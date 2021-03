https://mundo.sputniknews.com/20210305/enfermeras-chilenas-en-la-primera-linea-en-el-cuidado-y-la-vacunacion-contra-el-covid-19-1109549110.html

Enfermeras chilenas: en la primera línea en el cuidado y la vacunación contra el COVID-19

El 2020 fue declarado por la Organización Mundial de la Salud OMS como el año de las enfermeras, durante el cual debieron enfrentar la crisis sanitaria por la... 05.03.2021, Sputnik Mundo

"Las enfermeras son quienes han estado desde el inicio de esta pandemia en primera línea liderando todo lo que tiene que ver con la gestión del cuidado de los pacientes, y cautelando todos los procesos de atención en las distintas etapas y en los distintos niveles de la atención. Hoy día están liderando el proceso de vacunación nacional contra el COVID-19." señala Sputnik María Angélica Baeza, presidenta del Colegio de Enfermeras de Chile.De los 56.942 profesionales acreditados en enfermería en Chile, casi el 90% son mujeres, según las estadísticas de la Superintendencia de Salud, de abril de 2019. Un trabajo que, en voz de la dirigente, es profesionalizado y abarca cerca del 70% de las acciones de salud, y que, en estos tiempos de crisis sanitaria del COVID-19, ha puesto a prueba tanto a nivel psicológico como físico a estas comprometidas mujeres.Dos enfermeras que conocen bien esta realidad comparten con Sputnik sus historias sobre un abnegado trabajo, junto con su compromiso social y sanitario en tiempos de pandemia. "Es solo vocación de querer ayudar"María Julia Contreras tiene 54 años, es madre y abuela, y es enfermera titulada de la Universidad Católica Silva Enríquez. Trabajó 15 años en la popular comuna de La Pintana en Santiago, primero como técnica y posteriormente como enfermera. Actualmente trabaja en otra comuna vulnerable, La Granja, en un Servicio de Urgencia Comunal y en un Servicio de Atención Primario de Urgencia.Durante los meses más duros de la pandemia estuvo en un área que se denomina de Observación Abreviada ,donde estaban todos los pacientes con COVID-19 que no era necesario enviar a unidades críticas del hospital. "Nosotros podíamos mantenerlos ahí si evolucionaban bien, o de lo contrario había que derivarlos al hospital".Gigi, como la llaman sus nietos, se reconoce como líder en su trabajo: "Me quieren mucho, me mandan a dormir para que descanse y todo eso para poder seguir con la jornada". Por su carácter acogedor, pero también dinámico y dirigente, no se considera una mujer subordinada en este mundo dominado por médicos varones, o por ser una profesión de servicio. Muy por el contrario, señala:Tener experiencia y poder socorrer a la gente la hacen sentir que su aporte es valioso. "Me hace sentir importante porque puedo ayudar a los demás con conocimientos. Entonces no me siento subordinada. Mi yo mujer, está alimentada por mi yo enfermera", declara Contreras. Aunque reconoce que su experiencia ha sido a nivel de los servicios de urgencia de atención primaria, vital en el sistema de salud público chileno, estos son de menor tamaño. Lugares donde, revela la enfermera, la mayoría de sus trabajadores lo hacen a honorarios, sin contrato, por tanto "no se tienen beneficios, ni derechos. Sí muchas obligaciones, pero no hay derechos. Derechos a reforzar, a educarnos, a hacer más cursos. El que quiere superarse tiene que costearlos solo".De hecho, su cambio de trabajo de la comuna de La Pintana a la Granja, tras 15 años de labor, fue porque se "autodespidió", debido a que justamente nunca fue contratada, por lo cual no podía hacer carrera funcionaria. Una realidad que demuestra la precariedad en que trabajan muchas enfermeras y muchos funcionarios de la salud en Chile. Este sentimiento es compartido por Camila Quintana Brescovich, una joven enfermera de 26 años, que trabaja en el populoso Hospital San José de Independencia, en Santiago, y quien vive junto a su padre. Para ella, con el hecho de ser enfermera "se logra hacer que cada mañana te levantes de la cama sabiendo que ese día es una nueva oportunidad para cambiar, mejorar o al menos aliviar la vida de las personas, aunque solo sea la de una a la que podrás sacarle una sonrisa que quizás hace cuántos meses lleva sin tener ", explica.Entre la alegra y la frustraciónLa experiencia de ser enfermera en tiempos de pandemia ha sido ardua, como también gratificante y a la vez frustrante, para Camila. La pandemia, señala la profesional, retrasó aún más las atenciones. "Hace unos días tuve que atender a un adulto mayor por una molestia de hace varios meses, donde debía realizarse un examen de imagen para confirmar el diagnóstico y poder operarse, cuyo examen se demoraba mínimo cinco meses para recibir una hora".Una realidad que viven muchos centros hospitalarios públicos del país sudamericano, y que, en su caso, Camila intenta suplir con acompañamiento y solidaridad hacia quienes considera son sus compatriotas. La joven enfermera fue una de los casi 7.000 funcionarios de la salud que para mayo del 2020 se contagiaron de COVID-19. "Cuando a mí me dio COVID en mayo, comencé con náuseas y vómito. Como no eran habituales no me habían tomado la [prueba] PCR en un principio, y también los métodos de diagnóstico no eran tan exactos", recuerda.Para Camila, lo más difícil de ese momento de alza del contagio fue la escasez de insumos, de equipos de protección personal, la sobrecarga laboral, pero en especial la descompensación de varios pacientes.Hoy Camila está en la primera línea de la vacunación contra el coronavirus. "Estamos iniciando ahora la segunda etapa de vacunación de los funcionarios. La segunda dosis la iniciamos esta semana y debería extenderse hasta fines de marzo", detalla.Un trabajo que se proyecta en las callesPara Gigi y Camila la labor de servicio y ayuda a la comunidad, a pesar del duro trabajo en el servicio público de salud, no se termina al finalizar sus turnos. Ambas son voluntarias en los piquetes sanitarios que apoyan las manifestaciones sociales iniciadas el 18 de octubre de 2019. Cuenta que se sumó al trabajo voluntario en la rebautizada Plaza de la Dignidad para cuidar a sus sobrinos que estaban participando en la Primera Línea. "Yo como enfermera empecé a seguirlos porque me preocupaba por ellos, que les fuera a pasar algo".Hoy va todos los viernes, a pesar que su madre a veces le pide que se quede en casa, a quien ella le responde: "No mamá yo tengo que ir allá a cuidar a los niños, le digo yo, porque los chiquillos de la primera línea para mí son mis héroes, de verdad. Son mis héroes los cabros, yo les tengo mucho cariño, yo estoy ahí por ellos, porque lo que yo no me atreví quizás a hacer cuando era joven lo están haciendo ellos ahora". Por su parte, Camila Quintana cuenta que llegó al punto de salud instalado en la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), a tres cuadras de la llamada zona cero del estallido social, el 25 de noviembre del 2019, invitada por un amigo enfermero. "Ese fue nuestro punto, ahí comenzamos a desplegarnos como cuadrilla. Con mi compañero y yo, porque éramos siempre los dos, todo lo comprábamos, nuestros insumos. Hasta que de a poquito la gente conoció la FECH y comenzó a llevar insumos, y después teníamos muchos insumos, y era muy lindo ver cómo la gente ayudaba, nos regalaba comida, no llevaba pollo, nos regalaba bicarbonato".Hoy pertenece al Movimiento Salud en Resistencia (MSR), surgido en medio de la revuelta social y que se despliega cuando se hacen llamados de protesta. "Atendemos heridos, personas gaseadas, y aquellos casos en los que el requerimiento sobrepasa nuestra capacidad, por encontrarnos en calle y por la complejidad de la atención, hacemos las derivaciones hasta los centros asistenciales más cercanos". Para la joven enfermera es una experiencia muy satisfactoria "cuando ves que esa gente se va recuperando de sus lesiones, que tú las viste llegar llorando, con sangre, emocionadas, conmocionadas, traumadas".Personas que para Camila son del mismo pueblo que ella atiende en el servicio de salud. "La gran mayoría de la gente que está en la calle luchando, la gente herida, la gente que se la llevan los pacos [la Policía], la gente gaseada, que tiene perdigones todavía en su cuerpo hasta el día de hoy, es pura gente humilde, gente de esfuerzo, gente que se cansó de las desigualdades, de haber crecido sintiéndose inferior a otros, de haber crecido deseando tener oportunidades que otros tuvieron".Estas dos enfermeras, de generaciones distintas, son parte de un sistema de salud que, como explica María Angélica Baeza, le permite hoy a la autoridad sanitaria informar cifras alentadoras, y especialmente aquellas que tienen relación con el porcentaje de la población vacunada. "Hemos logrado el liderazgo en América Latina, muy similar a lo que está ocurriendo también en Europa, principalmente en el Reino Unido y quizás no sea casualidad, puesto que nuestra formación viene de aquella escuela inglesa que formó Florence Nightingale hace 200 años.". La dirigente gremial no puede dejar de destacar el trabajo que sus colegas han hecho a lo largo del país, y agradece el compromiso que ellas han tenido con la salud de las personas, tanto a nivel público como privado. "Y eso ha sido por su profesionalismo y entrega durante toda esta emergencia sanitaria. No me cabe duda que serán recordadas como un ejemplo para las futuras generaciones", concluye.

