de ellas murió por una hemorragia cerebral 10 días después de vacunarse. El 15 de marzo, en otro consejo extraordinario se decidió suspender durante dos semanas la vacunación de AstraZeneca, a la espera de conocer el resultado de la investigación del PRAC.

carolina darias, astrazeneca, ministerio de sanidad de españa