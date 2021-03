https://mundo.sputniknews.com/20210317/investigan-la-muerte-de-una-profesora-en-marbella-tras-ser-vacunada-con-astrazeneca-1110060968.html

Investigan la muerte de una profesora en Marbella tras ser vacunada con AstraZeneca

Investigan la muerte de una profesora en Marbella tras ser vacunada con AstraZeneca

Una profesora de secundaria de Marbella, al sur de España, murió por una hemorragia cerebral 10 días después de haber sido vacunada con AstraZeneca. Sanidad... 17.03.2021, Sputnik Mundo

Una profesora de 43 años del Instituto de Educación Secundaria de Marbella, sana y negativo en coronavirus, falleció el 15 de marzo, diez días después de haber sido vacunada con el fármaco de AstraZeneca.Según se ha informado, tras la inoculación, la mujer empezó a encontrarse mal, con fuertes dolores de cabeza, por lo que acudió a los servicios de urgencias del Hospital Quirón de Marbella. En un primer momento, los sanitarios que la atendieron asociaron las cefaleas y los malestares a los típicos efectos secundarios que provocan las vacunas contra el coronavirus, así que la mujer volvió a su casa.Sin embargo, los dolores seguían y el sábado 13 de marzo decidió volver al hospital, le realizaron un TAC, pero no hallaron nada significativo. 24 horas después le volvieron a realizar la misma prueba y detectaron una hemorragia cerebral masiva.De manera inmediata fue intervenida para drenar la sangre, pero durante la cirugía detectaron que además tenía un edema cerebral (acumulación de líquido en el cerebro).La docente impartía clases de matemáticas, tenía dos hijos de 2 y 8 años y no tenía ninguna patología previa. Tras su muerte se le realizó una autopsia donde se confirmó que era negativo en coronavirus. Aún se esperan las conclusiones para determinar las causas de su muerte. La dosis que se le administró no pertenecía a los lotes de AstraZeneca defectuosos que fueron retirados. Sus compañeros de trabajo se preguntan si "puede haber más lotes con problemas".Por su parte, el hospital Quirón transmitió el caso a la Agencia Española y Europea del Medicamento.Hasta el momento Sanidad ha confirmado tres casos de trombos de personas vacunadas con este fármaco. Sin embargo, resaltan que se tratan de casos aislados entre las 975.661 personas vacunadas en el país con esta vacuna.El 15 de marzo en España se suspendió la administración del fármaco de AstraZeneca durante dos semanas debido a la notificación de varios casos de trombosis. Esta decisión llegó después de que varios países también suspendieran el uso de este fármaco, entre ellos Alemania, Francia, Noruega, Islandia, Bulgaria, Irlanda, Países Bajos.Desde la OMS han recomendado continuar la inmunización con este fármaco porque, aseguran, los beneficios de la vacuna superan los riesgos.

