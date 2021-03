https://mundo.sputniknews.com/20210310/una-de-las-cepas-mas-poderosas-del-covid-19-esta-en-brasil-y-amenaza-a-la-region-1109761874.html

Una de las cepas más poderosas del COVID-19 está en Brasil y amenaza a la región

Una de las cepas más poderosas del COVID-19 está en Brasil y amenaza a la región

Una nueva cepa de coronavirus surgida en Brasil hace pensar a los expertos que el país corre el riesgo de "convertirse en un caldo de cultivo" para cepas más... 10.03.2021, Sputnik Mundo

Mientras la región aún está lejos de lograr la tan querida inmunidad colectiva con la vacunación, Brasil se está encaminando a ser la quimera de nuevas y más poderosas variantes del SARS-CoV-2. A comienzos de marzo Brasil ya supera los 11,2 millones de personas contagiadas con COVID-19, el cuarto de millón de fallecimientos y se convirtió en el país con más muertes diarias. Pese a que ciudades brasileñas como São Paulo y la capital, Brasilia, han impuesto restricciones más estrictas para frenar la propagación del virus, muchos brasileños eligieron seguir el ejemplo del presidente del país, Jair Bolsonaro, y desafiar las normativas. Desde el comienzo de la pandemia en Brasil en febrero de 2020, el líder de derecha generó una "estrategia institucional para la propagación del virus" en pos de la reactivación económica, minimizando la enfermedad y atacando a los gobernadores estatales por imponer bloqueos, acusándolos de destruir negocios locales, según una reciente investigación. "Quiero subrayar que la situación brasileña es muy grave y estamos muy preocupados. Brasil debe tomar medidas agresivas de salud pública mientras despliega las vacunas en todo su territorio", dijo el viernes 5 Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Los expertos sanitarios aseguran que si se mantiene el aumento de contagios en el tiempo, el gigante sudamericano dará mayores posibilidades a que surjan nuevas variantes que reduzcan la efectividad de las vacunas anti-COVID-19. El problema no solo representa una amenaza para el país, sino también para las naciones vecinas e incluso para las que ya han inmunizado a sus poblaciones.¿Por qué es tan peligrosa la nueva cepa brasileña de COVID-19?Los científicos de la OMS advierten que la variante P.1, la mutación del SARS-CoV-2 que surgió en la ciudad de Manaos (Amazonas) a finales de 2020, es de 1,4 a 2,2 veces más contagiosa que las versiones del virus encontradas anteriormente en Brasil, y de 25% a 61% más capaz de reinfectar a las personas que habían sido infectadas por una cepa anterior, según los estudios."Con la proporción de los casos actuales [en Brasil], podemos decir que son reinfecciones probablemente debidas a la disminución de la inmunidad en el tiempo o a que esta variante no responde a la inmunidad natural, lo que nos advierte que tenemos que ser muy cuidadosos con las vacunas y asegurarnos de que funcionen también contra esta mutación", dijo Michael Ryan, director de Emergencia de la OMS.El colapso en Brasil y la crisis sanitaria en América Latina se produce mientras algunos países ricos del hemisferio norte celebran la caída de las tasas de infección por sus campañas de vacunación masiva. Al 9 de marzo, Israel ya había vacunado a 100 personas cada 100, Emiratos Árabes a 64 cada 100, Reino Unido a 35 cada 100, Estados Unidos a casi 30 cada 100, mientras que Brasil no llegaba a las 6 personas. Pese a que en la región la excepción es Chile, que logró vacunar a 27 personas cada 100, la brecha de inmunidad y regreso a la normalidad se acentúa entre las naciones ricas que pudieron adquirir vacunas y las pobres, que aún esperan las entregas del mecanismo COVAX.

