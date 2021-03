https://mundo.sputniknews.com/20210310/chile-el-exitoso-plan-de-vacunacion-anti-covid-19-no-frena-los-contagios-1109755834.html

Chile: el exitoso plan de vacunación anti-COVID-19 no frena los contagios

Mientras avanza el programa de inmunización, el Congreso aprobó la prórroga del estado de excepción hasta el 30 de junio ante los nuevos casos. 'En Órbita'... 10.03.2021, Sputnik Mundo

Chile: el exitoso plan de vacunación anti COVID-19 no frena los contagios Mientras continúa el programa de inmunización, el Parlamento aprobó la prórroga del estado de excepción hasta el 30 de junio. 'En Órbita' dialogó con la corresponsal de Sputnik en Chile, la periodista Carolina Trejo.

A partir del jueves 11 de marzo, 23 comunas chilenas regresarán a la fase de cuarentena por el aumento de contagios de COVID-19. Esto supone la cancelación de clases presenciales, el cierre de comercios no esenciales y la prohibición de salidas de las localidades, entre otras medidas. Además 20 comunas retroceden a la etapa llamada de transición, un paso anterior a la cuarentena. En tanto, Chile se convirtió en el país que más rápido avanza en el proceso de vacunación, con 1,08 dosis por cada 100 habitantes. La nación sudamericana lleva unas 5,3 millones de vacunas administradas, más del 80% correspondiente a la primera dosis. Sin embargo, los contagios no cesan y este miércoles 10 el índice de positivos alcanzó el 11%, lo que no sucedía desde mitad del año pasado. En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— la situación del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, ante las acusaciones judiciales sobre su participación en el tráfico de drogas; y además el informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que señala a España como la economía desarrollada más golpeada en 2020.Pueden escucharnos todos los días a las 18 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

