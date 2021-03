https://mundo.sputniknews.com/20210310/medicos-de-madrid-y-cataluna-se-van-a-huelga-1109729565.html

Médicos de Madrid y Cataluña se van a huelga

Según explica AMYTS en un comunicado, la huelga indefinida se convoca "después de meses de incumplimiento de la Comunidad de Madrid con la Atención Primaria y pese a la buena voluntad por nuestra parte durante este margen de tiempo". Detallan que la Comunidad de Madrid no ha cumplido con el acuerdo que firmaron en septiembre de 2020 que permitió desconvocar la huelga anterior. Entre los puntos de ese acuerdo estaba la equiparación salarial de los médicos de Atención Primaria, del SUMMA 112 y de los Servicios de Atención Rural (SAR) con los médicos hospitalarios; y la contratación de más personal para aliviar la "altísima sobrecarga asistencial" que obliga a cada médico atender unos "60-80 pacientes por día" y, por lo tanto, no poder garantizar una adecuada calidad asistencial.El secretario general de AMYTS, Julián Ezquerra, ha insistido que la huelga indefinida en Madrid tiene como objetivo que se cumpla con lo prometido hace seis meses. También aseguró que los ciudadanos no se verán afectados porque hay unos servicios mínimos garantizados que no afectarán ni las consultas ni la campaña de vacunación.A inicios de febrero, el sindicato médico AMYTS alertaba que, si no se atendían sus demandas, se irían a huelga cuando la situación epidemiológica mejorara. Desde entonces denuncian que en los centros de salud de Madrid faltan más de 600 médicos de familia y unos 200 pediatras.Una situación similar se vive en Cataluña, donde seis sindicatos médicos han convocado para el 10 de marzo una huelga de 24 horas en la Sanidad pública y privada. Desde hace días, los sindicatos convocantes impulsaron una campaña en redes sociales denunciando el cansancio del personal sanitario y administrativo de los centros de salud y que el Gobierno catalán no atiende la "situación laboral crítica que se suma a los recortes desde hace tantos años". También se han convocado concentraciones en distintos puntos de la región.A finales de febrero también Amnistía Internacional denunciaba que la Atención Primaria en España podría colapsar debido a la falta de personal y el exceso de trabajo que sumaba la campaña de vacunación.

