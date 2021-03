https://mundo.sputniknews.com/20210311/el-legado-de-pinera-la-hoja-de-ruta-para-su-ultimo-ano-como-presidente-de-chile-1109851366.html

El legado de Piñera: la hoja de ruta para su último año como presidente de Chile

El legado de Piñera: la hoja de ruta para su último año como presidente de Chile

Este 11 de marzo se cumplen tres años del segundo mandato del presidente Sebastián Piñera, administración marcada por el estallido social del 18 de octubre de... 11.03.2021, Sputnik Mundo

2021-03-11T22:24+0000

2021-03-11T22:24+0000

2021-03-11T22:24+0000

américa latina

constitución de chile

reforma previsional

reforma constitucional

gobierno de chile

sebastián piñera

chile

opinión & análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/0b/1109851869_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_03fdf6de0f84fef42c112cc304b8be7c.jpg

Al presidente Sebastián Piñera le queda solo un año de gobierno, periodo en que el mandatario chileno ha fijado los principales ejes que quiere abordar y con los que intentará dejar algún legado, el cual para varios analistas sería principalmente a través de una reforma previsional largamente demandada por los ciudadanos del país sudamericano. Prioridad: la pandemia y la vacunaciónEn el último Consejo de Gabinete de Planificación Anual, llevado a cabo el 29 de enero, Piñera junto con sus ministros trazó los siete puntos que servirán de hoja de ruta a las autoridades durante el tiempo que le queda de mandato y que iniciaría con vigor en marzo. La lista se inicia con el manejo de la pandemia y la continuación del proceso masivo de vacunación, con el que se procura inocular a 15 millones de personas el primer semestre de este año. Un tema por el cual el Gobierno ha sido bien evaluado en las últimas semanas, pero que Piñera aún no logra capitalizar en su respaldo.Según la última encuesta de Cadem, del 28 de febrero, la gestión del mandatario obtuvo un 24% de apoyo, mientras que el respaldo al manejo de la crisis sanitaria del coronavirus por parte del Gobierno llegó a un 58%. 34 puntos de diferencia que para los especialistas también dan cuenta de lo ocurrido desde que se diagnosticó el primer caso de COVID-19 en Chile, en marzo de 2020. Esto contrasta con el inicio de este 2021, que comenzó con el plan de vacunación, apoyándose en el grueso programa vacunatorio que por décadas ha tenido Chile. Pero gran parte de esos logros respecto a las vacunas, señala el analista, se deben no solo al plan de salud y vacunación del Estado, sino también a instituciones que procuraron avanzar en la investigación sobre la inmunización contra el coronavirus.Son los casos de la Universidad de Chile, que comenzó a inocular voluntarios con la vacuna AstraZeneca a finales del año pasado, detalla el politólogo, y la Universidad Católica que hizo lo propio con su símil china, Sinovac.Los otros desafíosSeguir perfeccionando y fortaleciendo la red de protección social es el segundo punto propuesto por el Ejecutivo. Piñera detalló que esta red incluye medidas como el pago del Bono COVID, una nueva entrega del Ingreso Familiar de Emergencia, el fortalecimiento del seguro de cesantía, además de seis millones de canastas de alimentos y un fondo solidario para los municipios. "No vamos a dejar a nadie solo. En tiempo de adversidad el Estado y el Gobierno están más comprometidos que nunca con todos los chilenos que necesitan ese apoyo", señaló a la prensa el mandatario. Para Rudy López las medidas han sido buenas, pero también ha mostrado falencias en cuanto a una falta de coordinación de La Moneda con los Gobiernos locales, además de las enormes diferencias de respuesta vistas entre las comunas. Recuperar el empleoPara la Administración de Piñera otro punto relevante en esta hoja de ruta es reforzar el trabajo para recuperar los empleos perdidos y reactivar la economía. Una de sus apuestas es que el desempleo se sitúe debajo de los dos dígitos y que la economía termine creciendo entre un 4% y 5%, lo que podría ser facilitado por el buen precio del cobre en el mercado mundial, que la semana pasada llegó a su mayor valor desde 2011.No obstante, para varios especialistas esta agenda pro empleo fue al inicio de la pandemia, un tema a lo menos polémico, porque con la Ley de Protección del Empleo, se profundizó la flexibilidad y la precarización laboral. Agenda de Seguridad y Plan de SaludEn cuarto lugar, el presidente formuló la agenda de seguridad, donde planteó que buscará ganar terreno y hacer retroceder la violencia, la delincuencia, el crimen organizado y el terrorismo, para así "traer más paz y seguridad a todos los hogares". Problemáticas en las que según el oficialismo no se ha podido avanzar por el bloqueo realizado por la oposición a varios proyectos de ley presentados por el Ejecutivo. Sin embargo, para Rudy López, respecto de la delincuencia, no se ha abordado con una visión multidimensional de este problema, "no se ataca desde sus orígenes". En cuanto al terrorismo, para el politólogo en Chile no existe terrorismo, "sí un conflicto étnico territorial caracterizado por un uso excesivo de la fuerza".Plan Universal de SaludEl primer mandatario chileno expuso como quinto punto una reforma que apunte a un Plan Universal de Salud. Aseguró que con esta medida se busca dar a todos los chilenos la garantía de que tendrán acceso a una salud "oportuna, digna y de calidad". El plan, para la oposición, solo sigue una lógica de mercado y ahonda la cualidad de ser un Estado subsidiario y no uno solidario. Para López, el tema de salud es muy relevante, "y gran parte de la sociedad comprende que esta debe ser un derecho consagrado constitucionalmente y no solo sea considerada casi como un programa social".Reforma previsionalComo sexto objetivo, Piñera reiteró el compromiso del Gobierno en lograr un acuerdo que permita mejorar las pensiones tanto de los actuales como de los futuros jubilados, apuntando especialmente a quienes pertenecen a la llamada clase media y a las mujeres. Una reforma que, si llega a avanzar, podría favorecer a unas 800.000 personas.Piñera aspira a que se vote en el Parlamento a fines de marzo o principios de abril, es decir, poco antes de las elecciones del 10 y 11 de abril, cuando se votará tanto por gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes. Comicios que serán clave para la aspiración del sector oficialista de retener el poder en La Moneda en el próximo período presidencial.López cree que se busca dar la imagen de cambios profundos, que en ciertos aspectos son importantes, pero manteniendo el fondo intacto. "No se ha aumentado el aporte de las empresas a las pensiones ni se ha disminuido el de los trabajadores. El cobro de un 6% de cotización al empleador debiera ir a un fondo solidario y no ser dividido entre cuentas individuales y fondos comunes".2021, un año electoralTras el triunfo de la opción Apruebo en el plebiscito del 25 de noviembre de 2020, la ciudadanía en Chile podrá elegir 155 integrantes del organismo que redactará una nueva constitución. A esta votación del 10 y 11 de abril próximo, se sumarán otros tres procesos eleccionarios, en los cuales casi 15 millones de personas podrán ser parte de la elección de gobernadores regionales, alcaldes, concejales junto a los integrantes de la Convención Constitucional, organismo que tendrá como misión el redactar la nueva carta magna, en un plazo de 9 meses contado desde su instalación en el mes de mayo, y dicho plazo podrá prorrogarse tres meses, por una sola vez.Además en este 2021 tendrá lugar en Chile la votación del 9 de mayo, por una eventual segunda vuelta de gobernadores. El 4 de julio se realizarán las primarias presidenciales y parlamentarias, para llegar a la megaelección del 21 de noviembre, cuando los chilenos recibirán tres o cuatro papeletas para optar por presidente de la República, diputados y senadores y consejeros regionales. El año de consultas ciudadanas se cierra el 19 de diciembre con una eventual segunda vuelta en el caso que ningún candidato a la presidencia supere el 50% de los votos. Frente a este escenario, el jefe de Estado hizo un llamado a sus ministros a enfrentar de la mejor manera el año electoral y destacó la importancia de cada una de las distintas elecciones que se efectuarán en 2021. "Como Gobierno tenemos que entrar a explicar, plantear, proponer, defender con convicción, con fuerza, sin ningún temor ni duda nuestras obras, nuestros proyectos, nuestras ideas".También admitió que muchas veces se reacciona a lo que otros proponen, "aquí el que pone la agenda es el que tiene la ventaja, eso es tan antiguo como el Arte de la Guerra", enfatizó el primer mandatario. Respecto a la elección de constituyentes el objetivo es lograr, en palabras de Piñera, un acuerdo que permita que todos los ciudadanos se sientan interpretados por una Constitución respetada y acatada por todos.Para Rudy López, el Gobierno ha dado las facilidades para que el proceso constituyente se desarrolle, sin embargo, este proceso no es genuinamente una asamblea constituyente, porque no es originaria. ¿Habrá legado?La hoja de ruta planteada y sus distintas reformas, en opinión de académico y politólogo, buscan atender muchas de las demandas que ocasionaron el estallido social, pero sin tocar los problemas de fondo. En opinión de López, de hecho, la sociedad chilena no salió en masa a las calles a exigir el fin del sistema neoliberal, más bien "protestó [porque] se sentía engañada por una promesa que ese sistema nunca entregó"."Es sabido, en el ámbito académico y de centros de estudio, que la profunda desigualdad es originada por este sistema económico. Por tanto, las reformas deberían buscar modificar las estructuras del mismo sistema".Consultado respecto al legado que podría dejar el segundo mandato de Sebastián Piñera, y que varios apuntan a la esperada reforma de pensiones, el analista cree esta problemática seguirá en el debate público incluso si se aprueba la reforma. Y es enfático en señalar que el gobierno de Piñera quedará a ojos de la ciudadanía al menos marcado negativamente para todos los sectores. "Por otra parte, para el votante de derecha y de extrema derecha quedará como un Gobierno incompetente que no logró aplacar al mismo estallido social, que destruyó la estabilidad política, etc. Veo al gobierno de Piñera muy solo, abandonado incluso por su mismo sector que se ha enfocado en otros asuntos como es el debate constitucional", concluye.

/20191206/sistema-de-pensiones-en-chile--como-funciona-y-por-que-quieren-cambiarlo-1089560298.html

/20210303/canciller-la-rapida-campana-de-vacunacion-deja-una-gran-imagen-de-chile-en-el-exterior-1109467404.html

/20210116/es-el-pueblo-mapuche-un-enemigo-interno-del-estado-chileno-1094133399.html

/20200930/covid-19-en-chile-los-adultos-mayores-manejan-mejor-la-crisis-sanitaria-que-los-jovenes-1092952910.html

/20210311/el-congreso-chileno-aprueba-el-sistema-de-votacion-de-2-dias-para-la-eleccion-de-constituyentes-1109831063.html

/20201201/casi-100-de-las-mujeres-en-chile-quiere-que-la-nueva-constitucion-incluya-equidad-salarial-1093688331.html

/20210303/un-ministro-chileno-la-nueva-constitucion-sera-positiva-para-la-inversion-en-el-pais-1109465117.html

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Carolina Trejo https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108973/03/1089730351_0:173:2048:2221_100x100_80_0_0_d75ccddc27ac10676e247ef117f74b8d.jpg

constitución de chile, reforma previsional, reforma constitucional, gobierno de chile, sebastián piñera, chile, opinión & análisis