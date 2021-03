https://mundo.sputniknews.com/20210316/la-exitosa-campana-de-vacunacion-chilena-que-rompe-records-como-se-explica-1110048606.html

La exitosa campaña de vacunación chilena que rompe récords: cómo se explica

La exitosa campaña de vacunación chilena que rompe récords: cómo se explica

Cuando queda un año de mandato del segundo gobierno de Sebastián Piñera y con un apoyo ciudadano que no supera el 20%, la Administración del presidente... 16.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-16T22:59+0000

2021-03-16T22:59+0000

2021-03-16T22:59+0000

américa latina

covid-19

coronavirus en américa latina

vacunación

chile

opinión & análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/10/1110048957_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_b9fd2f18124840d08e3e515056a5872e.jpg

Chile ha impresionado al mundo por el ritmo acelerado de vacunación. Desde el 8 de marzo es el país que más personas inmunizó proporcionalmente, superando a Israel, según los datos entregados por el Ministerio de Salud chileno (Minsal), de acuerdo con la información brindada por la publicación científica online Our World in Data. Asimismo, el país sudamericano batió otro récord el 8 de marzo al vacunar a la mayor cantidad de personas en un solo día —319.014 inoculaciones—, con lo cual superó la marca del 3 de marzo, cuando se inocularon 310.450 personas —157.112 con la primera dosis y 153.338 con la segunda—.Este martes 16 el Minsal informó que el total de vacunados en Chile se eleva a 5.011.517 personas. La campaña de vacunación de Chile ha superado con creces al resto de América Latina y gran parte del mundo. Tras alcanzar la meta de inocular a los cinco millones de chilenos más vulnerables o expuestos al virus en el primer trimestre, se buscará que 15 millones de personas estén inmunizadas a finales de junio."Tenemos aseguradas más de 35 millones de dosis de vacunas para todos los habitantes de Chile y para completar nuestro esquema a fines de junio. Es una gran alegría para nosotros transmitir esta noticia", señaló el ministro de Salud, Enrique Paris, el 15 de marzo.La campaña, líder en el mundo, que ha sido desplegada por las distintas instituciones de salud chilenas que integran la amplia red de atención primaria distribuida en un territorio de más de 4.200 kilómetros de largo, les ha permitido este éxito.¿Cuáles son las otras razones de este éxito?El 2 de marzo, en un encuentro virtual con la prensa internacional, se dieron cita los ministros de Salud, Enrique París; de Ciencias, Andrés Couve y el subsecretario de Relaciones Económicas Comerciales Internacionales (RECI), Rodrigo Yáñez. Cada uno como representantes de las carteras que estarían detrás de la exitosa estrategia que ha permitido posicionar a Chile como uno de los países líderes del proceso de inoculación contra el coronavirus.El avance en el proceso de negociación para la adquisición de vacunas; la realización de ensayos clínicos con distintas farmacéuticas y en distintos laboratorios de forma simultánea; una eficaz coordinación y celeridad entre las instituciones del Estado, y el carácter abierto de la economía nacional serían las razones del triunfo del plan de vacunación de Chile, según explicaron las autoridades a la prensa."Lo central de la estrategia chilena es el pragmatismo, para nosotros aquí lo que manda es la ciencia, son los criterios sanitarios y no las consideraciones de índole política y por lo tanto si una vacuna tiene un mérito científico y técnico como tal, el país no ha dejado de considerar ninguna opción abierta, y eso nos ha dado alternativas por ejemplo ante la interrupción del suministro de Pfizer, de poder iniciar muy agresivamente la campaña de vacunación con la vacuna de Sinovac", explicó el subsecretario de RECI. A partir de esta premisa, la obtención de vacunas fue una prioridad para el país sudamericano, por lo que buscó acuerdos con una variedad de fabricantes, en Estados Unidos, China y Reino Unido, y a través del mecanismo multilateral Covax. Para el 1 de marzo, según el Ministerio de Hacienda, Chile logró un convenio por 14 millones de dosis con Sinovac, de las cuales ya ha recibido cerca de 10 millones. También 10 millones de dosis de Pfizer/BioNTech, de las que han llegado alrededor de 700.000, y otros cuatro millones dosis de AstraZeneca. Se les suman cuatro millones de dosis de vacunas de una sola administración de Johnson & Johnson, además de siete millones de dosis que espera de la iniciativa Covax.Junto con estos esfuerzos, Chile se hizo parte de ensayos clínicos de fase 3 para muchas vacunas candidatas, lo que le dio al país una ventaja en la negociación de dosis.El país sudamericano se propuso una estrategia nacional de vacunación, en un escenario incierto globalmente en los primeros momentos de declarada la pandemia. "Y esto pensamos que era una buena manera de contribuir, para al mismo tiempo atraer a los mejores laboratorios a hacer ensayos clínicos en Chile y que esa atracción también abriera las puertas para empezar a conversar sobre suministro preferencial o condiciones favorables de las vacunas que surgieron entonces a través de estos ensayos clínicos", explicó el titular de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.Un histórico programa nacional de vacunaciónJunto con todas estas provisiones de vacunas, las autoridades sanitarias confiaban en la respuesta de su red de salud pública, que a pesar de la precariedad que tiene y que muchas veces han denunciado sus trabajadores, por décadas ha realizado campañas de inmunización, que no solo respaldan su desempeño, sino que también cuenta con la confianza pública."En la historia del programa nacional y del sistema nacional de salud, que se impuso en 1950, es que se ha creado una cultura sanitaria en nuestro país y también en la población. El Programa Nacional de Inmunizaciones compone un calendario de vacunación desde el recién nacido hasta las etapas avanzadas de la vida, y así es como siente por la misma población, nadie cuestiona de que un recién nacido sea vacunado para la tuberculosis", detalla Espinoza.Es el caso de Amanda Margarita, adulta mayor de 79 años, quien a través del plan de vacunación se enteró de las fechas que debía asistir al consultorio para inocularse. "Llamé al Cesfam [Centro de Salud Familiar] y me inscribieron, esto fue antes del 9 de febrero que era la fecha que aparecía. Fui al Cesfam en esa fecha y realmente fui muy bien atendida", detalla a Spuntik.Para Espinoza además de esta experiencia acumulada, son los funcionarios de la salud, y especialmente las enfermeras, quienes juegan un rol fundamental. "Desde 1978 que está el Programa Nacional de Inmunizaciones en nuestro país donde ha sido siempre liderado por enfermeras, desde el nivel central, a nivel ministerial, después los servicios de salud, o en las direcciones de salud de las municipalidades", explica el dirigente.El Minsal además publica un calendario que establece a quién le corresponde recibir una vacuna y en qué día, sin necesidad de cita previa. Información que se suma al Registro Nacional de Vacunación con el que se realiza un seguimiento de cuándo las personas reciben sus vacunas y cuándo deben recibir su segunda dosis, sin importar dónde se encuentren.Calendario que fue utilizado Irma Solar, quien asistió al estadio municipal de Las Condes a recibir su segunda dosis de vacuna, en su calidad de docente. "Como profesora seguí las fechas correspondientes", cuenta a Sputnik mientras hace la fila para entrar a vacunarse. La calendarización tiene objetivos claros. A fines del primer semestre de este año, se busca inmunizar a 15 millones de personas, cifras que resultan ambiciosas para José Luis Espinoza. "Pero como vamos, con las cifras que mantenemos hasta hoy lo creemos posible. Y acá nuevamente destaco la labor de las enfermeras, donde ellas, las profesionales enfermeras, enfermeros, han puesto todo su esfuerzo reconociendo que somos los líderes de este proceso".Son estos esfuerzos y cada uno de estos factores, según los entendidos, los que explican el éxito del proceso de vacunación en Chile, además de contar, como presidente, con un empresario multimillonario que es un negociador eficiente. Una campaña que podría transformarse en un salvavidas para Sebastián Piñera, que a pesar de las buenas cifras no repunta en las encuestas, producto justamente de su mal manejo de la pandemia en sus inicios, y por la respuesta represiva a las manifestaciones y demandas sociales que precedieron a la crisis sanitaria.

/20210312/el-presidente-de-chile-recibe-segunda-dosis-de-vacuna-de-sinovac-contra-el-covid-19-1109879424.html

/20210310/chile-el-exitoso-plan-de-vacunacion-anti-covid-19-no-frena-los-contagios-1109755834.html

/20210305/enfermeras-chilenas-en-la-primera-linea-en-el-cuidado-y-la-vacunacion-contra-el-covid-19-1109549110.html

/20210311/el-legado-de-pinera-la-hoja-de-ruta-para-su-ultimo-ano-como-presidente-de-chile-1109851366.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

covid-19, coronavirus en américa latina, vacunación, chile, opinión & análisis