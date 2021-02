https://mundo.sputniknews.com/20210209/estamos-agonizando-medicos-de-atencion-primaria-de-madrid-anuncian-una-huelga-indefinida-1094373928.html

"Estamos agonizando": médicos de Atención Primaria de Madrid anuncian una huelga indefinida

"Estamos agonizando": médicos de Atención Primaria de Madrid anuncian una huelga indefinida

El mayor sindicato de médicos de Madrid convoca una huelga indefinida en la Atención Primaria. Denuncian falta de personal y condiciones laborales precarias... 09.02.2021, Sputnik Mundo

2021-02-09T13:25+0000

2021-02-09T13:25+0000

2021-02-11T18:26+0000

médicos

pandemia de coronavirus

españa

internacional

noticias

españa en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/1094373928.jpg?10943737711613067972

"Estamos agonizando, ya no podemos más, estamos agotados, estamos cansados, estamos exhaustos y nos vemos obligados a convocar la huelga porque alguien tiene que parar esto porque los profesionales lo estamos sufriendo mucho, con nuestra salud, y también lo están sufriendo los pacientes, y no hay derecho, no hemos estudiado medicina para esto", explica Alicia Martín, presidenta de Atención Primaria de AMYTS, el mayor sindicato de médicos de Madrid."Nos faltan un montón de profesionales, tenemos una presión asistencial insostenible. Cuando empezó la pandemia ya nos faltaban más de 600 médicos de familia, 100 pediatras. A eso se suma todos los compañeros que se pusieron de baja por motivo del COVID-19, algunos que fallecieron, otros que son especialmente sensibles y que no pueden estar en primera línea porque su integridad física y su salud peligra, entonces, después de intentar muchas negociaciones con la administración y con nuestra gerencia, nos dimos cuenta de que nada daba fruto", asegura Martín.Cúmulo de razonesDesde AMYTS detallan las razones que los ha llevado a contemplar esta huelga. Una de las principales es la "altísima sobrecarga asistencial"."Nos citan pacientes cada tres minutos, es inhumano, no es calidad de atención, tanto que hablan de la humanización de la asistencia, pero ¿me puedes decir cómo vas a atender a un paciente en tres minutos porque afuera tienes otros más esperando? Nosotros empezamos las consultas con, a lo mejor, 30 citados y las acabamos con 70 en el día. Además, cada vez nos han ido pidiendo más cosas a la Atención Primaria"."Desde que empezó la pandemia, el 90% de los pacientes COVID-19 los ha atendido Atención Primaria. Nosotros hemos hecho medicina porque tenemos claro que nuestro objetivo principal es el paciente, pero es que así no se puede trabajar. Nos están poniendo en riesgo a nosotros y a los pacientes, y es que no hay derecho, no se lo merecen, no se puede estar así", denuncia Martín, a la vez que apunta que la desinversión en la Sanidad pública se arrastra desde hace más de diez años."Desde hace muchos años que ninguno de nosotros podemos hacer cirugías menores en las consultas, que no podemos infiltrar, ¿cómo vas a hacer eso si tienes a 30 personas en la sala de espera? A veces es un doctor el único que está y lo llaman para un aviso de afuera porque alguien ha sido atropellado y la UVI no llega. Es que, además, también están cerrados los servicios de atención de urgencias del 112 de Madrid, entonces solo funcionan las UVIs, no se han suplido esas consultas cerradas de urgencias de esos centros, con lo cual, todo recae sobre atención primaria. Los compañeros del 112 están también absolutamente desbordados, las urgencias hospitalarias, es que todo repercute en unos y otros, es como una pieza de dominó que la tiras y hace que se caiga todo", lamenta Martín.Los médicos de Atención Primaria también denuncian el deterioro que hay en la infraestructura de los centros de salud."En muchos centros la calefacción, el aire acondicionado, las tuberías de agua no sirven. En Madrid hay muchos centros que no tienen ni ventanas, que están en sótanos, ¿cómo vas a atender ahí a pacientes con coronavirus si no puedes diferenciar ningún sitio COVID-19 o no COVID-19?, es que son verdaderas fuentes de contagio, tanto para los pacientes como para los profesionales. De ahí nuestra pelea para que esto se declarara enfermedad profesional", indica Martín.​Y a este cuadro, los médicos suman las precarias condiciones contractuales que les ofrecen desde la Comunidad de Madrid."Si no se toman medidas, cada vez será peor"Los médicos de Atención Primaria insisten que se deben tomar soluciones urgentes para evitar un colapso."Llevamos tiempo avisando que en tres o cuatro años se jubilan muchísimos médicos de familia, muchísimos pediatras, la situación de los pediatras es tremenda porque son unas plazas de difícil cobertura ya de por sí, entonces la situación que tenemos ahora cada vez se agrava más y, si no se toman medidas, cada vez será peor. A los pacientes se les está ofertando un servicio que no se les puede dar, se les está intentando dar de la mejor manera posible a expensas de las espaldas de los compañeros. Esto hay que solucionarlo, los ciudadanos no se merecen esto", sostiene Martín."Si todos reconocemos que el pilar de la asistencia es la Atención Primaria, no podemos pretender que la Atención Primaria se mantenga a coste cero. La Atención Primaria necesita una dotación y necesita unas condiciones laborales, y los profesionales de Atención Primaria necesitan conciliar, no se pueden establecer turnos de 2 a 9pm, no se puede no ver a tus hijos en todo el día, no se puede no tener tiempo para investigar, para publicar, para estudiar y, además, nuestro tiempo de consulta debería ser de unos 10 o 12 minutos, como mínimo, para cada paciente".No es la primera vez que los médicos de Atención Primaria de Madrid convocan una huelga indefinida durante la pandemia de coronavirus. Ya en septiembre de 2020 lo anunciaron y un acuerdo con la Comunidad de Madrid logró revertirla. Sin embargo, denuncian que después de todos estos meses, las autoridades regionales no han cumplido su palabra."Esto no es cuestión de política, lo hemos dicho siempre, desde el inicio de la crisis. No es cuestión del color de un partido político, es cuestión de que todos se pongan de acuerdo y se establezca una política común, que la Sanidad no dependa del voto de nadie, sino que dependa de lo que necesitamos los ciudadanos y los profesionales, porque los ciudadanos se merecen la Atención Primaria que tenían. No podemos pasar de ser uno de los más envidiados del mundo por nuestro sistema sanitario a que esté absolutamente denostado. Lo están dejando inservible porque cuando tú dejas de cuidar una cosa, en cualquier faceta de la vida, se muere, y así es como estamos nosotros: agonizando", alerta Martín.

/20210209/espana-prorroga-las-restricciones-en-la-frontera-con-portugal-hasta-marzo-1094371993.html

/20210208/rueda-de-prensa-sobre-la-evolucion-de-la-pandemia-en-espana-1094364287.html

/20210205/cientos-de-franceses-huyen-del-confinamiento-en-su-pais-y-vienen-a-los-bares-de-espana--video-1094336135.html

/20210204/gerente-de-un-hospital-de-madrid-pide-quitar-telefonos-a-los-pacientes-la-familia-hay-que-1094328508.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

médicos, pandemia de coronavirus, noticias, españa en riesgo extremo por la tercera ola del coronavirus