Los mayores tienen un mayor riesgo de volver a contagiarse de COVID-19

18.03.2021

Aunque es poco probable que la mayor parte de las personas vuelva a contagiarse de esta infección durante al menos seis meses, los ancianos son más propensos a infectarse, explican los investigadores. El análisis de los resultados de las pruebas del 2020 en Dinamarca mostró que los menores de 65 años que habían tenido el COVID-19 estaban protegidos aproximadamente en un 80%. Sin embargo, los mayores de 65 tenían un 47% de probabilidades de volver a contagiarse.Los datos sugieren que aquellos que han tenido el COVID-19 deben ser vacunados, explican los autores. No se puede confiar en la protección natural, sobre todo en el caso de los mayores de 65. El análisis de los científicos daneses se centró en la cepa original del coronavirus, y, por lo tanto, no incluyó nuevas variantes consideradas más transmisibles."Nuestros hallazgos dejan claro lo importante que es implementar políticas para proteger a las personas mayores durante la pandemia", señala en un comunicado el investigador principal del Statens Serum Institut en Copenhague, Steen Ethelberg, citado por EurekAlert. Añade que es importante incluso si ya han pasado la enfermedad. "Nuestros resultados también podrían dar forma a las políticas enfocadas en estrategias de vacunación más amplias y en relajar el confinamiento", agrega.Los autores del estudio analizaron los datos recopilados como parte de la estrategia nacional de pruebas del SARS-CoV-2 de Dinamarca. Más de dos tercios de la población —unos cuatro millones de personas— se sometió a los tests PCR durante la primera y la segunda ola en el país. Según el análisis, solo un 0,65% de las personas mostró una prueba de PCR positiva durante ambas etapas. Una proporción mayor, un 3,3%, dio positivo tras haber tenido un resultado negativo.De acuerdo con los hallazgos de otros estudios, no hubo evidencias de que la protección contra la reinfección disminuyera en seis meses, destacan los autores. Sin embargo, dado que el virus no se identificó hasta diciembre del 2019, aún no se ha determinado el período completo de inmunidad protectora conferida por la infección. Tampoco era posible evaluar si la gravedad de los síntomas afectaba a la inmunidad de un paciente, revela el estudio correspondiente, publicado en la revista The Lancet.Todos estos datos confirman que la inmunidad protectora podría no estar a nuestro alcance y que un programa global de vacunación con vacunas que sean altamente eficaces es la clave, indicaron los profesores Rosemary Boyton y Daniel Altmann, del Imperial College London, en un comunicado vinculado al estudio.La situación en torno a la pandemia a nivel mundial sigue siendo alarmante. Varios países de Europa occdental afrontan un nuevo brote de coronavirus, lo que obliga a las autoridades a endurecer las medidas. Más de 121 millones de casos fueron registrados en todo el mundo durante los últimos 12 meses. La enfermedad causó más de 2.680.000 muertes, al tiempo que casi 69 millones de personas la superaron y se recuperaron, según los datos actualizados de la Universidad de Johns Hopkins.

